Новейший Duster раздевается, чтобы показать свои необычные фары
Фото: carscoops.com
От Bigster новому кроссоверу достались угловатые колесные арки, спортивный обтекаемый кузов с новыми дверными ручками и мускулистая корма. Сквозь камуфляж проглядывают интересные бронзовые боковые зеркала и рейлинги на крыше. Также можно отметить большой спойлер и оригинальную форму двери багажного отсека.
Ранее Dacia подтвердила, что сборка нового Duster стартует в 2024 году на заводе Mioveni в Румынии. Кроссовер переедет на платформу CMF-B и получит современные двигатели внутреннего сгорания, чтобы соответствовать строгим экологическим требованиям на европейском рынке. В гамме появится гибридная версия, а от дизельной могут отказаться.
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07.07.2023, 08:19
Заброшенный автосалон Saab пал жертвой своей известности
Пару лет назад городские сталкеры рассказали на форуме поклонников Saab о заброшенном, но прекрасно сохранившемся дилерском центре марки во Франции. Так об уникальной капсуле времени узнали не только ценители Saab, но и плохие парни.Читать далее
-
07.07.2023, 07:26
В Петербурге хотят собирать кроссоверы Chery под брендом Lada
На бывшем заводе Nissan в Петербурге в середине июня стартовала серийная сборка кроссоверов FAW с шильдиками Lada. Скоро к ним могут присоединиться два бестселлера Chery.Читать далее
-
06.07.2023, 17:16
В России готовятся уравнять бумажные и электронные документы водителей
ГИБДД и Минтранс РФ готовят проект постановления правительства, которое сделает тождественными бумажные и цифровые водительские документы. Автомобилисты смогут предъявлять права и документы на машину в электронном виде, а забытые дома бумажные экземпляры больше не будут поводом для штрафа или эвакуации.Читать далее
-
06.07.2023, 16:38
Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил
Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, насколько отличается стоимость владения электрокарами и машинами с классическими ДВС. Для чистоты эксперимента расчет проводили по нескольким маркам и моделям, относящимся к различным сегментам рынка. Результат многим может показаться неожиданным.Читать далее
-
06.07.2023, 15:28
Эпичный полет автомобиля с последующим приземлением на крышу магазина попал на видео
Необычная авария, достойная франшизы «Форсаж», попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной у одного из магазинов Саяногорска. Автомобиль использовал ограждение как рампу, чтобы взлететь на крышу торгового павильона.Читать далее
-
06.07.2023, 14:17
Haval предложил россиянам идеальный семейный автомобиль: сколько он стоит?
Российский офис Haval анонсировал скорый старт продаж нового бюджетного кроссовера Haval M6. Первые «живые» автомобили появятся у дилеров до конца июля. Покупателям предложат версии с «механикой» или «роботом». Цены уже известны.Читать далее
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