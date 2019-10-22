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22 октября 2019, 00:22

Новая версия мотоцикла «Урал»: палатка и вязанка дров

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Фото: ИМЗ
Мотоциклы «Урал» популярны во всем мире. Большая их часть уходит на экспорт. Время от времени по заказу дилеров выпускают оригинальные версии. На этот раз американское подразделение Ирбитского мотоциклетного завода представило «Урал» для приключений – Ural Adventure.
Новая версия мотоцикла Урал палатка и вязанка дров

Фото взято из открытых источников

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Мотоцикл Ural Adventure выпустят лимитированной серией всего в 20 экземпляров. В оснащение каждого байка для приключений входит палатка и вязанка дров. Кроме того, «Урал» получил газонаполненные регулируемые амортизаторы и новую выхлопную систему. Двигатель – стандартный двухцилиндровый «оппозитник» объемом 750 кубических сантиметров и мощностью 42 лошадиные силы. Стоит уникальный мотоцикл порядка 1,2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Сейчас в модельной линейке Ирбитского мотоциклетного завода семь моделей, шесть из которых – мотоциклы с коляской. В штате сотрудников предприятия – 160 человек. Каждый год они выпускают до 1 300 мотоциклов, 99% из которых отправляются на экспорт.

В 2018 году журнал 110km.ru рассказывал о двух интересных «Уралах». Первый был подготовлен для австрийского подразделения и назывался Ural Transsib. Создатели уверяли, что в коляске мотоцикла «Урал» пассажир может путешествовать также комфортно, как в купе Транссибирского экспресса. В дополнение к техническим доработкам в комплектацию вошел меховой спальник, перчатки с электроподогревом и стилизованный под канистру фирменный кейс с бутылкой водки и четырьмя стопками.
 
Второй – это концепт электрического «Урала», построенный на базе модели Ural сТ и оснащенный электромотором Z-Force 75-7 мощностью 61 л.с. Двигатель питается от двух блоков тяговых батарей суммарной емкостью 19,5 кВт-ч. При благоприятном развитии событий серийная версия может появиться через пару лет. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Знаменитым «Уралам» исполнилось семьдесят пять лет
Да, машины заслуженные, тут и говорить ничего не нужно. Но самый легендарный, мне кажется, это 375-й. Все-таки 30 лет на конвейере это не шутка. И пусть он жрал бензин, как самолет, зато проехать мог где угодно, и чинился в любом поле подручными средствами.
Макар
«Урал Next» получил праворульную версию
А куда поставляться то будет это праворульный Урал? Англия, Япония, Австралия? Поставили бы еще правый руль на армейский 4320, в той же Японии, среди их мелких кей-каров, очень бы брутально выглядел)
Виталий
УРАЛ 4320
Подскажите, на Урале колёса в право, а машину тянет в лево.
Виталий
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Новая версия мотоцикла «Урал»: палатка и вязанка дров
{{material_124661}}Мотоцикл Ural Adventure выпустят лимитированной серией всего в 20 экземпляров. В оснащение каждого байка для приключений входит палатка и вязанка дров. Кроме того, «Урал» получил газонаполненные регулируемые амортизаторы и новую выхлопную систему. Двигатель – стандартный двухцилиндровый «оппозитник» объемом 750 кубических сантиметров и мощностью 42 лошадиные силы. Стоит уникальный мотоцикл порядка 1,2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.Сейчас в модельной линейке Ирбитского мотоциклетного завода семь моделей, шесть из которых – мотоциклы с коляской. В штате сотрудников предприятия – 160 человек. Каждый год они выпускают до 1 300 мотоциклов, 99% из которых отправляются на экспорт.В 2018 году журнал 110km.ru рассказывал о двух интересных «Уралах». Первый был подготовлен для австрийского подразделения и назывался Ural Transsib. Создатели уверяли, что в коляске мотоцикла «Урал» пассажир может путешествовать также комфортно, как в купе Транссибирского экспресса. В дополнение к техническим доработкам в комплектацию вошел меховой спальник, перчатки с электроподогревом и стилизованный под канистру фирменный кейс с бутылкой водки и четырьмя стопками. Второй – это концепт электрического «Урала», построенный на базе модели Ural сТ и оснащенный электромотором Z-Force 75-7 мощностью 61 л.с. Двигатель питается от двух блоков тяговых батарей суммарной емкостью 19,5 кВт-ч. При благоприятном развитии событий серийная версия может появиться через пару лет. 
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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