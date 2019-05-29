29 мая 2019, 00:01
Новая Mazda 3 для России: первые подробности
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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Mazda 3 четвертого поколения. Как и ожидалось, версии с полным приводом и новейшим мотором Skyactiv-X до нас не доберутся.
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Компания Mazda представила на автосалоне в Лос-Анджелесе седан и хэтчбек Mazda 3 четвертого поколения. Автомобили ...Читать далее
В список базового оснащения войдут 7 подушек безопасности, система стабилизации, кондиционер, омыватель фар, аудиосистема и 16-дюймовые колесные диски. В более «богатых» версиях появятся 18-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, электрорегулировки водительского сиденья, кожаная отделка салона и камеры кругового обзора.
Новую Mazda 3 в Россию будут поставлять напрямую из Японии. Планов по локализации ее производства на заводе Mazda Sollers во Владивостоке пока нет. Первые поставки ожидаются во второй половине июня. Сначала в продажу поступят хэтчбеки с 1,5-литровым мотором. Седаны и версии с 2,0-литровым агрегатом появятся осенью.
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26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
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Отзывы по теме
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
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