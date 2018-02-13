13 февраля 2018, 12:30
Новая Toyota Supra: первый официальный тизер
Toyota опубликовала тизер нового спорткара, который собирается представить публике менее, чем через месяц – 6 марта, на автосалоне в Женеве. Название модели пока не уточняют, намекая лишь, что речь идет о «возрождении легенды».
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Известно, что новый спорткар японцы разрабатывали совместно с немцами из BMW. В баварском варианте он превратится в Z4 третьего поколения или в совершенно новое купе Z5. Японскую версию мы уже видели несколько раз на дорожных испытаниях. Об этом свидетельствует два узнаваемых «горба» на крыше. Огромное антикрыло у модели с тизера вселяет надежду, что речь все-таки идет о Supra.
Японский спорткар получит гибридную силовую установку с бензиновым двигателем, электромотором на передней оси, роботизированной коробкой и полным приводом. По другой версии, автомобиль оснастят 3,6-литровым турбомотором мощностью 335 л.с. и 8-диапазонным «автоматом». Ажиотаж вокруг новинки поднялся большой. Версий возникает много. Определенно сейчас можно сказать только одно – все подробности мы узнаем утром 6 марта.
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11.11.2016, 12:12
Разбираемся, как протекают продажи Toyota Corolla
17.02.2016, 08:32
Быть или не быть турецкому автобизнесу в России
27.11.2015, 18:12
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Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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