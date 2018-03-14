14 марта 2018, 18:30

Новая Нива сохранит классические черты

Новое поколение Lada 4x4 выдержат в стиле нынешнего поколения, дизайн которого оставался неизменным на протяжении последних 40 лет. Собирать новинку будут на заводе в Ижевске.
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ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Люкс 1.7 МТ 4х4
1.7 л, 83 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 19.0 с, 137 км/ч
3720 x 1680 x 1640 мм
полный
АИ-95, 9.7 л на 100 км
475 200 руб
Все характеристики
Шеф-дизайнер Lada Стив Маттин рассказал журналистам, что не намерен радикально менять внешность легендарного российского внедорожника. Он пообещал сохранить в новом поколении яркие стилистические элементы предшественника, сделав их узнаваемыми в свежем дизайне. Ведь преемственность поколений очень важна. 

Пока в АвтоВАЗе не определились окончательно с типом шасси для нового внедорожника. Ранее сообщалось, что его построят на модифицированной платформе Renault Duster. Сейчас инженеры решают, как расположить двигатель – продольно и поперечно. Но взяв у Дастера техническую основу, новая Нива совершенно не будет на него похожа внешне. Хотя цветовую палитру хотят радикально изменить, добавив в нее свежие оттенки кузова. 

Собирать новое поколение Lada 4x4 будут на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. Сроки его выхода на рынок Стив Маттин не назвал. По всей видимости, это произойдет не ранее 2021 года. До 2026 года Волжский автозавод планирует представить 12 абсолютно новых моделей и 11 обновленных модификаций моделей текущей линейки. К этому же времени в компании обещают полностью перейти на дизайн в новом фирменном стиле X-Face.
Новинки и концепт кары Лада Нива 2121
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Автомобиль легенда, здесь многие жалуются на постоянные поломки и бесконечный ремонт. Однако это вовсе не так, при должно нормальной эксплуатации автомобиль будет служить вам верой и правдой долгое время. Самое главное приобретать качественные дорогостоящие запчасти, а не брать первое что попалось. А ...
Medichi77
Внедорожник Lada 4x4 обзавелся новой оптикой
А что делать тем, кто ездит на Ниве не по хорошим столичным дорогам, а по сельскому бездорожью? 235х70х15 типа Йокагама G 001 - резина несомненно хорошая, только бесполезная для данного авто. А что касаемо желания 110-120 л с под капот, то то же не целесообразно, её штатных коней хватает. ей момент нужен ...
Дима
Lada 4×4 40 Anniversary показали в день юбилея «Нивы»
хорошо хоть букву х с боку не нарисовали.
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Новая Нива сохранит классические черты
{{params_56240}}Шеф-дизайнер Lada Стив Маттин рассказал журналистам, что не намерен радикально менять внешность легендарного российского внедорожника. Он пообещал сохранить в новом поколении яркие стилистические элементы предшественника, сделав их узнаваемыми в свежем дизайне. Ведь преемственность поколений очень важна. Пока в АвтоВАЗе не определились окончательно с типом шасси для нового внедорожника. Ранее сообщалось, что его построят на модифицированной платформе Renault Duster. Сейчас инженеры решают, как расположить двигатель – продольно и поперечно. Но взяв у Дастера техническую основу, новая Нива совершенно не будет на него похожа внешне. Хотя цветовую палитру хотят радикально изменить, добавив в нее свежие оттенки кузова. Собирать новое поколение Lada 4x4 будут на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. Сроки его выхода на рынок Стив Маттин не назвал. По всей видимости, это произойдет не ранее 2021 года. До 2026 года Волжский автозавод планирует представить 12 абсолютно новых моделей и 11 обновленных модификаций моделей текущей линейки. К этому же времени в компании обещают полностью перейти на дизайн в новом фирменном стиле X-Face.
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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