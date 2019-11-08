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8 ноября 2019, 20:18

Новая пожарная цистерна приехала на службу в Чечню

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Фото: uralpt.ru
Мало-помалу обновляется парк пожарной охраны Чеченской Республики. На днях в Грозный приехала пожарная автоцистерна АЦ-6-70, созданная на базе внедорожного «Урала».

Спецавтомобиль предназначен для тушения пожаров, доставки боевого расчета, вооружения и запаса огнетушащих веществ к месту происшествия. Он оснащен необходимым оборудованием, которое используется для реагирования на пожары, ДТП, а также проведения различных спасательных работ.

Цистерна вмещает в себя 6 тонн воды, а мощность импортного насоса марки Jonstadt рассчитана на подачу до 70 литров воды в секунду.

В эти дни АЦ-6-70 проходит необходимые учетно-документальные и технические процедуры. По их окончании будет поставлен на боевое дежурство в специализированной пожарной части №23 по тушению крупных пожаров.

Руслан Яхьяев, начальник Главного управления МЧС России по ЧР: «На вооружение поступают современные автомобили. Они являются большим подспорьем для экстренных служб в решении задач по оказанию помощи и спасению людей».


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Комментарии
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Отзывы по теме
Знаменитым «Уралам» исполнилось семьдесят пять лет
Да, машины заслуженные, тут и говорить ничего не нужно. Но самый легендарный, мне кажется, это 375-й. Все-таки 30 лет на конвейере это не шутка. И пусть он жрал бензин, как самолет, зато проехать мог где угодно, и чинился в любом поле подручными средствами.
Макар
«Урал Next» получил праворульную версию
А куда поставляться то будет это праворульный Урал? Англия, Япония, Австралия? Поставили бы еще правый руль на армейский 4320, в той же Японии, среди их мелких кей-каров, очень бы брутально выглядел)
Виталий
УРАЛ 4320
Подскажите, на Урале колёса в право, а машину тянет в лево.
Виталий
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Новая пожарная цистерна приехала на службу в Чечню
Спецавтомобиль предназначен для тушения пожаров, доставки боевого расчета, вооружения и запаса огнетушащих веществ к месту происшествия. Он оснащен необходимым оборудованием, которое используется для реагирования на пожары, ДТП, а также проведения различных спасательных работ. Цистерна вмещает в себя 6 тонн воды, а мощность импортного насоса марки Jonstadt рассчитана на подачу до 70 литров воды в секунду. В эти дни АЦ-6-70 проходит необходимые учетно-документальные и технические процедуры. По их окончании будет поставлен на боевое дежурство в специализированной пожарной части №23 по тушению крупных пожаров.Руслан Яхьяев, начальник Главного управления МЧС России по ЧР: «На вооружение поступают современные автомобили. Они являются большим подспорьем для экстренных служб в решении задач по оказанию помощи и спасению людей».
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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