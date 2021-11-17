Новейший кроссовер Mazda CX-60 рассекретили накануне премьеры (фото)
Фото: youtube.com / CSK Review Channel
Кроссовер Mazda CX-60 станет первым представителем семейства крупных моделей (Large Product Group), которые будут построены на новой платформе с продольным расположением двигателя, основным задним приводом и муфтой на передней оси. Кроссовер с индексом «60» предназначен для Японии и Европы, позднее появится CX-80 с трехрядным салоном. В Америке планируют продавать их более крупных «братьев»: CX-70 и CX-90.
Ранее в Mazda рассказывали, что новые крупные кроссоверы получат рядные 6-цилиндровые моторы Skyactiv-X (бензин) и Skyactiv-D (дизель), оба с 48-вольтовым стартер-генератором. Будет в линейке и полноценный плагин-гибрид PHEV с четырехцилиндровым бензиновым двигателем. Премьера Mazda CX-60 ожидается в начале 2022 года.
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