24 декабря 2018, 15:18
Новая Toyota Supra: очередное шпионское фото
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В Сети появился новый шпионский снимок Toyota Supra пятого поколения. В распоряжении портала SupraMKV оказалось изображение кормы нового спорткупе. Премьера модели ожидается в начале января на автосалоне в Детройте.
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В распоряжении портала SupraMKV оказался снимок серийного суперкара Toyota Supra нового поколения. Новинку ...Читать далее
Две недели назад портал SupraMKV опубликовал шпионский снимок серебристой «Супры». Можно с уверенность сказать, что желтый цвет для спорткупе подходит гораздо больше. Серийная Toyota Supra сохранила два массивных круглых патрубка выпускной системы и огромный стоп-сигнал в центре заднего бампера, как это принято у болидов Формулы-1.
Исчезли воздуховоды под задними фонарями, а бампер немного изменил конфигурацию. На смену выдвижному спойлеру пришел интегрированный в крышку багажника. Возможно, активный спойлер инженеры Toyota приберегли для заряженной версии GRMN, которая выйдет чуть позже.
Премьера Toyota Supra пятого поколения состоится уже через пару недель на Детройтском мотор-шоу. Японский автомобиль делит платформу, силовые агрегаты и ряд деталей с BMW Z4. Отличаются спорткары дизайном и настройками шасси.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
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