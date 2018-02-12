Новичкам за рулем – временные права и запреты
Владелец временного удостоверения, согласно инициативе, не сможет слишком быстро ездить в городе, передвигаться в темное время суток и по автомагистралям или перевозить пассажиров. При замене водительских прав нарушения выпускника автошколы будут учитываться и классифицироваться по степени опасности для окружающих. Подобная практика действует в некоторых странах и позволяет сохранять влияние на бывших учеников. Начинающий водитель, как считают специалисты, должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение.
Специалисты «Гильдии автошкол» подобную практику тоже поддерживают. В ряде стран выдаются начинающим водителям временные водительские права на год –два. В Объединенных Арабских Эмиратах - на три года. По мнению экспертов, практику выдачи начинающим водителям временного водительского удостоверения можно применить и у нас. Правда, такая новелла имеет смысл, если она построена на основании статистики ДТП с участием начинающих водителей: по скорости, времени суток, количеству пассажиров и т.д. Иными словами, нужно определить условия, не позволившие водителю быть безопасным. Такой подход в России применить можно, поскольку новые программы профессионального обучения водителей не соответствуют реальности существующего времени, автошколы выпускают «теоретиков», а не «практиков» по причине того, что на обучение водителя в условиях реального дорожного движения отводится всего 17% времени.
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Ограничения будут эффективны, если их введут на основании статистических данных причин ДТП с начинающими водителями. В тоже время ограничения новичков по скорости движения могут быть опасными. «Тихоходы» создают проблему для других водителей, особенно при движении по скоростным магистралям. Кстати, в ряде стран (Литве, Великобритании, Италии) такие ограничения для начинающих установлены
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Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдия автошкол России»
Кроме того, в программах обучения водителей нужно предусмотреть часы обучения на современных автотренажерах (автосимуляторах), помогающих осуществлять предварительное обучение перед вождением реального автомобиля. Такие тренажеры создают принципиально новый стандарт полноценного обучения вождению. Наконец, пришла пора и рассмотреть вопрос передачи функции приема экзаменов от ГИБДД специальным комиссиям, в состав которых могут войти автоэксперты, представители общественных организаций, автостраховых компаний. Экзамен должен быть объективным, беспристрастным и неподкупным.
Примечательно, что Союз автошкол Москвы уже выступал с инициативой разделить обучение в автошколах по уровням. В частности, для любителей предлагалось снизить учебную нагрузку примерно на 30%. А вот для профессионалов, по мнению инициаторов, нужно ввести электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных. Новшество позволило бы усовершенствовать существующие программы обучения в автошколах, которые показали свою несостоятельность и даже в какой-то степени непригодность для реальных условий. Правда, до реальных изменений в законодательную базу дело так и не дошло. Впрочем, некоторые специалисты считают, что можно сократить число ДТП с новичками и другими методами, например, сдвинуть возрастные рамки выдачи прав.
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Одним из эффективных методов снижения численности ДТП будет увеличение возрастного барьера, поскольку 18 лет, конечно, слишком ранний возраст для получения водительского удостоверения. Что касается введения временных прав, то, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу. Представители Союза автошкол еще в прошлом году планировали выступить с предложением об ограничении для начинающих водителей. По их мнению, 80% аварий происходит по вине водителей, которые, в свою очередь, выезжают на дорогу недостаточно подготовленными
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Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
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За каждое дело кто-то должен отвечать. О подготовке водителей, об автошколах «заботится» несколько ведомств, вот только никто не отвечает. Поэтому и положение дел с подготовкой водителей становится все хуже. Их заставили научиться хорошо парковаться, при этом ездить по автомагистрали, сложным для проезда и аварийным местам с инструктором - запретили. Вот и получается, что новички за рулем учатся самостоятельно. Необходимо изучать и внедрять положительный мировой опыт. В частности, обучать умению оценивать дорожную ситуацию, знать признаки ее возможного опасного развития
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Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
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