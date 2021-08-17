Новая Skoda может проехать до 900 километров на одном баке
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Хотя дизельных и гибридных вариантов у новой Fabia не будет, модернизированные бензиновые двигатели все равно будут достаточно эффективными. Их средний расход топлива составит от 4,9 до 5,6 литров на 100 км пути. К числу доработок можно отнести оптимизированный привод коленчатого вала с уменьшающими трение поршнями и поршневыми кольцами, а также модифицированную систему циркуляции воды вокруг головки цилиндров и блока цилиндров для большей эффективности охлаждения.
Базовым станет трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 MPI мощностью 65 л.с. или 79 сил и расходом 5 литров на «сотню». Затем идет турбомотор того же объема 1.0 TSI с изменяемой геометрией турбины. Он выдает 95 или 110 сил и тратит всего 4,9 литра на «сотню». Самый мощный агрегат – «турбочетверка» 1.5 TSI мощностью 150 сил. Расход топлива не называется, но с ним Fabia разгоняется с места до 100 км/ч за 8 секунд.
- 110 000 РSkoda Fabia 2001 в Москве
- 465 000 РSkoda Fabia 2010 в Москве
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- 537 000 РSkoda Fabia 2013 в Москве
- 585 000 РSkoda Fabia 2013 в Москве
- 584 000 РSkoda Fabia 2012 в Москве
- 416 000 РSkoda Fabia 2011 в Москве
- 450 000 РSkoda Fabia 2014 в Москве
- 168 000 РSkoda Fabia 2003 в Москве
- 429 000 РSkoda Fabia 2014 в Москве
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