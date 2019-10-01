1 октября 2019, 00:32
Новая Toyota Camry получила полный привод
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Компания Toyota представила полноприводную модификацию седана Camry нового поколения. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой и адресован исключительно «домашнему» рынку Японии.
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Аналогичная архитектура полного привода уже используется на гибридных хэтчбеках Toyota Prius. Кстати, после рестайлинга полноприводные модификации стали продавать не только в Японии, но и в США. Изначально автомобили с приводом на все четыре колеса предназначались для регионов с холодным климатом. Поэтому помимо электромоторчика они также оснащены другим аккумулятором. На смену стандартному литий-ионному пришел морозоустойчивый никель-металлгидридный. Емкость новой батареи составляет 6,5 вместо 4,0 А∙ч.
Особенность конструкции привела к сокращению объема багажника до 480 литров вместо прежних 524 литров. Зато дорожный просвет увеличился до 155 мм (+10 мм). Продажи полноприводной Toyota Camry стартуют в Японии в декабре. Возможно, позднее по примеру «Приуса» такие машины появятся и в других странах Северной Америки и Европы. В России гибридные Camry пока не актуальны.
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