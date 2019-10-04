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4 октября 2019, 18:00

Новая Skoda Octavia: очередные снимки с дорожных тестов

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Фото: garaz.ch
До премьеры Skoda Octavia четвертого поколения осталось чуть больше месяца. Новинку представят 11 ноября на специальном мероприятии в Праге. Сейчас автомобиль проходит завершающие испытания на дорогах общего пользования. На новых шпионских снимках Octavia, кажется, почти избавилась от камуфляжа. Но это впечатление обманчивое.
Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов

Фото: garaz.ch

Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов

Фото: garaz.ch

Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов

Фото: garaz.ch

Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов

Фото: garaz.ch

Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов

Фото: garaz.ch

Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов
Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов
Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов
Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов
Новая Skoda Octavia очередные снимки с дорожных тестов
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Skoda Octavia прочно удерживает титул бестселлера чешской марки. До премьеры автомобиля нового поколения остались считанные дни. Прототипы проходят финальные испытания перед дебютом. Чешское издание Garaz.ch опубликовало очередную порцию шпионских фотографий лифтбека. Кузов прототипа все еще скрыт камуфляжем, выкрашенным в цвет кузова. Тем не менее, явно видно, что новое поколение избавится от двухсекционной головной оптики, вызвавшей недовольство поклонников марки.

Прототип Octavia едет на 18-дюймовых колесах Pictoris. Об остальных элементах дизайна трудно судить определенно. Задние фонари заклеены серебристой пленкой, чтобы скрыть их истинные очертания. Аналогичный метод применили и в отношении противотуманных фар. В целом, новая Octavia будет похожа на рестайлинговый флагман Superb, представленный в мае 2019 года.

Ожидается, что Octavia четвертого поколения построят на модульной платформе MQB. Автомобиль немного прибавит в размерах, получит модернизированную цифровую панель приборов и большой экран медиасистемы. Сначала на рынок выйдет Octavia в кузове универсал. Лифтбек появится немного позднее.


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Отзывы по теме
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Новая Skoda Octavia: очередные снимки с дорожных тестов
{{material_127337}}Skoda Octavia прочно удерживает титул бестселлера чешской марки. До премьеры автомобиля нового поколения остались считанные дни. Прототипы проходят финальные испытания перед дебютом. Чешское издание Garaz.ch опубликовало очередную порцию шпионских фотографий лифтбека. Кузов прототипа все еще скрыт камуфляжем, выкрашенным в цвет кузова. Тем не менее, явно видно, что новое поколение избавится от двухсекционной головной оптики, вызвавшей недовольство поклонников марки.Прототип Octavia едет на 18-дюймовых колесах Pictoris. Об остальных элементах дизайна трудно судить определенно. Задние фонари заклеены серебристой пленкой, чтобы скрыть их истинные очертания. Аналогичный метод применили и в отношении противотуманных фар. В целом, новая Octavia будет похожа на рестайлинговый флагман Superb, представленный в мае 2019 года.Ожидается, что Octavia четвертого поколения построят на модульной платформе MQB. Автомобиль немного прибавит в размерах, получит модернизированную цифровую панель приборов и большой экран медиасистемы. Сначала на рынок выйдет Octavia в кузове универсал. Лифтбек появится немного позднее.
2019-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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