Новенькие автомобили Solaris начали отгружать дилерам. Известны цены
Седан Solaris HS – это хороший знакомый отечественным автолюбителям Hyundai Solaris. Автомобиль предложат с двумя моторами на выбор (100 или 123 л.с.), 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом» и в четырех уровнях оснащения: Active Plus, Comfort, Elegance и Sportline. Как выяснил телеграм-канал «Автопоток», седан со 123-сильным мотором и АКПП в стартовой комплектации Active Plus будет стоить от 1 929 000 рублей. Аналогичный автомобиль в комплектации Comfort обойдется в 1 974 000 рублей, а за Elegance попросят 2 192 000 рублей.
На все новые петербургские «Солярисы» будет действовать стандартная заводская гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Официально цены пока не называют. Старт продаж запланирован на конец марта.
-
22.02.2024, 17:31
Solaris официально вернулся в Россию: петербургская сборка и заводская гарантия
В России официально объявили старт продаж модельного ряда Solaris, производство которого возобновили на заводе в Санкт-Петербурге. Полюбившийся россиянам Solaris теперь не один седан, а целый бренд, в линейке которого четыре автомобиля.Читать далее
-
13.03.2024, 13:34
Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге
«Автозавод Санкт-Петербург», некогда принадлежавший Nissan, представил первую модель нового бренда Xcite – среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Покупателям предложат версию со связкой 147-сильного мотора и вариатора.Читать далее
-
13.03.2024, 12:36
В Петербурге открылся обновленный дилерский центр Exeed
Обновленный дилерский центр Exeed появился на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия гостям показали рестайлинговый флагманский кроссовер Exeed VX.Читать далее
-
13.03.2024, 08:55
Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии
Ассоциация страховых компаний Японии составила список самых угоняемых автомобилей 2023 года. Первые 9 из 10 мест заняли модели Toyota и Lexus. Десятым стал Mercedes-Benz.Читать далее
-
13.03.2024, 08:18
Регионы Сибири пожаловались на острую нехватку водителей
Службы занятости сразу нескольких крупных сибирских регионов пожаловались на острый дефицит водителей. Именно эта профессия занимает лидирующие места в списках вакансий в Омской и Томской областях, Красноярском и Алтайском крае.Читать далее
-
13.03.2024, 07:39
Китайским автомобилям ограничивают путь в Россию. Кто в группе риска?
Изменения порядка уплаты таможенных пошлин, вступающие в силу с 1 апреля 2024 года, приведут к серьезному сокращению потока китайских автомобилей, которые везут в Россию по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
13.03.2024, 07:18
Водителей предупредили: один из штрафов может вырасти в 20 раз
В начале февраля 2024 года на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для российских водителей. В первую очередь, поправки касались водителей большегрузов, но поскольку статья КоАП, которую предлагают изменить, распространяется на всех водителей, то и ужесточение затронет всех автомобилистов.Читать далее
-
22.02.2024, 17:31
Solaris официально вернулся в Россию: петербургская сборка и заводская гарантия
В России официально объявили старт продаж модельного ряда Solaris, производство которого возобновили на заводе в Санкт-Петербурге. Полюбившийся россиянам Solaris теперь не один седан, а целый бренд, в линейке которого четыре автомобиля.Читать далее
-
13.03.2024, 13:34
Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге
«Автозавод Санкт-Петербург», некогда принадлежавший Nissan, представил первую модель нового бренда Xcite – среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Покупателям предложат версию со связкой 147-сильного мотора и вариатора.Читать далее
-
13.03.2024, 12:36
В Петербурге открылся обновленный дилерский центр Exeed
Обновленный дилерский центр Exeed появился на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия гостям показали рестайлинговый флагманский кроссовер Exeed VX.Читать далее
-
13.03.2024, 08:55
Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии
Ассоциация страховых компаний Японии составила список самых угоняемых автомобилей 2023 года. Первые 9 из 10 мест заняли модели Toyota и Lexus. Десятым стал Mercedes-Benz.Читать далее
-
13.03.2024, 08:18
Регионы Сибири пожаловались на острую нехватку водителей
Службы занятости сразу нескольких крупных сибирских регионов пожаловались на острый дефицит водителей. Именно эта профессия занимает лидирующие места в списках вакансий в Омской и Томской областях, Красноярском и Алтайском крае.Читать далее
-
13.03.2024, 07:39
Китайским автомобилям ограничивают путь в Россию. Кто в группе риска?
Изменения порядка уплаты таможенных пошлин, вступающие в силу с 1 апреля 2024 года, приведут к серьезному сокращению потока китайских автомобилей, которые везут в Россию по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
13.03.2024, 07:18
Водителей предупредили: один из штрафов может вырасти в 20 раз
В начале февраля 2024 года на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для российских водителей. В первую очередь, поправки касались водителей большегрузов, но поскольку статья КоАП, которую предлагают изменить, распространяется на всех водителей, то и ужесточение затронет всех автомобилистов.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий