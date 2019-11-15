15 ноября 2019, 15:53
Новая Skoda Octavia для России: первые подробности
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Фото: Skoda
Начало российских продаж Skoda Octavia четвертого поколения запланировано на III квартал 2020 года. Сборку наладят на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. По технике есть два сюрприза: 8-диапазонный «автомат» вместо «робота» DSG-7 и двигатель 2,0 TSI вместо 1,8-литрового турбомотора.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
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В моторную гамму войдут два хорошо известных отечественным покупателям мотора: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. и 1,4-литровый турбомотор TSI, выдающий 150 сил. Топовые версии Octavia теперь будут оснащать 2,0-литровым TSI (190 л.с.) вместо 1,8-литрового агрегата. Есть изменения и по трансмиссиям. «Младший» двигатель сочетается с «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Турбомотор 1.4 TSI получит классический 8-ступенчатый «автомат» вместо 7-ступенчатой роботизированной коробки DSG. Топовому двигателю положен новый DSG-7 (индекс DQ381) с двумя «мокрыми» сцеплениями. Вопрос полного привода пока остается открытым.
Лифтбек и универсал Skoda Octavia четвертого поколения представили в начале этой недели. Автомобили прибавили в размерах, стали более технологичными и безопасными. Коэффициент аэродинамического сопротивления лифтбека снизили с 0,29 до 0,24, а универсала - с 0,31 до 0,26. В список доступных опций вошли матричные фары с динамическими указателями поворота, проекционный экран, премиальная аудиосистема Harman/Kardon, трехзонный климат-контроль и передние сиденья с функциями массажа и вентиляции.
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