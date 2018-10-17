17 октября 2018, 16:29

Новая Mazda 3 готовится к премьере: первое видео

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В ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе ожидается премьера Mazda 3 четвертого поколения. Японская марка опубликовала первый 15-секундный ролик, демонстрирующий плавные линии нового хэтчбека.
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Ранее мы писали
Компания Mazda явила миру концептуальный хэтчбек Kai. Модель выполнена в дизайнерской концепции KODO, которая ...
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В финале ролика сообщается, что «новая эра» начнется в ноябре 2018 года. Это дает повод предположить, что публичный дебют новинки пройдет в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Внешность новой Mazda 3 выполнят в фирменном стиле KODO. Как и ожидалось, дизайн хэтчбека будет иметь много общего с концепт-каром Kai, который представили в октябре 2017 года на автосалоне в Токио. Новинка получит схожие контуры кормовой части и узкие светодиодные задние фонари.

Ранее директор по дизайну Mazda Europe Кевин Райс подчеркивал, что японская марка никогда не создавала исключительно выставочные концептуальные автомобили. В прототип изначально закладывались детали и технологии, предназначенные для последующего серийного воплощения. 

Известно, что в список оснащения новой Mazda 3 войдет цифровая панель приборов, которую водитель сможет сконфигурировать по собственному вкусу. Но главной технической новинкой станут принципиально новые бензиновые двигатели семейства SkyActive-X, в которых применяется технология воспламенения от сжатия, как на дизельных моторах. Мощность нового турбомотора составит 187 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Для некоторых рынков Mazda сохранит нынешние бензиновые SkyActiv-G и дизельные SkyActiv-D агрегаты.
По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Мазда 3
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
Тест Mazda3: в ожидании короны
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
Михаил
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Новая Mazda 3 готовится к премьере: первое видео
{{material_121486}}В финале ролика сообщается, что «новая эра» начнется в ноябре 2018 года. Это дает повод предположить, что публичный дебют новинки пройдет в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.Внешность новой Mazda 3 выполнят в фирменном стиле KODO. Как и ожидалось, дизайн хэтчбека будет иметь много общего с концепт-каром Kai, который представили в октябре 2017 года на автосалоне в Токио. Новинка получит схожие контуры кормовой части и узкие светодиодные задние фонари.Ранее директор по дизайну Mazda Europe Кевин Райс подчеркивал, что японская марка никогда не создавала исключительно выставочные концептуальные автомобили. В прототип изначально закладывались детали и технологии, предназначенные для последующего серийного воплощения. Известно, что в список оснащения новой Mazda 3 войдет цифровая панель приборов, которую водитель сможет сконфигурировать по собственному вкусу. Но главной технической новинкой станут принципиально новые бензиновые двигатели семейства SkyActive-X, в которых применяется технология воспламенения от сжатия, как на дизельных моторах. Мощность нового турбомотора составит 187 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Для некоторых рынков Mazda сохранит нынешние бензиновые SkyActiv-G и дизельные SkyActiv-D агрегаты.
2018-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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