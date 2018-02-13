13 февраля 2018, 12:30

Новая Toyota Supra: первый официальный тизер

Toyota опубликовала тизер нового спорткара, который собирается представить публике менее, чем через месяц – 6 марта, на автосалоне в Женеве. Название модели пока не уточняют, намекая лишь, что речь идет о «возрождении легенды».
^
Новая Toyota Supra: первый официальный тизер Toyota Supra
Ранее мы писали
На автосалоне в Женеве в марте этого года на стенде Toyota дебютирует новый спорткар, который является преемником ...
Читать далее
Даже если новинка не получит имя Supra, то идеологически она станет преемником этой легендарной модели. Спортивное купе Toyota Supra выпускалось с 1978 года, сначала как модификация Celica, а потом и как самостоятельная модель. Последние экземпляры Supra сошли с конвейера в 2002 году. Сейчас Toyota, как говорится в опубликованном сегодня официальном сообщении, намерена вернуть на рынок свой самый знаковый автомобиль. Название модели не называется. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, будет это Supra или, например, 2000GT.

Известно, что новый спорткар японцы разрабатывали совместно с немцами из BMW. В баварском варианте он превратится в Z4 третьего поколения или в совершенно новое купе Z5. Японскую версию мы уже видели несколько раз на дорожных испытаниях. Об этом свидетельствует два узнаваемых «горба» на крыше. Огромное антикрыло у модели с тизера вселяет надежду, что речь все-таки идет о Supra.

Японский спорткар получит гибридную силовую установку с бензиновым двигателем, электромотором на передней оси, роботизированной коробкой и полным приводом. По другой версии, автомобиль оснастят 3,6-литровым турбомотором мощностью 335 л.с. и 8-диапазонным «автоматом». Ажиотаж вокруг новинки поднялся большой. Версий возникает много. Определенно сейчас можно сказать только одно – все подробности мы узнаем утром 6 марта.
Новинки и концепт кары Тойота Супра

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Supra
Сколько стоит
Sergei
Будет ли спрос в СПб на работу мастерской по тюнингу японских автомобилей?
Toyota Mark 2 tourer v, Toyota Soarer, Toyota Celica, Toyota Supra, Toyota Chaser tourer v, Nissan Skyline и подобные япономобили.
bob_87
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Новичкам за рулем – временные права и запреты
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Toyota Supra
Объявления о продаже Toyota Supra
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 45 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новая Toyota Supra: первый официальный тизер
{{material_122276}}Даже если новинка не получит имя Supra, то идеологически она станет преемником этой легендарной модели. Спортивное купе Toyota Supra выпускалось с 1978 года, сначала как модификация Celica, а потом и как самостоятельная модель. Последние экземпляры Supra сошли с конвейера в 2002 году. Сейчас Toyota, как говорится в опубликованном сегодня официальном сообщении, намерена вернуть на рынок свой самый знаковый автомобиль. Название модели не называется. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, будет это Supra или, например, 2000GT.Известно, что новый спорткар японцы разрабатывали совместно с немцами из BMW. В баварском варианте он превратится в Z4 третьего поколения или в совершенно новое купе Z5. Японскую версию мы уже видели несколько раз на дорожных испытаниях. Об этом свидетельствует два узнаваемых «горба» на крыше. Огромное антикрыло у модели с тизера вселяет надежду, что речь все-таки идет о Supra.Японский спорткар получит гибридную силовую установку с бензиновым двигателем, электромотором на передней оси, роботизированной коробкой и полным приводом. По другой версии, автомобиль оснастят 3,6-литровым турбомотором мощностью 335 л.с. и 8-диапазонным «автоматом». Ажиотаж вокруг новинки поднялся большой. Версий возникает много. Определенно сейчас можно сказать только одно – все подробности мы узнаем утром 6 марта.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Волгоград Пермь Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG