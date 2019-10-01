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1 октября 2019, 00:32

Новая Toyota Camry получила полный привод

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Компания Toyota представила полноприводную модификацию седана Camry нового поколения. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой и адресован исключительно «домашнему» рынку Японии.
Новая Toyota Camry получила полный привод

 

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Полноприводные версии были у Toyota Camry и раньше, но седаны нового поколения до сих пор предлагались только с передними ведущими колесами. Сейчас на японском рынке появится гибридная версия с электромотором на задней оси, который будет принудительно активироваться на малых скоростях. Мощность электрического агрегата невелика – всего 7,2 л.с. и 55 Нм, но этого будет достаточно, чтобы помочь седану тронуться с места, особенно на подъеме или на скользкой зимней дороге.

Аналогичная архитектура полного привода уже используется на гибридных хэтчбеках Toyota Prius. Кстати, после рестайлинга полноприводные модификации стали продавать не только в Японии, но и в США. Изначально автомобили с приводом на все четыре колеса предназначались для регионов с холодным климатом. Поэтому помимо электромоторчика они также оснащены другим аккумулятором. На смену стандартному литий-ионному пришел морозоустойчивый никель-металлгидридный. Емкость новой батареи составляет 6,5 вместо 4,0 А∙ч.

Особенность конструкции привела к сокращению объема багажника до 480 литров вместо прежних 524 литров. Зато дорожный просвет увеличился до 155 мм (+10 мм). Продажи полноприводной Toyota Camry стартуют в Японии в декабре. Возможно, позднее по примеру «Приуса» такие машины появятся и в других странах Северной Америки и Европы. В России гибридные Camry пока не актуальны.

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Форум Toyota Camry
Цитата:| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти ...
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Новая Toyota Camry получила полный привод
{{material_125143}}Полноприводные версии были у Toyota Camry и раньше, но седаны нового поколения до сих пор предлагались только с передними ведущими колесами. Сейчас на японском рынке появится гибридная версия с электромотором на задней оси, который будет принудительно активироваться на малых скоростях. Мощность электрического агрегата невелика – всего 7,2 л.с. и 55 Нм, но этого будет достаточно, чтобы помочь седану тронуться с места, особенно на подъеме или на скользкой зимней дороге.Аналогичная архитектура полного привода уже используется на гибридных хэтчбеках Toyota Prius. Кстати, после рестайлинга полноприводные модификации стали продавать не только в Японии, но и в США. Изначально автомобили с приводом на все четыре колеса предназначались для регионов с холодным климатом. Поэтому помимо электромоторчика они также оснащены другим аккумулятором. На смену стандартному литий-ионному пришел морозоустойчивый никель-металлгидридный. Емкость новой батареи составляет 6,5 вместо 4,0 А∙ч.Особенность конструкции привела к сокращению объема багажника до 480 литров вместо прежних 524 литров. Зато дорожный просвет увеличился до 155 мм (+10 мм). Продажи полноприводной Toyota Camry стартуют в Японии в декабре. Возможно, позднее по примеру «Приуса» такие машины появятся и в других странах Северной Америки и Европы. В России гибридные Camry пока не актуальны.
2019-10-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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