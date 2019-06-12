12 июня 2019, 22:18

Новая парковка приблизилась к зоне вылета, но ценник…

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В петербургском аэропорту «Пулково» введена в эксплуатацию новая долгосрочная парковка Р13. Как отмечает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», она расположена в 2 минутах ходьбы от пассажирского терминала, а если быть точнее, прямо у здания бывшего аэровокзала «Пулково-1».
Новая парковка приблизилась к зоне вылета но ценник

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Новая парковка в состоянии принять одновременно до 700 автомобилей. Проезд на нее, а также на парковку Р10 для автобусов и микроавтобусов осуществляется через транзитную зону, оборудованную 3 новыми автоматическими шлагбаумами на въезде и выезде.

Тарификация на долгосрочной парковке выглядит следующим образом: с 1-й минуты за первые 6 часов — 1000 рублей; с 7 часа применяется долгосрочный тариф — 600 рублей за каждые сутки. То есть приехать к аэропорту, чтобы «бросить» машину на пару-тройку часов, совсем-таки невыгодно.

Бесплатный проезд через транзитную зону при условии размещения автомобиля на парковке Р13 действует в течение 15 минут. Если автомобиль в течение первых 15 минут после въезда в транзитную зону не размещен на указанных парковках, применяются следующие тарифы: первые 15 минут – 200 рублей, с 16-й по 30-ю минуту – 700 рублей, далее каждые 30 минут – 700 рублей.

Петербуржцы неоднозначно комментируют событие. Дмитрий Цымбал: «Хорошая новость! Протестируем на днях». Oleg Magnifico: «Выгнали своих работников со стоянки и сделали платную. Отлично, вполне по-новопулковски». Denis Malyshev: «В чем прикол Р13? Парковка P4 удобнее и дешевле, причем намного».

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Представители аэропорта рекомендуют пользоваться официальными парковками на территории воздушной гавани и бесплатной круглосуточной парковкой для встречающих на Пулковском шоссе.

Они напоминают, что остановка и стоянка на дороге между Пулковским шоссе и Централизованным пассажирским терминалом аэропорта «Пулково» запрещена. На участке круглосуточно ведется фото- и видеофиксация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.

Все данные о нарушениях автоматически отправляются в ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для вынесения постановлений о привлечении владельцев транспортных средств к административной ответственности. Совместно с ГИБДД работают эвакуаторы.

Таксисты и рядовые водители о рейдах гаишников хорошо осведомлены, а потому прибегают к различного рода хитростям: либо поднимают вверх крышку багажника, либо, ничуть не стесняясь, закрывают (закрашивают) номера. А что поделать!..


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Новая парковка приблизилась к зоне вылета, но ценник…
{{material_122778}} Новая парковка в состоянии принять одновременно до 700 автомобилей. Проезд на нее, а также на парковку Р10 для автобусов и микроавтобусов осуществляется через транзитную зону, оборудованную 3 новыми автоматическими шлагбаумами на въезде и выезде.Тарификация на долгосрочной парковке выглядит следующим образом: с 1-й минуты за первые 6 часов — 1000 рублей; с 7 часа применяется долгосрочный тариф — 600 рублей за каждые сутки. То есть приехать к аэропорту, чтобы «бросить» машину на пару-тройку часов, совсем-таки невыгодно. Бесплатный проезд через транзитную зону при условии размещения автомобиля на парковке Р13 действует в течение 15 минут. Если автомобиль в течение первых 15 минут после въезда в транзитную зону не размещен на указанных парковках, применяются следующие тарифы: первые 15 минут – 200 рублей, с 16-й по 30-ю минуту – 700 рублей, далее каждые 30 минут – 700 рублей.Петербуржцы неоднозначно комментируют событие. Дмитрий Цымбал: «Хорошая новость! Протестируем на днях». Oleg Magnifico: «Выгнали своих работников со стоянки и сделали платную. Отлично, вполне по-новопулковски». Denis Malyshev: «В чем прикол Р13? Парковка P4 удобнее и дешевле, причем намного». {{material_125169}} Представители аэропорта рекомендуют пользоваться официальными парковками на территории воздушной гавани и бесплатной круглосуточной парковкой для встречающих на Пулковском шоссе.Они напоминают, что остановка и стоянка на дороге между Пулковским шоссе и Централизованным пассажирским терминалом аэропорта «Пулково» запрещена. На участке круглосуточно ведется фото- и видеофиксация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Все данные о нарушениях автоматически отправляются в ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для вынесения постановлений о привлечении владельцев транспортных средств к административной ответственности. Совместно с ГИБДД работают эвакуаторы. Таксисты и рядовые водители о рейдах гаишников хорошо осведомлены, а потому прибегают к различного рода хитростям: либо поднимают вверх крышку багажника, либо, ничуть не стесняясь, закрывают (закрашивают) номера. А что поделать!..
2019-06-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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