14 марта 2018, 18:30
Новая Нива сохранит классические черты
Новое поколение Lada 4x4 выдержат в стиле нынешнего поколения, дизайн которого оставался неизменным на протяжении последних 40 лет. Собирать новинку будут на заводе в Ижевске.
|ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Люкс 1.7 МТ 4х4
|1.7 л, 83 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 19.0 с, 137 км/ч
|3720 x 1680 x 1640 мм
|полный
|АИ-95, 9.7 л на 100 км
|475 200 руб
|Все характеристики
Пока в АвтоВАЗе не определились окончательно с типом шасси для нового внедорожника. Ранее сообщалось, что его построят на модифицированной платформе Renault Duster. Сейчас инженеры решают, как расположить двигатель – продольно и поперечно. Но взяв у Дастера техническую основу, новая Нива совершенно не будет на него похожа внешне. Хотя цветовую палитру хотят радикально изменить, добавив в нее свежие оттенки кузова.
Собирать новое поколение Lada 4x4 будут на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. Сроки его выхода на рынок Стив Маттин не назвал. По всей видимости, это произойдет не ранее 2021 года. До 2026 года Волжский автозавод планирует представить 12 абсолютно новых моделей и 11 обновленных модификаций моделей текущей линейки. К этому же времени в компании обещают полностью перейти на дизайн в новом фирменном стиле X-Face.
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Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
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15.11.2017, 08:24
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Отзывы по теме
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А что делать тем, кто ездит на Ниве не по хорошим столичным дорогам, а по сельскому бездорожью? 235х70х15 типа Йокагама G 001 - резина несомненно хорошая, только бесполезная для данного авто. А что касаемо желания 110-120 л с под капот, то то же не целесообразно, её штатных коней хватает. ей момент нужен ...
хорошо хоть букву х с боку не нарисовали.
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