22 октября 2019, 00:22
Новая версия мотоцикла «Урал»: палатка и вязанка дров
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Фото: ИМЗ
Мотоциклы «Урал» популярны во всем мире. Большая их часть уходит на экспорт. Время от времени по заказу дилеров выпускают оригинальные версии. На этот раз американское подразделение Ирбитского мотоциклетного завода представило «Урал» для приключений – Ural Adventure.
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Сейчас в модельной линейке Ирбитского мотоциклетного завода семь моделей, шесть из которых – мотоциклы с коляской. В штате сотрудников предприятия – 160 человек. Каждый год они выпускают до 1 300 мотоциклов, 99% из которых отправляются на экспорт.
В 2018 году журнал 110km.ru рассказывал о двух интересных «Уралах». Первый был подготовлен для австрийского подразделения и назывался Ural Transsib. Создатели уверяли, что в коляске мотоцикла «Урал» пассажир может путешествовать также комфортно, как в купе Транссибирского экспресса. В дополнение к техническим доработкам в комплектацию вошел меховой спальник, перчатки с электроподогревом и стилизованный под канистру фирменный кейс с бутылкой водки и четырьмя стопками.
Второй – это концепт электрического «Урала», построенный на базе модели Ural сТ и оснащенный электромотором Z-Force 75-7 мощностью 61 л.с. Двигатель питается от двух блоков тяговых батарей суммарной емкостью 19,5 кВт-ч. При благоприятном развитии событий серийная версия может появиться через пару лет.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да, машины заслуженные, тут и говорить ничего не нужно. Но самый легендарный, мне кажется, это 375-й. Все-таки 30 лет на конвейере это не шутка. И пусть он жрал бензин, как самолет, зато проехать мог где угодно, и чинился в любом поле подручными средствами.
А куда поставляться то будет это праворульный Урал? Англия, Япония, Австралия? Поставили бы еще правый руль на армейский 4320, в той же Японии, среди их мелких кей-каров, очень бы брутально выглядел)
Подскажите, на Урале колёса в право, а машину тянет в лево.
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