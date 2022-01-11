Новая модель Bugatti не может разогнаться быстрее 30 км/ч
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Корпус изготовлен из магниевого сплава, что позволяет снизить массу электросамоката меньше 16 килограммов. 9-дюймовые колеса обеспечивают сочетание отличной управляемости и оптимального дорожного просвета. Электросамокат оснащен двигателем мощностью 700 Вт и батареей емкостью 10 А-ч, который обеспечивает запас хода до 35 километров. На полную подзарядку съемного аккумулятора уходит 4 часа.
Скутер создан в партнерстве с компанией Bytech и получил три режима вождения: «Эко» (15 км/ч), «Город» (20 км/ч) и «Спорт» (30 км/ч). При этом вес пассажира не должен превышать 110 килограммов. Публике новинку показали в рамках выставки электроники CES 2022. Говоря о проекте, управляющий директор Bugatti Вибке Шталь отметил, что «Bugatti находится на вершине автомобильного совершенства», а «партнерство с компанией Bytech дает возможность расширить присутствие марки в области электромобилей и выпустить продукт, которым могут наслаждаться клиенты по всему миру». Цены пока не объявлены.
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