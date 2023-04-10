Новая версия УАЗ «Профи» с деталями из древесины: известна цена

«Профи»

Новый хлебный фургон УАЗ предлагается в двух вариантах: на базе «Профи полуторка» с двускатной ошиновкой и на базе обычного полноприводного. В основе новой надстройки лежит сварной стальной каркас профильной конструкции, стенки выполнены из листов стали с применением элементов из древесины, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Двери, оборудованные запорными устройствами врезного типа, можно распахнуть на угол не менее 120 градусов. Грузовой отсек имеет систему естественной вентиляции и способен вместить до 112 лотков с хлебобулочными изделиями.

Базовый вариант 4х2 Base Икар с 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 сил (235 Нм) стоит от 1 815 000 рублей. Полноприводная версия со стандартным задним мостом «Спайсер» обойдется на 7 000 рублей дороже. Данная модификация стала четвертой в линейке «Профи» после изотермического и промтоварного фургонов, а также рефрижератора.

Упомянутые модели: УАЗ Профи (от 749 000 Р )

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