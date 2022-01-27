Новейший кроссовер Mazda MX-30 появился в России
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Так называемые «серые дилеры» ввозят автомобили частным порядком, платят необходимые таможенные сборы, получают сертификаты безопасности и оформляют ПТС. Например, в Перми на продажу выставили сразу три новеньких Mazda MX-30 в разных комплектациях по цене от 2,7 млн рублей. Самые дешевые машины продают во Владивостоке (2,1 млн рублей) и Краснодаре (2,2 млн рублей), а самые дорогие – в Петербурге (2,9 млн рублей) и Москве (3,1 млн рублей).
Все кроссоверы собраны в Японии, но в Россию их везут, как правило, из Европы. Мощность единственного электромотора достигает 143 л.с. (265 Нм). Разгон с места до «сотни» занимает 9,7 секунды, а максимальная скорость не превышает 140 км/ч. Запас хода без подзарядки – порядка 260 километров по реалистичному циклу WLTP. Зарядка от бытовой розетки занимает 8 часов, от устройства Wallbox на 22 кВт – 4,5 часа.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий