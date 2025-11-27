Купил машину у пенсионера - остался ни с чем. Как «схема Долиной» работает на авторынке?

27 ноября 2025, 14:29
Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин
Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин
На вторичном рынке новый вид обмана. Покупатели рискуют потерять автомобиль. Вернуть свои деньги почти невозможно. Юристы дали важные советы. Узнайте, как не стать жертвой.
Как работает новая схема обмана
На рынке подержанных автомобилей набирает обороты опасная мошенническая практика, ранее известная в основном по сделкам с недвижимостью. Покупатели рискуют остаться и без недавно приобретенного транспортного средства, и без уплаченных за него денег. Эта афера получила неофициальное название «схема Долиной» после судебного прецедента с квартирой известной певицы.
Суть обмана проста: злоумышленники, используя методы психологического давления, заставляют уязвимого человека, часто пожилого, продать свое имущество. Владелец выставляет машину на продажу, заключает сделку, а все вырученные средства отдает мошенникам. Сразу после этого он обращается в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным, ссылаясь на то, что действовал под давлением и не осознавал последствий. Как пишет Autonews, уже есть конкретные примеры. Так, житель Москвы приобрел у пенсионерки Volkswagen Tiguan, который по всем базам был «чистым». Вскоре после покупки, когда новый владелец решил перепродать кроссовер, к нему нагрянула полиция и изъяла автомобиль. Выяснилось, что бывшая хозяйка стала жертвой аферистов, которые выманили у нее в общей сложности 27 млн рублей, и теперь она через суд возвращает все проданное имущество.
Как покупателю доказать свою правоту в суде
В подобных судебных тяжбах вся тяжесть доказывания своей невиновности ложится на плечи покупателя. Ему предстоит убедить суд в своей добросовестности. Судьи обращают внимание на то, предпринял ли новый владелец разумные шаги для проверки юридической чистоты сделки, например, удостоверился ли в отсутствии обременений. Однако юристы предупреждают, что даже заключение стандартного договора не является стопроцентной гарантией. Ключевым моментом становится вопрос, мог ли покупатель заподозрить неладное. Если цена автомобиля была неоправданно низкой или присутствовали другие настораживающие факторы, это может быть истолковано против него.
Чтобы подстраховаться, эксперты советуют скрупулезно документировать каждый этап сделки. Помочь в суде могут подробная расписка о передаче денег, банковские выписки, подтверждающие оплату по рыночной стоимости, а также фото- и видеофиксация осмотра машины и переписка с продавцом. Обязательно нужно сверить паспортные данные продавца с информацией в ПТС. Впрочем, адвокаты отмечают, что и это не панацея. Известны случаи, когда покупатели записывали на видео целые интервью, где продавец-пенсионер подтверждал добровольность своих действий, но суд все равно вставал на его сторону, и автомобиль изымали.
Как не попасть в ловушку мошенников
Судебная практика складывается в пользу пожилых продавцов, поскольку их иски часто удовлетворяются на основании статьи 179 ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана или неблагоприятных обстоятельств. Если пенсионер предоставляет доказательства, что не понимал сути происходящего (например, медицинские справки или показания свидетелей), сделку аннулируют. Автомобиль возвращается прежнему владельцу, а покупатель остается с правом требовать свои деньги обратно. Но если продавец сам стал жертвой и денег у него уже нет, взыскать их практически нереально.
Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют убедиться во вменяемости продавца. Можно попросить справку из психоневрологического диспансера, проверить через реестры, не ограничен ли человек в дееспособности, и просто обстоятельно поговорить с ним. Поможет и нотариальное заверение сделки. Нотариус обязан удостовериться, что стороны понимают суть договора, что станет весомым аргументом в суде. Однако он не проводит психиатрическую экспертизу и не может выявить скрытое давление. Отдельная зона риска - автомобили, зарегистрированные на пожилых родственников, а по факту используемые их детьми или внуками. Если такой «пользователь» продаст машину без официального согласия собственника, сделку очень легко оспорить.
Что делать, если машину уже забрали
На фоне распространения этой схемы в правительстве начали обсуждать меры дополнительной защиты покупателей. В частности, предлагается изменить Гражданский кодекс так, чтобы возврат имущества прежнему владельцу был возможен только после полной компенсации расходов добросовестному приобретателю. Эксперты считают, что купленное имущество должно оставаться у новых владельцев, ведь мошенники посягают на деньги пожилых людей, а не на их автомобили или квартиры.
Если же полиция уже изъяла ваш автомобиль, действовать нужно немедленно. Необходимо получить копии всех документов по делу, в случае судебного решения об изъятии - подать апелляцию в установленный срок, и главное - собрать все доказательства своей добросовестности и обратиться к профильным юристам. Специалисты сходятся во мнении, что самостоятельно разобраться в таких сложных делах, которые могут быть частью уголовного производства, практически невозможно.
Похожие материалы Фольксваген
-
24.11.2025, 00:06
Обманутые мошенниками пенсионерки добрались до авторынка
На вторичном рынке появилась новая угроза. Покупка машины у пенсионера стала риском. Можно легко лишиться и автомобиля, и средств. Мошенники используют пожилых людей в своих целях. Узнайте, как не стать очередной жертвой аферистов.Читать далее
-
13.11.2025, 15:04
Почти новый Volkswagen Tiguan 2020 года продают в Подмосковье за 2,7 млн рублей
На рынке появился уникальный автомобиль. Это кроссовер Volkswagen Tiguan. У него почти нет пробега. Состояние машины просто идеальное. Владелец просит за него немало. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.10.2025, 11:21
Российский автопарк стареет какие машины с пробегом выбирают за 1-3 миллиона
Рынок подержанных машин сильно изменился. Предложений стало гораздо больше. Но покупатели остались верны себе. Их предпочтения почти не поменялись. В топе оказались знакомые всем модели. Но есть и настоящие сюрпризы.Читать далее
-
05.10.2025, 14:26
Volkswagen Tiguan за 70 тысяч рублей: почему цена так низка
На рынке появился Volkswagen Tiguan по удивительно низкой цене. Внешне машина выглядит прилично. Но есть нюанс, который может отпугнуть даже опытных водителей. Подробности о скрытых проблемах — в нашем материале.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
-
12.08.2025, 15:33
В России выставили на продажу Volkswagen Tiguan 2011 года с минимальным пробегом по цене новой Lada
В Москве обнаружен уникальный экземпляр Volkswagen Tiguan 2011 года с пробегом всего 9,1 тысячи километров. Полноприводный автомобиль в хорошей комплектации оценен в 2,1 млн рублей, что делает его доступнее нового седана Lada Aura.Читать далее
-
14.05.2024, 08:01
Автокриминалист рассказал о новой схеме мошенничества с «параллельными» автомобилями
Параллельный импорт автомобилей не получил широкого развития, но услуга по-прежнему остается востребованной. Этим активно пользуются мошенники, придумавшие новую криминальную схему.Читать далее
-
16.03.2022, 14:21
Ревнивый любовник сжег четыре машины (из них три по ошибке)
В Самаре мужчину задержали за поджог четырех автомобилей. Выяснилось, что мотивом столь варварского поступка послужила ревность. Обманутый влюбленный хотел сжечь внедорожник соперника, но перепутал машины.Читать далее
-
07.05.2021, 11:59
ТОП-5 самых доступных кроссоверов с мощными моторами в России
Кроссоверы массового сегмента чаще оснащают небольшими атмосферными двигателями или маломощными турбомоторами, чтобы сделать цену приемлемой, а транспортный налог посильным. Но и среди них можно встретить модификации с двигателями, выдающими свыше 200 «лошадей».Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
24.11.2025, 00:06
Обманутые мошенниками пенсионерки добрались до авторынка
На вторичном рынке появилась новая угроза. Покупка машины у пенсионера стала риском. Можно легко лишиться и автомобиля, и средств. Мошенники используют пожилых людей в своих целях. Узнайте, как не стать очередной жертвой аферистов.Читать далее
-
13.11.2025, 15:04
Почти новый Volkswagen Tiguan 2020 года продают в Подмосковье за 2,7 млн рублей
На рынке появился уникальный автомобиль. Это кроссовер Volkswagen Tiguan. У него почти нет пробега. Состояние машины просто идеальное. Владелец просит за него немало. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.10.2025, 11:21
Российский автопарк стареет какие машины с пробегом выбирают за 1-3 миллиона
Рынок подержанных машин сильно изменился. Предложений стало гораздо больше. Но покупатели остались верны себе. Их предпочтения почти не поменялись. В топе оказались знакомые всем модели. Но есть и настоящие сюрпризы.Читать далее
-
05.10.2025, 14:26
Volkswagen Tiguan за 70 тысяч рублей: почему цена так низка
На рынке появился Volkswagen Tiguan по удивительно низкой цене. Внешне машина выглядит прилично. Но есть нюанс, который может отпугнуть даже опытных водителей. Подробности о скрытых проблемах — в нашем материале.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
-
12.08.2025, 15:33
В России выставили на продажу Volkswagen Tiguan 2011 года с минимальным пробегом по цене новой Lada
В Москве обнаружен уникальный экземпляр Volkswagen Tiguan 2011 года с пробегом всего 9,1 тысячи километров. Полноприводный автомобиль в хорошей комплектации оценен в 2,1 млн рублей, что делает его доступнее нового седана Lada Aura.Читать далее
-
14.05.2024, 08:01
Автокриминалист рассказал о новой схеме мошенничества с «параллельными» автомобилями
Параллельный импорт автомобилей не получил широкого развития, но услуга по-прежнему остается востребованной. Этим активно пользуются мошенники, придумавшие новую криминальную схему.Читать далее
-
16.03.2022, 14:21
Ревнивый любовник сжег четыре машины (из них три по ошибке)
В Самаре мужчину задержали за поджог четырех автомобилей. Выяснилось, что мотивом столь варварского поступка послужила ревность. Обманутый влюбленный хотел сжечь внедорожник соперника, но перепутал машины.Читать далее
-
07.05.2021, 11:59
ТОП-5 самых доступных кроссоверов с мощными моторами в России
Кроссоверы массового сегмента чаще оснащают небольшими атмосферными двигателями или маломощными турбомоторами, чтобы сделать цену приемлемой, а транспортный налог посильным. Но и среди них можно встретить модификации с двигателями, выдающими свыше 200 «лошадей».Читать далее
- 4 940 000 РVolkswagen Tiguan 2023 в Москве
- 3 699 000 РVolkswagen Tiguan 2019 в Москве
- 440 000 РVolkswagen Tiguan 2018 в Москве
- 2 616 000 РVolkswagen Tiguan 2021 в Москве
- 930 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
- 2 088 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 4 800 000 РVolkswagen Tiguan 2025 в Москве
- 4 550 000 РVolkswagen Tiguan 2021 в Москве
- 2 150 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Зеленограде
- 1 846 000 РVolkswagen Tiguan 2012 в Москве