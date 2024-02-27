Новая модель от Chery провалилась на старте продаж в Китае. Ее привезут в Россию

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В конце 2023 года концерн Chery вывел на китайский рынок седан Exeed Sterra ES. Заказы начали принимать в ноябре, а полноценные продажи стартовали в декабре. К концу месяца было продано 740 экземпляров. В январе, когда на авторынке традиционно наблюдается затишье, дилерам удалось реализовать 504 экземпляра Sterra ES. В феврале чуда также не ожидается, в Китае празднуют Новый год.

Ранее глава маркетингового центра Exeed Хуан Чжаоген заявлял, что линейка Sterra должна стать для бренда движущей силой, а седан Sterra ES войти в пятерку (если не в тройку) самых продаваемых моделей в сегменте электрокаров с ценой 200 – 300 тысяч юаней. Но для этого ежемесячный объем продаж должен быть в 10 раз больше – порядка 5 000 автомобилей.

Фото: Exeed

Интересно, что Exeed Sterra ES планируют привезти в Россию. У нас седан будет продаваться под брендом Exlantix. Запуск запланирован на лето 2024 года. В Китае автомобиль предлагается в нескольких версиях. Мощность электрической силовой установки может быть 252, 313 или 480 сил, а запас хода – от 550 до 905 километров в зависимости от типа привода и емкости аккумулятора, пишет Российская газета. Цены начинаются от 199 тысяч юаней или порядка 2,6 млн рублей в пересчете по текущему курсу. В России Exlantix ES будет стоить примерно вдвое дороже.

Упомянутые модели: EXEED ES

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