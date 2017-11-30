30 ноября 2017, 12:09
Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе
Infiniti представила свежую генерацию своего кроссовера Infiniti QX50. Автомобиль поступит в продажу на рынок США весной следующего года, а до России, вероятно, доберется к осени.
Infiniti QX50
Выпускается с 2014 г.
Новый от 2 479 600 до 2 692 900 Р
Отзывов: 4
С места до 96 км/ч полноприводная модификация кроссовера способна разгоняться за 6,3 секунды, переднеприводная — за 6,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. По предварительным данным, расход топлива QX50 в смешанном цикле составит 8,7-9 л/100 км.
Новинка оснащена электронным рулевым управлением Direct Adaptive Steering и системой автоматического управления ProPilot. В пределах одной полосы за городом функция может без участия водителя контролировать рулевое управление, акселератор и тормоза.
Читайте по теме
10 лет назад Infiniti официально пришел в Россию
09.01.2016, 10:41
В петербургской команде Infiniti появился третий игрок
09.04.2015, 21:50
Infiniti ставит на практичность
30.10.2013, 07:16
Infiniti Q50: персональный настрой
25.07.2013, 15:36
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Infiniti Emerg-E: демо-версия
02.07.2012, 03:42
Читайте по теме
10 лет назад Infiniti официально пришел в Россию
09.01.2016, 10:41
В петербургской команде Infiniti появился третий игрок
09.04.2015, 21:50
Infiniti ставит на практичность
30.10.2013, 07:16
Infiniti Q50: персональный настрой
25.07.2013, 15:36
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Infiniti Emerg-E: демо-версия
02.07.2012, 03:42
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Интересные разделы
АвтоМосква Infiniti Автомудрость Infiniti АвтоПитер Infiniti Дизайн и тюнинг Infiniti Новинки и концепт кары Infiniti Новости и акции автосалонов Infiniti Автосалоны и дилеры марки Infiniti Аренда и прокат авто марки Infiniti Автоклубы и форумы автозавчастей марки Infiniti Автосервисы и магазины автозапчастей марки Infiniti
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное