24 марта 2018, 21:29
Новая Mazda 3 получит цифровую приборную панель
В сети появились шпионские фотографии салона Mazda 3 четвертого поколения. Новинка обзаведется полностью цифровой приборной панелью. Премьера модели ожидается в конце 2018-го или начале 2019 года.
Предполагается, что водитель сможет самостоятельно настроить конфигурацию приборной панели, выбрав из двух вариантов отображения приборов. В первом – один большой циферблат с тахометром и спидометром окружен с обеих сторон циферблатами поменьше. Второй – классический – две отдельных круглых шкалы для спидометра и тахометра. В целом, если не считать новую приборную панель, руль с кнопками и рукоятки подрулевых переключателей достанутся новинке от текущего поколения. Остального салона, к сожалению, на фотографиях не видно.
Mazda 3 четвертого поколения построят в соответствии с новой философией Kodo. Предвестником новинки стал концепт-кар Mazda Kai, представленный на автосалоне в Токио в октябре 2017 года. В моторную гамму новой «трешки» войдут двигатели семейства SkyActive-X. Они станут первыми в мире массовыми бензиновыми ДВС с воспламенением от сжатия, а не от свечей, как на дизельных моторах. Но от свечей в SkyActive-X пока не отказываются. Их задействуют при высоких нагрузках.
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Отзывы по теме
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
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