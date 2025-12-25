Эксклюзивный Ferrari SF90 Spider от Novitec — роскошь и мощь в одном флаконе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

25 декабря 2025, 12:51

Novitec представил доработанный Ferrari SF90 Spider - идеальный подарок к Новому году

Novitec вновь удивил автолюбителей, представив уникальный Ferrari SF90 Spider. Эта новинка сочетает в себе элегантность и спортивный характер. Модель уже вызвала ажиотаж в соцсетях. Почему этот автомобиль называют лучшим подарком к праздникам - читайте далее.

Novitec вновь удивил автолюбителей, представив уникальный Ferrari SF90 Spider. Эта новинка сочетает в себе элегантность и спортивный характер. Модель уже вызвала ажиотаж в соцсетях. Почему этот автомобиль называют лучшим подарком к праздникам - читайте далее.

Компания Novitec пополнила свою коллекцию эксклюзивных автомобилей новым проектом, который сразу привлек внимание поклонников суперкаров. На этот раз специалисты ателье взялись за Ferrari SF90 Spider, продемонстрировав минимализм и изысканность. Итальянский родстер получил тонкую степень, подчеркивающую его спортивный характер, но не перегружающую внешний вид лишними деталями.

Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты Ferrari, но стал еще более выразительным благодаря доработанным аэродинамическим элементам. Novitec традиционно не стремится к радикальным изменениям, предпочитая подчеркивать индивидуальность модели с помощью точечных штрихов. В результате SF90 Spider выглядит еще более динамично и дорого, сохраняя при этом фирменную огненность бренда.

Техническая часть также не осталась без внимания. По информации autoevolution, специалисты Novitec поработали над выхлопной системой и подвеской, чтобы сделать звук двигателя более насыщенным, а управляемость — еще острее. При этом мощность гибридной силовой установки осталась на прежнем уровне, ведь даже в стандартном исполнении SF90 Spider способен впечатлить любого автолюбителя.

Особое внимание уделено деталям интерьера. В салоне использованы премиальные материалы, а отделка выполнена с учетом пожеланий будущего владельца. Каждый элемент придает эксклюзивность автомобилю, создавая атмосферу роскоши и уюта. Такой подход делает SF90 Spider не просто средством для передвижения, а настоящим произведением искусства на колесах.

Появление этого автомобиля в портфолио Novitec вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Многие считают, что именно такой Феррари мог бы стать новым подарком к Новому году или Рождеству. Впрочем, даже если бы не было праздничного повода, этот родстер все равно оказался бы в центре внимания благодаря своему яркому характеру и безупречному стилю.

Упомянутые модели: Ferrari SF90 Stradale
Упомянутые марки: Ferrari
