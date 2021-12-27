Новейший Rolls-Royce Spectre: первые шпионские фото
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Rolls-Royce Spectre получил такие же распашные двери, как у Wraith, профиль отличается более сильным наклоном крыши. Через камуфляж проступают двухуровневая передняя оптика, как у прототипов BMW 7-Series будущего поколения или внедорожника BMW XM. Сверху располагаются дневные ходовые огни, а ниже, в переднем бампере – фары головного света. Несмотря на свою электрическую сущность, Rolls-Royce Spectre сохранит фирменную внушительную решетку радиатора.
Технические характеристики окутаны тайной. Ходят слухи, что Spectre разделит силовую установку с BMW iX M60: два электромотора суммарной отдачей свыше 600 сил обеспечат систему полного привода. Премьера Rolls-Royce Spectre ожидается в 2023 году.
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