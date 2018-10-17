17 октября 2018, 16:29
Новая Mazda 3 готовится к премьере: первое видео
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В ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе ожидается премьера Mazda 3 четвертого поколения. Японская марка опубликовала первый 15-секундный ролик, демонстрирующий плавные линии нового хэтчбека.
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Компания Mazda явила миру концептуальный хэтчбек Kai. Модель выполнена в дизайнерской концепции KODO, которая ...Читать далее
Внешность новой Mazda 3 выполнят в фирменном стиле KODO. Как и ожидалось, дизайн хэтчбека будет иметь много общего с концепт-каром Kai, который представили в октябре 2017 года на автосалоне в Токио. Новинка получит схожие контуры кормовой части и узкие светодиодные задние фонари.
Ранее директор по дизайну Mazda Europe Кевин Райс подчеркивал, что японская марка никогда не создавала исключительно выставочные концептуальные автомобили. В прототип изначально закладывались детали и технологии, предназначенные для последующего серийного воплощения.
Известно, что в список оснащения новой Mazda 3 войдет цифровая панель приборов, которую водитель сможет сконфигурировать по собственному вкусу. Но главной технической новинкой станут принципиально новые бензиновые двигатели семейства SkyActive-X, в которых применяется технология воспламенения от сжатия, как на дизельных моторах. Мощность нового турбомотора составит 187 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Для некоторых рынков Mazda сохранит нынешние бензиновые SkyActiv-G и дизельные SkyActiv-D агрегаты.
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Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
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Отзывы по теме
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
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