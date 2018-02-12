12 февраля 2018, 09:25

Новичкам за рулем – временные права и запреты

В России могут ввести практику выдачи временных водительских удостоверений. Их будут получать выпускники автошкол на первые два года, после чего уже менять на постоянные права. Это, по мнению Союза автошкол, снизит число ДТП с новичками.
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Новичкам за рулем – временные права и запреты

Владелец временного удостоверения, согласно инициативе, не сможет слишком быстро ездить в городе, передвигаться в темное время суток и по автомагистралям или перевозить пассажиров. При замене водительских прав нарушения выпускника автошколы будут учитываться и классифицироваться по степени опасности для окружающих. Подобная практика действует в некоторых странах и позволяет сохранять влияние на бывших учеников. Начинающий водитель, как считают специалисты, должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение.

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Документ уже направлен на рассмотрение в ГИБДД. Причем в Госавтоинспекции не исключили, что в будущем список ограничений будет расширен. Так, новички будут получать повышенные штрафы за нарушение ПДД и не смогут ездить по скоростным магистралям.

Специалисты «Гильдии автошкол» подобную практику тоже поддерживают. В ряде стран выдаются начинающим водителям временные водительские права на год –два. В Объединенных Арабских Эмиратах - на три года. По мнению экспертов, практику выдачи начинающим водителям временного водительского удостоверения можно применить и у нас. Правда, такая новелла имеет смысл, если она построена на основании статистики ДТП с участием начинающих водителей: по скорости, времени суток, количеству пассажиров и т.д. Иными словами, нужно определить условия, не позволившие водителю быть безопасным. Такой подход в России применить можно, поскольку новые программы профессионального обучения водителей не соответствуют реальности существующего времени, автошколы выпускают «теоретиков», а не «практиков» по причине того, что на обучение водителя в условиях реального дорожного движения отводится всего 17% времени.

Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдия автошкол России» « Ограничения будут эффективны, если их введут на основании статистических данных причин ДТП с начинающими водителями.  В тоже время ограничения новичков по скорости движения могут быть опасными. «Тихоходы» создают проблему для других водителей, особенно при движении по скоростным магистралям. Кстати, в ряде стран (Литве, Великобритании, Италии) такие ограничения для начинающих установлены »
Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдия автошкол России»
Как считает эксперт, сегодня необходимо обратить внимание на реформирование программ подготовки водителей: разделить обучение на «Любителей» и «Профессионалов». Целесообразно в программах уделять больше внимания практике вождения в реальных дорожных условиях. Что касается водителей автобусов, грузового транспорта, водителей такси, то им следует осуществлять повышение квалификации в течение каждых 5 лет.

Кроме того, в программах обучения водителей нужно предусмотреть часы обучения на современных автотренажерах (автосимуляторах), помогающих осуществлять предварительное обучение перед вождением реального автомобиля. Такие тренажеры создают принципиально новый стандарт полноценного обучения вождению. Наконец, пришла пора и рассмотреть вопрос передачи функции приема экзаменов от ГИБДД специальным комиссиям, в состав которых могут войти автоэксперты, представители общественных организаций, автостраховых компаний. Экзамен должен быть объективным,  беспристрастным и неподкупным.

Примечательно, что Союз автошкол Москвы уже выступал с инициативой разделить обучение в автошколах по уровням. В частности, для любителей предлагалось снизить учебную нагрузку примерно на 30%. А вот для профессионалов, по мнению инициаторов, нужно ввести электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных. Новшество позволило бы усовершенствовать существующие программы обучения в автошколах, которые показали свою несостоятельность и даже в какой-то степени непригодность для реальных условий. Правда, до реальных изменений в законодательную базу дело так и не дошло. Впрочем, некоторые специалисты считают, что можно сократить число ДТП с новичками и другими методами, например, сдвинуть возрастные рамки выдачи прав.

Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер» « Одним из эффективных методов снижения численности ДТП будет увеличение возрастного барьера, поскольку 18 лет, конечно, слишком ранний возраст для получения водительского удостоверения. Что касается введения временных прав, то, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу. Представители Союза автошкол еще в прошлом году планировали выступить с предложением об ограничении для начинающих водителей. По их мнению, 80% аварий происходит по вине водителей, которые, в свою очередь, выезжают на дорогу недостаточно подготовленными »
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Специалисты автошкол давно выступают с предложением ввести ступенчатую систему обучения и выдачи удостоверений. Подобная практика принята в мире и пока показала одни плюсы. Важно только хорошо продумать такую систему, протестировать, устранить недостатки и только потом внедрять по всей стране. В Австралии, к примеру, действовала двухэтапная система. Сначала на год выдавалось временное водительское удостоверение, а если не было нарушений, - постоянное. Уже реализованный пилотный проект четырехэтапной выдачи водительского удостоверения показал еще более хорошие результаты и сейчас вводится по всей Австралии. После обучения в автошколе новоиспеченным водителям разрешают ездить лишь в сопровождении опытного водителя. Спустя 4 года, при  отсутствии серьезных нарушений, автомобилисту могут выдать ещё два временных документа со снижающимся количеством ограничений. И так до тех пор, пока дело не дойдет до постоянного водительского удостоверения. К этому времени водителю будет не менее 22 лет.
Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО « За каждое дело кто-то должен отвечать. О подготовке водителей, об автошколах «заботится» несколько ведомств, вот только никто не отвечает. Поэтому и положение дел с подготовкой водителей становится все хуже.  Их заставили научиться хорошо парковаться, при этом ездить по автомагистрали, сложным для проезда и аварийным местам с инструктором  - запретили. Вот  и получается, что новички за рулем учатся самостоятельно. Необходимо изучать и внедрять положительный мировой опыт. В частности, обучать умению оценивать дорожную ситуацию, знать признаки ее возможного опасного развития »
Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
С одной стороны, на дороге нет гендерных разделений, поблажек и отсылок к новичкам и профессионалам. В потоке транспорта все равны, и водитель должен быть подготовлен к управлению транспортным средством в любых обстоятельствах. С другой - введение ограничений для начинающих водителей заставит их внимательнее относиться к управлению транспортом. Во всяком случае, подобную меру можно было бы испробовать пусть даже в качестве эксперимента.

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Новичкам за рулем – временные права и запреты
Владелец временного удостоверения, согласно инициативе, не сможет слишком быстро ездить в городе, передвигаться в темное время суток и по автомагистралям или перевозить пассажиров. При замене водительских прав нарушения выпускника автошколы будут учитываться и классифицироваться по степени опасности для окружающих. Подобная практика действует в некоторых странах и позволяет сохранять влияние на бывших учеников. Начинающий водитель, как считают специалисты, должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение.{{material_118684}} Документ уже направлен на рассмотрение в ГИБДД. Причем в Госавтоинспекции не исключили, что в будущем список ограничений будет расширен. Так, новички будут получать повышенные штрафы за нарушение ПДД и не смогут ездить по скоростным магистралям.Специалисты «Гильдии автошкол» подобную практику тоже поддерживают. В ряде стран выдаются начинающим водителям временные водительские права на год –два. В Объединенных Арабских Эмиратах - на три года. По мнению экспертов, практику выдачи начинающим водителям временного водительского удостоверения можно применить и у нас. Правда, такая новелла имеет смысл, если она построена на основании статистики ДТП с участием начинающих водителей: по скорости, времени суток, количеству пассажиров и т.д. Иными словами, нужно определить условия, не позволившие водителю быть безопасным. Такой подход в России применить можно, поскольку новые программы профессионального обучения водителей не соответствуют реальности существующего времени, автошколы выпускают «теоретиков», а не «практиков» по причине того, что на обучение водителя в условиях реального дорожного движения отводится всего 17% времени.{{person_51_Ограничения будут эффективны, если их введут на основании статистических данных причин ДТП с начинающими водителями.  В тоже время ограничения новичков по скорости движения могут быть опасными. «Тихоходы» создают проблему для других водителей, особенно при движении по скоростным магистралям. Кстати, в ряде стран (Литве, Великобритании, Италии) такие ограничения для начинающих установлены}} Как считает эксперт, сегодня необходимо обратить внимание на реформирование программ подготовки водителей: разделить обучение на «Любителей» и «Профессионалов». Целесообразно в программах уделять больше внимания практике вождения в реальных дорожных условиях. Что касается водителей автобусов, грузового транспорта, водителей такси, то им следует осуществлять повышение квалификации в течение каждых 5 лет. Кроме того, в программах обучения водителей нужно предусмотреть часы обучения на современных автотренажерах (автосимуляторах), помогающих осуществлять предварительное обучение перед вождением реального автомобиля. Такие тренажеры создают принципиально новый стандарт полноценного обучения вождению. Наконец, пришла пора и рассмотреть вопрос передачи функции приема экзаменов от ГИБДД специальным комиссиям, в состав которых могут войти автоэксперты, представители общественных организаций, автостраховых компаний. Экзамен должен быть объективным,  беспристрастным и неподкупным. Примечательно, что Союз автошкол Москвы уже выступал с инициативой разделить обучение в автошколах по уровням. В частности, для любителей предлагалось снизить учебную нагрузку примерно на 30%. А вот для профессионалов, по мнению инициаторов, нужно ввести электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных. Новшество позволило бы усовершенствовать существующие программы обучения в автошколах, которые показали свою несостоятельность и даже в какой-то степени непригодность для реальных условий. Правда, до реальных изменений в законодательную базу дело так и не дошло. Впрочем, некоторые специалисты считают, что можно сократить число ДТП с новичками и другими методами, например, сдвинуть возрастные рамки выдачи прав. {{person_111_Одним из эффективных методов снижения численности ДТП будет увеличение возрастного барьера, поскольку 18 лет, конечно, слишком ранний возраст для получения водительского удостоверения. Что касается введения временных прав, то, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу. Представители Союза автошкол еще в прошлом году планировали выступить с предложением об ограничении для начинающих водителей. По их мнению, 80% аварий происходит по вине водителей, которые, в свою очередь, выезжают на дорогу недостаточно подготовленными}} Специалисты автошкол давно выступают с предложением ввести ступенчатую систему обучения и выдачи удостоверений. Подобная практика принята в мире и пока показала одни плюсы. Важно только хорошо продумать такую систему, протестировать, устранить недостатки и только потом внедрять по всей стране. В Австралии, к примеру, действовала двухэтапная система. Сначала на год выдавалось временное водительское удостоверение, а если не было нарушений, - постоянное. Уже реализованный пилотный проект четырехэтапной выдачи водительского удостоверения показал еще более хорошие результаты и сейчас вводится по всей Австралии. После обучения в автошколе новоиспеченным водителям разрешают ездить лишь в сопровождении опытного водителя. Спустя 4 года, при  отсутствии серьезных нарушений, автомобилисту могут выдать ещё два временных документа со снижающимся количеством ограничений. И так до тех пор, пока дело не дойдет до постоянного водительского удостоверения. К этому времени водителю будет не менее 22 лет.{{person_60_За каждое дело кто-то должен отвечать. О подготовке водителей, об автошколах «заботится» несколько ведомств, вот только никто не отвечает. Поэтому и положение дел с подготовкой водителей становится все хуже.  Их заставили научиться хорошо парковаться, при этом ездить по автомагистрали, сложным для проезда и аварийным местам с инструктором  - запретили. Вот  и получается, что новички за рулем учатся самостоятельно. Необходимо изучать и внедрять положительный мировой опыт. В частности, обучать умению оценивать дорожную ситуацию, знать признаки ее возможного опасного развития}} С одной стороны, на дороге нет гендерных разделений, поблажек и отсылок к новичкам и профессионалам. В потоке транспорта все равны, и водитель должен быть подготовлен к управлению транспортным средством в любых обстоятельствах. С другой - введение ограничений для начинающих водителей заставит их внимательнее относиться к управлению транспортом. Во всяком случае, подобную меру можно было бы испробовать пусть даже в качестве эксперимента.
2018-02-12
Автор: Арина Милая
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