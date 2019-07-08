Новая Toyota Hiace добралась до России
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Автомобиль построен на новой платформе, в результате чего длина машины увеличилась на 535 мм (до 5 915 мм), а колесная база – на 750 мм (до 3 860 мм). Таким образом внутреннее пространство увеличилось на 256 мм. Благодаря этому в салоне нового Hiace помещается не 12 человек, как раньше, а 13.
В список оснащения новинки входят мультифункциональный руль с регулировкой по наклону и вылету и кнопками управления аудиосистемой и маршрутным компьютером, цветной многофункциональный дисплей на приборной панели, передние электростеклоподъемники с функцией открытия одним нажатием, а также многочисленные отделения для хранения мелких вещей. Также в список опций включены галогенная оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями, климат-контроль передней части салона с дополнительным кондиционером и отопителем пассажирского салона, датчик света, боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания.
В VIP-версии Hiace будет представлен с 9-местной компоновкой салона, автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской. Автомобиль получит доработанный экстерьер и премиальный салон с капитанскими креслами, а также впервые в классе будет оснащен пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.
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