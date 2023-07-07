Новейший Duster раздевается, чтобы показать свои необычные фары

Ранее мы писали Duster получил новую эмблему Румынская компания Dacia впервые показала новый логотип в начале 2021 года на концептуальном кроссовере Bigster ... Читать далее

Кроссовер Dacia Duster нового поколения готовится к выходу, и «стриптиз» уже начался. Из-под камуфляжной пленки показалась выразительная передняя часть с прямоугольными фарами и более тонкой решеткой радиатора со встроенной светодиодной полосой. В целом, можно сказать, что новый Duster пошел по стопам более крупного концепт-кара Bigster.

От Bigster новому кроссоверу достались угловатые колесные арки, спортивный обтекаемый кузов с новыми дверными ручками и мускулистая корма. Сквозь камуфляж проглядывают интересные бронзовые боковые зеркала и рейлинги на крыше. Также можно отметить большой спойлер и оригинальную форму двери багажного отсека.

Фото: carscoops.com

Ранее Dacia подтвердила, что сборка нового Duster стартует в 2024 году на заводе Mioveni в Румынии. Кроссовер переедет на платформу CMF-B и получит современные двигатели внутреннего сгорания, чтобы соответствовать строгим экологическим требованиям на европейском рынке. В гамме появится гибридная версия, а от дизельной могут отказаться.

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