Новая пожарная цистерна приехала на службу в Чечню
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Спецавтомобиль предназначен для тушения пожаров, доставки боевого расчета, вооружения и запаса огнетушащих веществ к месту происшествия. Он оснащен необходимым оборудованием, которое используется для реагирования на пожары, ДТП, а также проведения различных спасательных работ.
Цистерна вмещает в себя 6 тонн воды, а мощность импортного насоса марки Jonstadt рассчитана на подачу до 70 литров воды в секунду.
В эти дни АЦ-6-70 проходит необходимые учетно-документальные и технические процедуры. По их окончании будет поставлен на боевое дежурство в специализированной пожарной части №23 по тушению крупных пожаров.
Руслан Яхьяев, начальник Главного управления МЧС России по ЧР: «На вооружение поступают современные автомобили. Они являются большим подспорьем для экстренных служб в решении задач по оказанию помощи и спасению людей».
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