Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 15:15

Как Ford меняет подход к безопасности пикапов — неожиданные детали

Новое обновление приложения Ford: владельцы F-150 теперь могут следить за авто онлайн

Ford выпустил обновление приложения с поддержкой камеры для F-150. Теперь владельцы могут наблюдать за автомобилем и получать оповещения о попытках кражи. Новая функция доступна только для США. Подробности - в нашем материале.

Компания Ford представила долгожданное обновление своего фирменного приложения, которое теперь поддерживает онлайн камеры для пикапов F-150 и Super Duty последних лет. Новое обновление, появившееся в версии 6.5.0, предназначено исключительно для американских владельцев, заказавших автомобили с пакетом Security Package. Впервые за всю историю марки Ford предлагают продвинутую систему наблюдения за грузовой платформой, и это явный шаг вперед в борьбе с кражами и повреждениями.

Security Package — это платная подписка, которая ранее ограничивалась оповещениями о попытках взлома и функцией Start Inhibit, блокирующей запуск двигателя при подозрительных действиях. Благодаря новой камере возможности системы значительно расширились. Камера, установленная в кузове, обеспечивает обзор на 180 градусов, поддерживает ночное видение и оснащена светодиодной панелью для работы в темноте. Видео в HD-качестве транслируется прямо на смартфон владельца, а искусственный интеллект анализирует происходящее и мгновенно реагирует на угрозы.

Установка камеры не требует специальных навыков — согласно инструкции Ford, весь процесс занимает менее часа. Для тех, кто не хочет заниматься установкой самостоятельно, дилеры готовы выполнить эту работу за дополнительную плату. Стоимость комплекта составляет 499 долларов, плюс ежемесячная подписка на пакет безопасности. Камера совместима с большинством популярных аксессуаров: мягкими и жесткими крышками кузова, а также багажными дугами.

Ключевое преимущество обновлений — возможность мгновенно следить за состоянием груза, получать уведомления о подозрительных действиях и просматривать архив записей. Теперь владелец F-150 может не только контролировать происходящее с автомобилем, но и оперативно реагировать на угрозы. Это особенно актуально для тех, кто перевозит ценные вещи в кузове — хотя такой подход всегда был сопряжен с риском. Новая технология упрощает жизнь, но не отменяет необходимости элементарной осторожности: даже при наличии камеры и подписки лучше не оставлять дорогие вещи без присмотра.

Пакет безопасности доступен для моделей F-150 2024 и 2025 годов, Super Duty 2025 и Expedition 2026. При покупке нового автомобиля подписка предоставляется бесплатно на первый год, далее её стоимость составляет 7,99 доллара в месяц. Важно отметить, что сервис работает только на территории США, а некоторые функции, такие как компенсация франшизы, доступны не во всех штатах.

Ford делает серьёзный шаг в направлении цифровой безопасности и удобства для своих клиентов. В условиях роста изощрённых краж из пикапов такие решения выглядят не просто актуальными, а необходимыми. Однако никакая технология не способна полностью заменить здравый смысл. Оставлять ценные вещи в кузове по-прежнему рискованно, даже с самой современной камерой и подпиской. Тем не менее, у владельцев F-150 теперь есть дополнительный инструмент для контроля и спокойствия — и повод задуматься о том, стоит ли полагаться исключительно на технологии.

Упомянутые модели: Ford F-150
Упомянутые марки: Ford
Похожие материалы Форд

