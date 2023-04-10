Новая версия УАЗ «Профи» с деталями из древесины: известна цена
Базовый вариант 4х2 Base Икар с 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 сил (235 Нм) стоит от 1 815 000 рублей. Полноприводная версия со стандартным задним мостом «Спайсер» обойдется на 7 000 рублей дороже. Данная модификация стала четвертой в линейке «Профи» после изотермического и промтоварного фургонов, а также рефрижератора.
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-
08.12.2022, 12:56
Старт серийного производства необычного УАЗа вновь перенесли: названы новые сроки
Московская компания ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» рассчитывала запустить мелкосерийное производство осенью нынешнего года. Затем старт перенесли на декабрь. Сейчас сроки вновь сдвинули.Читать далее
-
25.11.2022, 15:27
УАЗ упростил фургоны «Профи»: чего они лишились
Ульяновский автозавод продолжает упрощать коммерческую линейку грузовичков «Профи». Вслед за версией с бортовой платформой упрощенную комплектацию получили фургоны.Читать далее
-
16.10.2022, 10:27
5 самых ожидаемых новинок российского автопрома
Санкции не мешают отечественным автопроизводителям анонсировать новые модели. Большинство из них взяли курс на электрификацию. В ближайшее время в продаже должны появиться как минимум пять новых автомобилей.Читать далее
-
09.10.2022, 22:08
11 автомобилей, которые подешевели осенью 2022 года
После стремительного подорожания автомобилей весной 2022 года некоторые автопроизводители начинают понемногу снижать цены. Одни модели скинули символические 15 000 рублей, а другие вполне ощутимые 500 000 рублей.Читать далее
-
26.09.2022, 16:29
«Упрощенные» УАЗы: подробности и цены
Автомобили УАЗ получили новые упрощенные комплектации. Более скромное оснащение не сильно сказалось на стоимости. Цифры в прайс-листах стали меньше на 15 000 – 25 000 рублей.Читать далее
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