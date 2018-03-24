24 марта 2018, 21:29

Новая Mazda 3 получит цифровую приборную панель

В сети появились шпионские фотографии салона Mazda 3 четвертого поколения. Новинка обзаведется полностью цифровой приборной панелью. Премьера модели ожидается в конце 2018-го или начале 2019 года.
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  Новая Mazda 3 получит цифровую приборную панель Mazda 3 Новая Mazda 3 получит цифровую приборную панель Mazda 3 Новая Mazda 3 получит цифровую приборную панель Mazda 3 Новая Mazda 3 получит цифровую приборную панель
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фото
  
Mazda 3
Выпускается с 1994 г.
Новый от 1 099 000 до 1 249 000 Р
Отзывов: 13
Третье поколение Mazda 3 вышло на рынок в 2013 году, в середине 2016 года автомобиль пережил рестайлинг. Скоро должна появиться четвертая генерация популярной модели. Цифровая «приборка» – это уже не техническое новшество, а обязательная опция для современных автомобилей. 

Предполагается, что водитель сможет самостоятельно настроить конфигурацию приборной панели, выбрав из двух вариантов отображения приборов. В первом – один большой циферблат с тахометром и спидометром окружен с обеих сторон циферблатами поменьше. Второй – классический – две отдельных круглых шкалы для спидометра и тахометра. В целом, если не считать новую приборную панель, руль с кнопками и рукоятки подрулевых переключателей достанутся новинке от текущего поколения. Остального салона, к сожалению, на фотографиях не видно.

Mazda 3 четвертого поколения построят в соответствии с новой философией Kodo. Предвестником новинки стал концепт-кар Mazda Kai, представленный на автосалоне в Токио в октябре 2017 года. В моторную гамму новой «трешки» войдут двигатели семейства SkyActive-X. Они станут первыми в мире массовыми бензиновыми ДВС с воспламенением от сжатия, а не от свечей, как на дизельных моторах. Но от свечей в SkyActive-X пока не отказываются. Их задействуют при высоких нагрузках.
Новинки и концепт кары Мазда 3
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
Тест Mazda3: в ожидании короны
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
Михаил
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Новая Mazda 3 получит цифровую приборную панель
{{model_775}}Третье поколение Mazda 3 вышло на рынок в 2013 году, в середине 2016 года автомобиль пережил рестайлинг. Скоро должна появиться четвертая генерация популярной модели. Цифровая «приборка» – это уже не техническое новшество, а обязательная опция для современных автомобилей. Предполагается, что водитель сможет самостоятельно настроить конфигурацию приборной панели, выбрав из двух вариантов отображения приборов. В первом – один большой циферблат с тахометром и спидометром окружен с обеих сторон циферблатами поменьше. Второй – классический – две отдельных круглых шкалы для спидометра и тахометра. В целом, если не считать новую приборную панель, руль с кнопками и рукоятки подрулевых переключателей достанутся новинке от текущего поколения. Остального салона, к сожалению, на фотографиях не видно.Mazda 3 четвертого поколения построят в соответствии с новой философией Kodo. Предвестником новинки стал концепт-кар Mazda Kai, представленный на автосалоне в Токио в октябре 2017 года. В моторную гамму новой «трешки» войдут двигатели семейства SkyActive-X. Они станут первыми в мире массовыми бензиновыми ДВС с воспламенением от сжатия, а не от свечей, как на дизельных моторах. Но от свечей в SkyActive-X пока не отказываются. Их задействуют при высоких нагрузках.
2018-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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