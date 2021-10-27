27 октября 2021, 16:59
Новая Skoda Slavia, которая заменит Rapid: первые технические подробности
Компания Skoda готовится вывести на рынок бюджетный седан Slavia. Премьера должна состояться до конца 2021 года. Новинка разработана специально для Индии и заменит в местном модельном ряду Skoda Rapid.
Дарья Климова Фото: Skoda
Изображение загружается
Фото: Skoda
Изображение загружается
Фото: Skoda
Изображение загружается
Фото: Skoda
Изображение загружается
Фото: auto.cz
Ранее мы писали
Чешский бренд Skoda официально заявил об уходе с рынка модели из B-сегмента, чем сильно расстроил поклонников ...Читать далее
В моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,0 литр (115 л.с.) и 1,5 литра (150 л.с.). Первый работает в паре с МКПП или 6-диапазонным «автоматом», второй – с «механикой» и 7-ступенчатым «роботом» DSG. В топовой комплектации обещают 6 подушек безопасности, цифровую приборную панель, круиз-контроль и камеру заднего вида. Skoda Slavia должна дебютировать в течение ближайших двух месяцев. Продажи в Индии стартуют в начале 2022 года.
Упомянутые модели: Skoda Rapid (от 792 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 250 000 РSkoda Rapid 2019 в Москве
- 715 000 РSkoda Rapid 2017 в Москве
- 1 169 000 РSkoda Rapid 2018 в Москве
- 1 149 000 РSkoda Rapid 2018 в Москве
- 1 615 000 РSkoda Rapid 2020 в Москве
- 780 000 РSkoda Rapid 2019 в Москве
- 710 000 РSkoda Rapid 2014 в Москве
- 1 129 000 РSkoda Rapid 2018 в Москве
- 1 009 000 РSkoda Rapid 2016 в Москве
- 1 019 000 РSkoda Rapid 2020 в Москве
Новости по теме
В России станут собирать меньше автомобилей Volkswagen и Skoda
08.10.2021, 23:14
Skoda готовит замену Rapid: новый седан назвали Slavia
09.08.2021, 12:27
ТОП-5 любимых у россиян иномарок в 2021 году
28.06.2021, 14:29
Глобальный дефицит чипов докатился до России: на ГАЗе приостанавливают сборку Volkswagen и Skoda
21.06.2021, 00:06
ТОП-3 недорогих 5-летних иномарок европейских брендов
06.03.2021, 18:25
Новости по теме
В России станут собирать меньше автомобилей Volkswagen и Skoda
08.10.2021, 23:14
Skoda готовит замену Rapid: новый седан назвали Slavia
09.08.2021, 12:27
ТОП-5 любимых у россиян иномарок в 2021 году
28.06.2021, 14:29
Глобальный дефицит чипов докатился до России: на ГАЗе приостанавливают сборку Volkswagen и Skoda
21.06.2021, 00:06
ТОП-3 недорогих 5-летних иномарок европейских брендов
06.03.2021, 18:25
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин