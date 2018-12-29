29 декабря 2018, 00:22
Новая Skoda Octavia появится раньше, чем ожидалось
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Компания Skoda представит Octavia нового поколения в третьем квартале 2019 года. По всей видимости, новинку привезут в сентябре на автосалон во Франкфурте. Если только чехи не решат показать Octavia раньше на специальном мероприятии. Ранее сообщалось, что модель дебютирует в 2020 году.
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Директор по продажам и маркетингу Skoda Алан Фейвей сообщил, что компания представит Octavia четвертого поколения ...Читать далее
Следующее поколение построят на прежней модульной платформе MQB, но «начинка» будет полностью новая. Автомобиль получит современные системы активной безопасности и новую мультимедийную систему. Появится версия с гибридной надстройкой, задача которой добавлять мощности на разгоне и экономить топливо при равномерном движении.
Европейским покупателям предложат модифицированные бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,5 литра. Дизельная линейка будет представлена агрегатами семейства TDI, соответствующими новому экологическому классу Euro 6d-temp. Продажи в Европе стартуют в начале 2020 года. До России Skoda Octavia четвертого поколения доберется еще позже.
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27.08.2017, 18:28
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