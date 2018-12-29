29 декабря 2018, 00:22

Новая Skoda Octavia появится раньше, чем ожидалось

  • 753
  • 0
Компания Skoda представит Octavia нового поколения в третьем квартале 2019 года. По всей видимости, новинку привезут в сентябре на автосалон во Франкфурте. Если только чехи не решат показать Octavia раньше на специальном мероприятии. Ранее сообщалось, что модель дебютирует в 2020 году.
^
Ранее мы писали
Директор по продажам и маркетингу Skoda Алан Фейвей сообщил, что компания представит Octavia четвертого поколения ...
Читать далее
Ожидается, что Skoda Octavia четвертого поколения сначала выпустят в кузове лифтбек, а универсал Combi появится немного позднее. Габариты со сменой поколения если и увеличатся, то незначительно. В салоне должно стать немного просторнее, а объем багажника может превысить 590 литров. Зато дизайн обещают пересмотреть радикально и вернуться к дорестайлинговой классической оптике, отказавшись от спорных «четырехглазых» фар.
 
Следующее поколение построят на прежней модульной платформе MQB, но «начинка» будет полностью новая. Автомобиль получит современные системы активной безопасности и новую мультимедийную систему. Появится версия с гибридной надстройкой, задача которой добавлять мощности на разгоне и экономить топливо при равномерном движении.

Европейским покупателям предложат модифицированные бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,5 литра. Дизельная линейка будет представлена агрегатами семейства TDI, соответствующими новому экологическому классу Euro 6d-temp. Продажи в Европе стартуют в начале 2020 года. До России Skoda Octavia четвертого поколения доберется еще позже.
Новинки и концепт кары Шкода Октавия
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Skoda: Московское досье
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Кирилл
Skoda обновила моторную линейку Octavia
Ну вот, как всегда. Как нормальный движок, так в Россию он не поставляется. Хотя немного смутила фраза, про ухудшение динамики, куда еще хуже то?
Витя
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Skoda Автомудрость Skoda АвтоПитер Skoda Дизайн и тюнинг Skoda Новинки и концепт кары Skoda Новости и акции автосалонов Skoda Автосалоны и дилеры марки Skoda Аренда и прокат авто марки Skoda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Skoda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Skoda
Главные материалы
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz?
ТОП-7 машин по цене до 750 тысяч рублей
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Продажа Skoda Octavia
Объявления о продаже Skoda Octavia
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новая Skoda Octavia появится раньше, чем ожидалось
{{material_124145}}Ожидается, что Skoda Octavia четвертого поколения сначала выпустят в кузове лифтбек, а универсал Combi появится немного позднее. Габариты со сменой поколения если и увеличатся, то незначительно. В салоне должно стать немного просторнее, а объем багажника может превысить 590 литров. Зато дизайн обещают пересмотреть радикально и вернуться к дорестайлинговой классической оптике, отказавшись от спорных «четырехглазых» фар. Следующее поколение построят на прежней модульной платформе MQB, но «начинка» будет полностью новая. Автомобиль получит современные системы активной безопасности и новую мультимедийную систему. Появится версия с гибридной надстройкой, задача которой добавлять мощности на разгоне и экономить топливо при равномерном движении.Европейским покупателям предложат модифицированные бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,5 литра. Дизельная линейка будет представлена агрегатами семейства TDI, соответствующими новому экологическому классу Euro 6d-temp. Продажи в Европе стартуют в начале 2020 года. До России Skoda Octavia четвертого поколения доберется еще позже.
2018-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставропольский край Алтайский край Забайкальский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG