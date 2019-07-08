8 июля 2019, 08:57

Новая Toyota Hiace добралась до России

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Российские дилеры Toyota принимают заказы на шестое поколение модели Hiace. Микроавтобус будет предлагаться с 2,8-литровым турбодизельным двигателем на 150 л. с. и 6-ступенчатой «механикой». Стартовая цена - 3 043 000 рублей.
Новая Toyota Hiace добралась до России
Новая Toyota Hiace добралась до России
Новая Toyota Hiace добралась до России
Новая Toyota Hiace добралась до России
Новая Toyota Hiace добралась до России
Новая Toyota Hiace добралась до России
Новая Toyota Hiace добралась до России
Новая Toyota Hiace добралась до России

Автомобиль построен на новой платформе, в результате чего длина машины увеличилась на 535 мм (до 5 915 мм), а колесная база – на 750 мм (до 3 860 мм). Таким образом внутреннее пространство увеличилось на 256 мм. Благодаря этому в салоне нового Hiace помещается не 12 человек, как раньше, а 13.

Toyota Hiace
Выпускается с 2010 г.
Новый от 2 387 000 до 2 643 000 Р
Отзывов: 4
Новые кресла стали более комфортными, а спинки кресел – более тонкими, благодаря чему в салоне стало больше места для ног.  Посадка и высадка пассажиров стала удобнее и безопаснее за счет увеличенного дверного проема, специального поручня и подсвечиваемого порога. Водительское кресло получило более удобную посадку, заметно улучшился обзор.

В список оснащения новинки входят мультифункциональный руль с регулировкой по наклону и вылету и кнопками управления аудиосистемой и маршрутным компьютером, цветной многофункциональный дисплей на приборной панели, передние электростеклоподъемники с функцией открытия одним нажатием, а также многочисленные отделения для хранения мелких вещей. Также в список опций включены галогенная оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями, климат-контроль передней части салона с дополнительным кондиционером и отопителем пассажирского салона, датчик света, боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания.

В VIP-версии Hiace будет представлен с 9-местной компоновкой салона, автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской. Автомобиль получит доработанный экстерьер и премиальный салон с капитанскими креслами, а также впервые в классе будет оснащен пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.


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Новая Toyota Hiace добралась до России
Автомобиль построен на новой платформе, в результате чего длина машины увеличилась на 535 мм (до 5 915 мм), а колесная база – на 750 мм (до 3 860 мм). Таким образом внутреннее пространство увеличилось на 256 мм. Благодаря этому в салоне нового Hiace помещается не 12 человек, как раньше, а 13.{{model_no_show_2242}} Новые кресла стали более комфортными, а спинки кресел – более тонкими, благодаря чему в салоне стало больше места для ног.  Посадка и высадка пассажиров стала удобнее и безопаснее за счет увеличенного дверного проема, специального поручня и подсвечиваемого порога. Водительское кресло получило более удобную посадку, заметно улучшился обзор.В список оснащения новинки входят мультифункциональный руль с регулировкой по наклону и вылету и кнопками управления аудиосистемой и маршрутным компьютером, цветной многофункциональный дисплей на приборной панели, передние электростеклоподъемники с функцией открытия одним нажатием, а также многочисленные отделения для хранения мелких вещей. Также в список опций включены галогенная оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями, климат-контроль передней части салона с дополнительным кондиционером и отопителем пассажирского салона, датчик света, боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания.В VIP-версии Hiace будет представлен с 9-местной компоновкой салона, автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской. Автомобиль получит доработанный экстерьер и премиальный салон с капитанскими креслами, а также впервые в классе будет оснащен пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.
2019-07-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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