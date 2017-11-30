30 ноября 2017, 12:09

Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе

Infiniti представила свежую генерацию своего кроссовера Infiniti QX50. Автомобиль поступит в продажу на рынок США весной следующего года, а до России, вероятно, доберется к осени.
^
  Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе Infiniti QX50 Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе Infiniti QX50 Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе Infiniti QX50 Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе
4
фото
  

Infiniti QX50
Выпускается с 2014 г.
Новый от 2 479 600 до 2 692 900 Р
Отзывов: 4
На старте продаж вседорожник предложат с турбированным 4-цилиндровым двигателем объемом 2 литра мощностью 272 л. с. и 380 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая коробка передач CVT. Привод – передний или полный за доплату.

С места до 96 км/ч полноприводная модификация кроссовера способна разгоняться за 6,3 секунды, переднеприводная — за 6,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. По предварительным данным, расход топлива QX50 в смешанном цикле составит 8,7-9 л/100 км.

Новинка оснащена электронным рулевым управлением Direct Adaptive Steering и системой автоматического управления ProPilot. В пределах одной полосы за городом функция может без участия водителя контролировать рулевое управление, акселератор и тормоза.

Новинки и концепт кары Инфинити Ку Икс 50

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Infiniti начинает продажи QX50
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Антон
Форум Infiniti QX56
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
Асламбек
Форум Infiniti FX35
| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Infiniti Автомудрость Infiniti АвтоПитер Infiniti Дизайн и тюнинг Infiniti Новинки и концепт кары Infiniti Новости и акции автосалонов Infiniti Автосалоны и дилеры марки Infiniti Аренда и прокат авто марки Infiniti Автоклубы и форумы автозавчастей марки Infiniti Автосервисы и магазины автозапчастей марки Infiniti
Главные материалы
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Infiniti QX50
Объявления о продаже Infiniti QX50
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новое поколение Infiniti QX50 представлено в Лос-Анджелесе
{{model_6124}} На старте продаж вседорожник предложат с турбированным 4-цилиндровым двигателем объемом 2 литра мощностью 272 л. с. и 380 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая коробка передач CVT. Привод – передний или полный за доплату.С места до 96 км/ч полноприводная модификация кроссовера способна разгоняться за 6,3 секунды, переднеприводная — за 6,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. По предварительным данным, расход топлива QX50 в смешанном цикле составит 8,7-9 л/100 км. Новинка оснащена электронным рулевым управлением Direct Adaptive Steering и системой автоматического управления ProPilot. В пределах одной полосы за городом функция может без участия водителя контролировать рулевое управление, акселератор и тормоза.
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калининград Ставропольский край Старый Оскол
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG