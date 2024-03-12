Новенькие автомобили Solaris начали отгружать дилерам. Известны цены

Ранее мы писали Solaris официально вернулся в Россию: петербургская сборка и заводская гарантия В России официально объявили старт продаж модельного ряда Solaris, производство которого возобновили на заводе ... Читать далее

В пресс-службе АГР поделились хорошими новостями. С петербургского автозавода выехали первые автовозы, груженые новенькими седанами Solaris HS. На опубликованном снимке запечатлены сразу несколько грузовиков с машинами, окрашенными в разные цвета: синий, черный, серебристый, красный и белый. Автомобили выпускают по принципу полного цикла: кузовные панели штампуют из рулонов стали, затем роботы сваривают и окрашивают кузова, а в цехе сборки на машины устанавливают необходимые компоненты. На предприятии работают порядка 800 человек и свыше 240 роботов.

Седан Solaris HS – это хороший знакомый отечественным автолюбителям Hyundai Solaris. Автомобиль предложат с двумя моторами на выбор (100 или 123 л.с.), 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом» и в четырех уровнях оснащения: Active Plus, Comfort, Elegance и Sportline. Как выяснил телеграм-канал «Автопоток», седан со 123-сильным мотором и АКПП в стартовой комплектации Active Plus будет стоить от 1 929 000 рублей. Аналогичный автомобиль в комплектации Comfort обойдется в 1 974 000 рублей, а за Elegance попросят 2 192 000 рублей.

На все новые петербургские «Солярисы» будет действовать стандартная заводская гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Официально цены пока не называют. Старт продаж запланирован на конец марта.

Упомянутые модели: Solaris HS

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах