Эксклюзивный Ferrari SF90 Spider от Novitec — роскошь и мощь в одном флаконе

25 декабря 2025, 12:51
Novitec представил доработанный Ferrari SF90 Spider - идеальный подарок к Новому году
Novitec представил доработанный Ferrari SF90 Spider - идеальный подарок к Новому году
Novitec вновь удивил автолюбителей, представив уникальный Ferrari SF90 Spider. Эта новинка сочетает в себе элегантность и спортивный характер. Модель уже вызвала ажиотаж в соцсетях. Почему этот автомобиль называют лучшим подарком к праздникам - читайте далее.
Компания Novitec пополнила свою коллекцию эксклюзивных автомобилей новым проектом, который сразу привлек внимание поклонников суперкаров. На этот раз специалисты ателье взялись за Ferrari SF90 Spider, продемонстрировав минимализм и изысканность. Итальянский родстер получил тонкую степень, подчеркивающую его спортивный характер, но не перегружающую внешний вид лишними деталями.
Внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты Ferrari, но стал еще более выразительным благодаря доработанным аэродинамическим элементам. Novitec традиционно не стремится к радикальным изменениям, предпочитая подчеркивать индивидуальность модели с помощью точечных штрихов. В результате SF90 Spider выглядит еще более динамично и дорого, сохраняя при этом фирменную огненность бренда.
Техническая часть также не осталась без внимания. По информации autoevolution, специалисты Novitec поработали над выхлопной системой и подвеской, чтобы сделать звук двигателя более насыщенным, а управляемость — еще острее. При этом мощность гибридной силовой установки осталась на прежнем уровне, ведь даже в стандартном исполнении SF90 Spider способен впечатлить любого автолюбителя.
Особое внимание уделено деталям интерьера. В салоне использованы премиальные материалы, а отделка выполнена с учетом пожеланий будущего владельца. Каждый элемент придает эксклюзивность автомобилю, создавая атмосферу роскоши и уюта. Такой подход делает SF90 Spider не просто средством для передвижения, а настоящим произведением искусства на колесах.
Появление этого автомобиля в портфолио Novitec вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Многие считают, что именно такой Феррари мог бы стать новым подарком к Новому году или Рождеству. Впрочем, даже если бы не было праздничного повода, этот родстер все равно оказался бы в центре внимания благодаря своему яркому характеру и безупречному стилю.
Похожие материалы Феррари
-
05.09.2025, 08:35
Владелец Ferrari SF90 Stradale потерял 27 миллионов рублей за три года
Редкий суперкар Ferrari SF90 Stradale ушел с молотка с огромным убытком для первого владельца. Машина почти не ездила, но потеряла в цене миллионы. История продажи удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
20.03.2024, 07:33
Страховая компания выплатила рекордные 530 тысяч евро за досадную аварию
Вероятно, самую большую страховую выплату в истории получил финский бизнесмен за разбитую на шоссе Ferrari SF90 Stradale. После полугодового разбирательства страховая компания согласилась выплатить ему компенсацию в размере 530 тысяч евро.Читать далее
-
25.12.2023, 18:00
В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее
-
31.05.2022, 13:51
Пьяный мужик на Ferrari собрал пять автомобилей и просто ушел (видео)
Мощный автомобиль – это одновременно счастье и проклятие. Адреналин зашкаливает, но даже самая незначительная ошибка может дорого обойтись. Суперкар SF90 Stradale мощностью 1000 лошадиных сил – самый мощный дорожный автомобиль Ferrari за всю историю и готов по первому прикосновению к педали газа сорваться с места.Читать далее
-
28.02.2022, 09:26
Впечатляющий видеотур по одному из дилерских центров Дубая: одни роскошные суперкары
Не секрет, что у богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратов очень много денег. Именно в Дубае расположены одни из самых удивительных в мире автосалонов, где торгуют исключительно люксовыми спорткарами.Читать далее
-
02.02.2022, 13:11
23-летний украинский миллионер разбил новенькую Ferrari во время тест-драйва
Молодой украинский миллионер Александр Слобоженко решил поменять свой Lamborghini Huracan EVO на Ferrari SF90 Stradale. В Дубае Александр арендовал суперкар Ferrari, чтобы проверить, насколько он хорош, но не справился с управлением.Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Феррари
-
05.09.2025, 08:35
Владелец Ferrari SF90 Stradale потерял 27 миллионов рублей за три года
Редкий суперкар Ferrari SF90 Stradale ушел с молотка с огромным убытком для первого владельца. Машина почти не ездила, но потеряла в цене миллионы. История продажи удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
20.03.2024, 07:33
Страховая компания выплатила рекордные 530 тысяч евро за досадную аварию
Вероятно, самую большую страховую выплату в истории получил финский бизнесмен за разбитую на шоссе Ferrari SF90 Stradale. После полугодового разбирательства страховая компания согласилась выплатить ему компенсацию в размере 530 тысяч евро.Читать далее
-
25.12.2023, 18:00
В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее
-
31.05.2022, 13:51
Пьяный мужик на Ferrari собрал пять автомобилей и просто ушел (видео)
Мощный автомобиль – это одновременно счастье и проклятие. Адреналин зашкаливает, но даже самая незначительная ошибка может дорого обойтись. Суперкар SF90 Stradale мощностью 1000 лошадиных сил – самый мощный дорожный автомобиль Ferrari за всю историю и готов по первому прикосновению к педали газа сорваться с места.Читать далее
-
28.02.2022, 09:26
Впечатляющий видеотур по одному из дилерских центров Дубая: одни роскошные суперкары
Не секрет, что у богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратов очень много денег. Именно в Дубае расположены одни из самых удивительных в мире автосалонов, где торгуют исключительно люксовыми спорткарами.Читать далее
-
02.02.2022, 13:11
23-летний украинский миллионер разбил новенькую Ferrari во время тест-драйва
Молодой украинский миллионер Александр Слобоженко решил поменять свой Lamborghini Huracan EVO на Ferrari SF90 Stradale. В Дубае Александр арендовал суперкар Ferrari, чтобы проверить, насколько он хорош, но не справился с управлением.Читать далее
-
27.12.2025, 18:45
Atlas Cabin Box: компактный дом на колесах для пикапа весом легче всех конкурентов
Atlas Cabin Box - это не просто очередной кемпер. Он удивляет своим весом и размерами. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Узнайте, как маленькая коробка может заменить полноценный автодом. Оцените новый взгляд на путешествия.Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:59
Scamp 13: легендарный дом на колесах, который не теряет популярности уже 55 лет
Scamp 13 - символ американских автопутешествий с 1971 года. Даже спустя десятилетия эти прицепы встречаются на дорогах США и Канады. В 2026 году культовая модель снова выйдет на рынок. Чем удивит обновленный флагман? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 13:22
Solar Hyperion RST: электросамокат с максимальной скоростью 112 км/ч за 3600 долларов
На рынке появился электросамокат, способный разогнаться до 112 км/ч. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости. Цена новинки - 3600 долларов (280 000 рублей). Внешний вид и характеристики впечатляют, но есть нюансы. Узнайте, чем выделяется этот аппарат среди конкурентов.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее