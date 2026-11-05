Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 08:41

Почему в 2026 году новая Toyota Camry из Китая в России стоит почти вдвое дороже, чем на родине

Почему в 2026 году новая Toyota Camry из Китая в России стоит почти вдвое дороже, чем на родине

Почему гибридная Camry из Китая дороже Geely Preface на 1,5 млн: разбор — переплата или выгода

Почему в 2026 году новая Toyota Camry из Китая в России стоит почти вдвое дороже, чем на родине

У московских и региональных дилеров гибридная Toyota Camry из Китая стоит почти 4,88 млн рублей. Geely Preface дешевле примерно на 1,5 млн, а заводской гарантии Toyota в России у привезенной машины нет.

У московских и региональных дилеров гибридная Toyota Camry из Китая стоит почти 4,88 млн рублей. Geely Preface дешевле примерно на 1,5 млн, а заводской гарантии Toyota в России у привезенной машины нет.

Российские дилеры предлагают обновленную Toyota Camry китайской сборки по цене от 4 881 660 рублей. Речь идет о версии с двухлитровой гибридной установкой мощностью 197 л.с. — такие седаны выпускают в Гуанчжоу на совместном предприятии Toyota и концерна GAC. Для сравнения: в начале 2024 года за Camry прошлого поколения просили около 4,7 млн рублей, то есть за сопоставимые деньги теперь предлагается принципиально другая машина.

Переезд производства в Китай поставил точку в долгой российской истории модели: Camry собирали под Петербургом 15 лет, но в 2022 году Toyota закрыла завод, и с тех пор автомобили поставляют только частные дилеры. Внешне обновление почти незаметно, зато в салоне появились новая передняя панель, экран диагональю 15,6 дюйма и отделка потолка замшей.

На фоне конкурента переплата очевидна

Официально продающийся Geely Preface стоит 3,33–3,43 млн рублей, имеет заводскую гарантию и доступен с сервисным обслуживанием. Габариты моделей близки: Camry длиннее на 9 см, ее колесная база больше на 2,5 см, а Preface шире на 3 см. При этом гибрид Toyota заметно мощнее и экономичнее в пробках, тогда как Preface оснащен двухлитровым турбомотором на 150 сил — в марте 2026 года Geely снизила его мощность с 200 до 150 л.с., чтобы удержать цену.

По оснащению Camry Sport Plus богаче: камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, панорамная крыша, подогрев передних и задних сидений, вентиляция и массаж спереди. У топового Preface тоже есть камеры, круиз-контроль и вентиляция передних кресел, подогреваются руль и лобовое стекло, но отдельные опции не объясняют всей разницы в цене.

Главный риск — гарантия

У Geely заводская гарантия действует 5 лет или 150 тыс. км. На привезенную Camry гарантия Toyota в России не распространяется: ее предоставляет продавец, причем условия у дилеров различаются. Для покупателя это особенно важно из-за гибридной системы — до сделки необходимо выяснить, кто возьмет на себя ее ремонт и на каких условиях.

Доплата за Camry составляет около 1,5 млн рублей в зависимости от версии Preface. В эту сумму входят гибридная установка и репутация модели, подкрепленная рынком подержанных машин: по данным Авито Авто, популярная Camry 2017–2021 годов с мотором 2,5 литра стоила примерно 3 млн рублей — для машины возрастом пять-восемь лет это сопоставимо со стоимостью нового седана. Однако будущая цена перепродажи остается расчетом, а не гарантией.

Цены в Китае и России заметно расходятся: там такая Camry стоит 2,1–2,6 млн рублей, здесь — почти вдвое дороже. Часть разницы может компенсироваться экономией на бензине и более высокой ценой при последующей продаже, но покупатель также платит за ввоз и принимает на себя риск отсутствия заводской гарантии.

До подписания договора стоит получить от продавца ясные условия ремонта гибридной системы на случай поломки в первый год: заводской гарантии Toyota в России нет, а объем ответственности продавца зависит от его собственных условий.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Geely Preface
Упомянутые марки: Toyota, Geely, GAC
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