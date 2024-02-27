Новая модель от Chery провалилась на старте продаж в Китае. Ее привезут в Россию
Ранее глава маркетингового центра Exeed Хуан Чжаоген заявлял, что линейка Sterra должна стать для бренда движущей силой, а седан Sterra ES войти в пятерку (если не в тройку) самых продаваемых моделей в сегменте электрокаров с ценой 200 – 300 тысяч юаней. Но для этого ежемесячный объем продаж должен быть в 10 раз больше – порядка 5 000 автомобилей.
Интересно, что Exeed Sterra ES планируют привезти в Россию. У нас седан будет продаваться под брендом Exlantix. Запуск запланирован на лето 2024 года. В Китае автомобиль предлагается в нескольких версиях. Мощность электрической силовой установки может быть 252, 313 или 480 сил, а запас хода – от 550 до 905 километров в зависимости от типа привода и емкости аккумулятора, пишет Российская газета. Цены начинаются от 199 тысяч юаней или порядка 2,6 млн рублей в пересчете по текущему курсу. В России Exlantix ES будет стоить примерно вдвое дороже.
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-
27.02.2024, 07:56
Возрожденной «Волгой» может стать этот китайский седан
В июне 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров обещал возродить отечественный бренд «Волга» в новом обличье. Донорами для первых автомобилей должны были стать китайские модели. Но какие именно?Читать далее
-
27.02.2024, 07:14
Renault обошел BMW в борьбе за титул Лучшего автомобиля в Европе
В рамках Женевского международного автосалона подвели итоги европейского конкурса «Автомобиль года» (еCOTY-2024). В отличие от американских коллег, журналисты Старого света проявили солидарность и все три первых места отдали европейским моделям.Читать далее
-
27.02.2024, 00:02
Верховный суд разрешил штрафовать за тонировку без замеров
Согласно действующему законодательству, в России запрещена эксплуатация автомобилей, у которых светопропускание ветрового и передних боковых стекол составляет менее 70%. Нарушителей штрафуют минимум на 500 рублей, причем наказывать могут и без проведения замеров.Читать далее
-
26.02.2024, 16:53
Россиян предупредили о резком повышении штрафов. Некоторые вырастут в 20 раз
Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Парламентарии предлагают кратно увеличить наказание за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и за отказ от прохождения весового и габаритного контроля.Читать далее
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