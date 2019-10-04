4 октября 2019, 18:00
Новая Skoda Octavia: очередные снимки с дорожных тестов
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Фото: garaz.ch
До премьеры Skoda Octavia четвертого поколения осталось чуть больше месяца. Новинку представят 11 ноября на специальном мероприятии в Праге. Сейчас автомобиль проходит завершающие испытания на дорогах общего пользования. На новых шпионских снимках Octavia, кажется, почти избавилась от камуфляжа. Но это впечатление обманчивое.
Фото: garaz.ch
Фото: garaz.ch
Фото: garaz.ch
Фото: garaz.ch
Фото: garaz.ch
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Прототип Octavia едет на 18-дюймовых колесах Pictoris. Об остальных элементах дизайна трудно судить определенно. Задние фонари заклеены серебристой пленкой, чтобы скрыть их истинные очертания. Аналогичный метод применили и в отношении противотуманных фар. В целом, новая Octavia будет похожа на рестайлинговый флагман Superb, представленный в мае 2019 года.
Ожидается, что Octavia четвертого поколения построят на модульной платформе MQB. Автомобиль немного прибавит в размерах, получит модернизированную цифровую панель приборов и большой экран медиасистемы. Сначала на рынок выйдет Octavia в кузове универсал. Лифтбек появится немного позднее.
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