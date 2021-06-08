8 июня 2021, 00:01
Новейшую «Газель NN» начали собирать в Турции
На заводе турецкой компании Mersa Otomotiv стартовало серийное производство автомобилей семейства «ГАЗель NN», официальной премьеры которого пока не было даже в России. Самое интересно, что машины соответствуют строгому экологическому стандарту «Евро-6».
Дарья Климова Фото: drom.ru
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Фото: drom.ru
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Сборка «ГАЗели NN» в Нижнем Новгороде стартовала чуть больше двух недель назад и для нашего рынка автомобили оснащаются менее современной версией китайского двигателя Cummins, выдающей 149 л.с. Ожидалось, что скоро гамма расширится за счет двухлитрового турбодизеля Volkswagen TDI, но дилерам пока такие машины не отгружают. Не исключено, что более сложный и дорогой немецкий агрегат и вовсе со временем отправят в отставку.
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