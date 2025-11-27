Купил машину у пенсионера - остался ни с чем. Как «схема Долиной» работает на авторынке?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 14:29

Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин

На вторичном рынке новый вид обмана. Покупатели рискуют потерять автомобиль. Вернуть свои деньги почти невозможно. Юристы дали важные советы. Узнайте, как не стать жертвой.

Как работает новая схема обмана

На рынке подержанных автомобилей набирает обороты опасная мошенническая практика, ранее известная в основном по сделкам с недвижимостью. Покупатели рискуют остаться и без недавно приобретенного транспортного средства, и без уплаченных за него денег. Эта афера получила неофициальное название «схема Долиной» после судебного прецедента с квартирой известной певицы.

Суть обмана проста: злоумышленники, используя методы психологического давления, заставляют уязвимого человека, часто пожилого, продать свое имущество. Владелец выставляет машину на продажу, заключает сделку, а все вырученные средства отдает мошенникам. Сразу после этого он обращается в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным, ссылаясь на то, что действовал под давлением и не осознавал последствий. Как пишет Autonews, уже есть конкретные примеры. Так, житель Москвы приобрел у пенсионерки Volkswagen Tiguan, который по всем базам был «чистым». Вскоре после покупки, когда новый владелец решил перепродать кроссовер, к нему нагрянула полиция и изъяла автомобиль. Выяснилось, что бывшая хозяйка стала жертвой аферистов, которые выманили у нее в общей сложности 27 млн рублей, и теперь она через суд возвращает все проданное имущество.

Как покупателю доказать свою правоту в суде

В подобных судебных тяжбах вся тяжесть доказывания своей невиновности ложится на плечи покупателя. Ему предстоит убедить суд в своей добросовестности. Судьи обращают внимание на то, предпринял ли новый владелец разумные шаги для проверки юридической чистоты сделки, например, удостоверился ли в отсутствии обременений. Однако юристы предупреждают, что даже заключение стандартного договора не является стопроцентной гарантией. Ключевым моментом становится вопрос, мог ли покупатель заподозрить неладное. Если цена автомобиля была неоправданно низкой или присутствовали другие настораживающие факторы, это может быть истолковано против него.

Чтобы подстраховаться, эксперты советуют скрупулезно документировать каждый этап сделки. Помочь в суде могут подробная расписка о передаче денег, банковские выписки, подтверждающие оплату по рыночной стоимости, а также фото- и видеофиксация осмотра машины и переписка с продавцом. Обязательно нужно сверить паспортные данные продавца с информацией в ПТС. Впрочем, адвокаты отмечают, что и это не панацея. Известны случаи, когда покупатели записывали на видео целые интервью, где продавец-пенсионер подтверждал добровольность своих действий, но суд все равно вставал на его сторону, и автомобиль изымали.

Как не попасть в ловушку мошенников

Судебная практика складывается в пользу пожилых продавцов, поскольку их иски часто удовлетворяются на основании статьи 179 ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана или неблагоприятных обстоятельств. Если пенсионер предоставляет доказательства, что не понимал сути происходящего (например, медицинские справки или показания свидетелей), сделку аннулируют. Автомобиль возвращается прежнему владельцу, а покупатель остается с правом требовать свои деньги обратно. Но если продавец сам стал жертвой и денег у него уже нет, взыскать их практически нереально.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют убедиться во вменяемости продавца. Можно попросить справку из психоневрологического диспансера, проверить через реестры, не ограничен ли человек в дееспособности, и просто обстоятельно поговорить с ним. Поможет и нотариальное заверение сделки. Нотариус обязан удостовериться, что стороны понимают суть договора, что станет весомым аргументом в суде. Однако он не проводит психиатрическую экспертизу и не может выявить скрытое давление. Отдельная зона риска - автомобили, зарегистрированные на пожилых родственников, а по факту используемые их детьми или внуками. Если такой «пользователь» продаст машину без официального согласия собственника, сделку очень легко оспорить.

Что делать, если машину уже забрали

На фоне распространения этой схемы в правительстве начали обсуждать меры дополнительной защиты покупателей. В частности, предлагается изменить Гражданский кодекс так, чтобы возврат имущества прежнему владельцу был возможен только после полной компенсации расходов добросовестному приобретателю. Эксперты считают, что купленное имущество должно оставаться у новых владельцев, ведь мошенники посягают на деньги пожилых людей, а не на их автомобили или квартиры.

Если же полиция уже изъяла ваш автомобиль, действовать нужно немедленно. Необходимо получить копии всех документов по делу, в случае судебного решения об изъятии - подать апелляцию в установленный срок, и главное - собрать все доказательства своей добросовестности и обратиться к профильным юристам. Специалисты сходятся во мнении, что самостоятельно разобраться в таких сложных делах, которые могут быть частью уголовного производства, практически невозможно.

Упомянутые модели: Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen
