24 декабря 2018, 15:18

Новая Toyota Supra: очередное шпионское фото

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В Сети появился новый шпионский снимок Toyota Supra пятого поколения. В распоряжении портала SupraMKV оказалось изображение кормы нового спорткупе. Премьера модели ожидается в начале января на автосалоне в Детройте.
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Новая Toyota Supra: очередное шпионское фото Toyota Supra
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В распоряжении портала SupraMKV оказался снимок серийного суперкара Toyota Supra нового поколения. Новинку ...
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Дизайн новой Toyota Supra выполнен в духе концепт-кара FT-1, представленного в январе 2014 года. Найти пять отличий поможет его фото пятилетней давности, сделанное на автомобильной выставке в Детройте. 

Две недели назад портал SupraMKV опубликовал шпионский снимок серебристой «Супры». Можно с уверенность сказать, что желтый цвет для спорткупе подходит гораздо больше. Серийная Toyota Supra сохранила два массивных круглых патрубка выпускной системы и огромный стоп-сигнал в центре заднего бампера, как это принято у болидов Формулы-1. 

Исчезли воздуховоды под задними фонарями, а бампер немного изменил конфигурацию. На смену выдвижному спойлеру пришел интегрированный в крышку багажника. Возможно, активный спойлер инженеры Toyota приберегли для заряженной версии GRMN, которая выйдет чуть позже.

Премьера Toyota Supra пятого поколения состоится уже через пару недель на Детройтском мотор-шоу. Японский автомобиль делит платформу, силовые агрегаты и ряд деталей с BMW Z4. Отличаются спорткары дизайном и настройками шасси.
Новинки и концепт кары Тойота Супра
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Форум Toyota Supra
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Sergei
Будет ли спрос в СПб на работу мастерской по тюнингу японских автомобилей?
Toyota Mark 2 tourer v, Toyota Soarer, Toyota Celica, Toyota Supra, Toyota Chaser tourer v, Nissan Skyline и подобные япономобили.
bob_87
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Новая Toyota Supra: очередное шпионское фото
{{material_125268}}Дизайн новой Toyota Supra выполнен в духе концепт-кара FT-1, представленного в январе 2014 года. Найти пять отличий поможет его фото пятилетней давности, сделанное на автомобильной выставке в Детройте. Две недели назад портал SupraMKV опубликовал шпионский снимок серебристой «Супры». Можно с уверенность сказать, что желтый цвет для спорткупе подходит гораздо больше. Серийная Toyota Supra сохранила два массивных круглых патрубка выпускной системы и огромный стоп-сигнал в центре заднего бампера, как это принято у болидов Формулы-1. Исчезли воздуховоды под задними фонарями, а бампер немного изменил конфигурацию. На смену выдвижному спойлеру пришел интегрированный в крышку багажника. Возможно, активный спойлер инженеры Toyota приберегли для заряженной версии GRMN, которая выйдет чуть позже.Премьера Toyota Supra пятого поколения состоится уже через пару недель на Детройтском мотор-шоу. Японский автомобиль делит платформу, силовые агрегаты и ряд деталей с BMW Z4. Отличаются спорткары дизайном и настройками шасси.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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