29 мая 2019, 00:01

Новая Mazda 3 для России: первые подробности

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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Mazda 3 четвертого поколения. Как и ожидалось, версии с полным приводом и новейшим мотором Skyactiv-X до нас не доберутся.
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
Новая Mazda 3 для России первые подробности
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Компания Mazda представила на автосалоне в Лос-Анджелесе седан и хэтчбек Mazda 3 четвертого поколения. Автомобили ...
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Российским покупателям новую Mazda 3 предложат с проверенными бензиновыми атмосферными агрегатами. Базовым станет 1,5-литровый мотор, отдача которого составляет 120 л.с., а максимальный крутящий момент – 153 Нм. Второй двигатель – 2,0-литровый, мощностью 150 л.с. и 213 Нм крутящего момента. Оба мотора адаптированы под АИ-95. «Младший» двигатель, скорее всего, сможет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом», 150-сильный – только с автоматической коробкой.

В список базового оснащения войдут 7 подушек безопасности, система стабилизации, кондиционер, омыватель фар, аудиосистема и 16-дюймовые колесные диски. В более «богатых» версиях появятся 18-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, электрорегулировки водительского сиденья, кожаная отделка салона и камеры кругового обзора.

Новую Mazda 3 в Россию будут поставлять напрямую из Японии. Планов по локализации ее производства на заводе Mazda Sollers во Владивостоке пока нет. Первые поставки ожидаются во второй половине июня. Сначала в продажу поступят хэтчбеки с 1,5-литровым мотором. Седаны и версии с 2,0-литровым агрегатом появятся осенью.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
Тест Mazda3: в ожидании короны
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
Михаил
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Новая Mazda 3 для России: первые подробности
{{material_125140}}Российским покупателям новую Mazda 3 предложат с проверенными бензиновыми атмосферными агрегатами. Базовым станет 1,5-литровый мотор, отдача которого составляет 120 л.с., а максимальный крутящий момент – 153 Нм. Второй двигатель – 2,0-литровый, мощностью 150 л.с. и 213 Нм крутящего момента. Оба мотора адаптированы под АИ-95. «Младший» двигатель, скорее всего, сможет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом», 150-сильный – только с автоматической коробкой.В список базового оснащения войдут 7 подушек безопасности, система стабилизации, кондиционер, омыватель фар, аудиосистема и 16-дюймовые колесные диски. В более «богатых» версиях появятся 18-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, электрорегулировки водительского сиденья, кожаная отделка салона и камеры кругового обзора.Новую Mazda 3 в Россию будут поставлять напрямую из Японии. Планов по локализации ее производства на заводе Mazda Sollers во Владивостоке пока нет. Первые поставки ожидаются во второй половине июня. Сначала в продажу поступят хэтчбеки с 1,5-литровым мотором. Седаны и версии с 2,0-литровым агрегатом появятся осенью.
2019-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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