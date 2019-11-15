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15 ноября 2019, 15:53

Новая Skoda Octavia для России: первые подробности

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Фото: Skoda
Начало российских продаж Skoda Octavia четвертого поколения запланировано на III квартал 2020 года. Сборку наладят на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. По технике есть два сюрприза: 8-диапазонный «автомат» вместо «робота» DSG-7 и двигатель 2,0 TSI вместо 1,8-литрового турбомотора.
Новая Skoda Octavia для России первые подробности

Фото: Skoda

Новая Skoda Octavia для России первые подробности

Фото: Skoda

Новая Skoda Octavia для России первые подробности

Фото: Skoda

Новая Skoda Octavia для России первые подробности

Фото: Skoda

Новая Skoda Octavia для России первые подробности

Фото: Skoda

Новая Skoda Octavia для России первые подробности

Фото: Skoda

Новая Skoda Octavia для России первые подробности

Фото: Skoda

Новая Skoda Octavia для России первые подробности
Новая Skoda Octavia для России первые подробности
Новая Skoda Octavia для России первые подробности
Новая Skoda Octavia для России первые подробности
Новая Skoda Octavia для России первые подробности
Новая Skoda Octavia для России первые подробности
Новая Skoda Octavia для России первые подробности
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Журналисты портала «АвтоВести» со ссылкой на компетентный источник в Volkswagen Group рассказали первые подробности о новой Skoda Octavia для России. По их словам, на автозаводе в Нижнем Новгороде уже стартовала предсерийная сборка новинки. Первые тестовые автомобили предназначены не для продажи, а для отладки производственных процессов и обучения персонала. Массовый выпуск четвертой «Октавии» стартует здесь в июне 2020 года. В салонах российских дилеров первые экземпляры появятся ближе к сентябрю.

В моторную гамму войдут два хорошо известных отечественным покупателям мотора: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. и 1,4-литровый турбомотор TSI, выдающий 150 сил. Топовые версии Octavia теперь будут оснащать 2,0-литровым TSI (190 л.с.) вместо 1,8-литрового агрегата. Есть изменения и по трансмиссиям. «Младший» двигатель сочетается с «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Турбомотор 1.4 TSI получит классический 8-ступенчатый «автомат» вместо 7-ступенчатой роботизированной коробки DSG. Топовому двигателю положен новый DSG-7 (индекс DQ381) с двумя «мокрыми» сцеплениями. Вопрос полного привода пока остается открытым.

Лифтбек и универсал Skoda Octavia четвертого поколения представили в начале этой недели. Автомобили прибавили в размерах, стали более технологичными и безопасными. Коэффициент аэродинамического сопротивления лифтбека снизили с 0,29 до 0,24, а универсала - с 0,31 до 0,26. В список доступных опций вошли матричные фары с динамическими указателями поворота, проекционный экран, премиальная аудиосистема Harman/Kardon, трехзонный климат-контроль и передние сиденья с функциями массажа и вентиляции. 

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Новая Skoda Octavia для России: первые подробности
{{material_128090}}Журналисты портала «АвтоВести» со ссылкой на компетентный источник в Volkswagen Group рассказали первые подробности о новой Skoda Octavia для России. По их словам, на автозаводе в Нижнем Новгороде уже стартовала предсерийная сборка новинки. Первые тестовые автомобили предназначены не для продажи, а для отладки производственных процессов и обучения персонала. Массовый выпуск четвертой «Октавии» стартует здесь в июне 2020 года. В салонах российских дилеров первые экземпляры появятся ближе к сентябрю.В моторную гамму войдут два хорошо известных отечественным покупателям мотора: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. и 1,4-литровый турбомотор TSI, выдающий 150 сил. Топовые версии Octavia теперь будут оснащать 2,0-литровым TSI (190 л.с.) вместо 1,8-литрового агрегата. Есть изменения и по трансмиссиям. «Младший» двигатель сочетается с «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Турбомотор 1.4 TSI получит классический 8-ступенчатый «автомат» вместо 7-ступенчатой роботизированной коробки DSG. Топовому двигателю положен новый DSG-7 (индекс DQ381) с двумя «мокрыми» сцеплениями. Вопрос полного привода пока остается открытым.Лифтбек и универсал Skoda Octavia четвертого поколения представили в начале этой недели. Автомобили прибавили в размерах, стали более технологичными и безопасными. Коэффициент аэродинамического сопротивления лифтбека снизили с 0,29 до 0,24, а универсала - с 0,31 до 0,26. В список доступных опций вошли матричные фары с динамическими указателями поворота, проекционный экран, премиальная аудиосистема Harman/Kardon, трехзонный климат-контроль и передние сиденья с функциями массажа и вентиляции. 
2019-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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