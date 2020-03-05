Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 марта 2020, 21:42

Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте

  • 117
  • 0
Фото: avtonovostidnya.ru
В России на днях стартуют официальные продажи нового поколения коммерческих автомобилей Volkswagen серии T – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1.
Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте

Фото: avtonovostidnya.ru

Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте

Фото: avtonovostidnya.ru

Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте

Фото: avtonovostidnya.ru

Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте

Фото: avtonovostidnya.ru

Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте
Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте
Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте
Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте
Ранее мы писали
В России зарегистрировано 4,1 млн легких коммерческих автомобилей (LCV). Львиная доля транспортных средств ...
Читать далее
Коммерческие автомобили немецкого бренда Multivan 6.1 и Transporter 6.1 появятся у российских дилеров 8 марта, модель California 6.1 немного задерживается. Все автомобили способны буксировать прицепы с грузоподъемностью до 2500 кг. В качестве помощника в моделях доступна система Trailer Assist, правда за отдельную плату. С Trailer Assist водителю нужно лишь задать направление движения с помощью поворотного регулятора положения боковых зеркал заднего вида.

Новое поколение коммерческих немцев оснащено модернизированными мультимедийные комплексами, электромеханическим рулевым управлением и парковочным автопилотом Park Assist. В новом T6.1 стоит полностью цифровая приборная панель, система боковой защиты Side Alert и система стабилизации при боковом ветре Cross Wind Assist. Start-Stop с адаптивным круиз-контролем доступна опционально.

Отличить новое поколение можно по передней части автомобиля. Здесь мы видим более крупную решетку радиатора и измененные бамперы. Цветовая палитра достаточно разнообразна: шестью однотонных цветов и семь двухцветных вариантов. В частности California 6.1 представляет собой новейшее поколение кемпера на базе легендарной T-серии Volkswagen. Volkswagen T6.1 предложат с дизельными двигателями 110, 150 и 199 л.с., автомобили будут доступны как с передним, так и с полным приводом. Новая California 6.1 стоит от 3 797 600 руб., а новый Multivan 6.1 от 3 255 700 руб.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Multivan
Т 5 2013 год двигатель би турбо, катастрофа по маслу и очень слабая голова никогда больше не возьму эту машину
игорь
Мотоциклист погиб в ДТП, а виновник прячется в больнице
26 апреля 2018 года около 20.50 водитель Горский Б.С., управляя автомобилем "Фольксваген Caravelle", двигался в Санкт-Петербурге, в Стрельне по Фронтовой улице, со стороны Волховского шоссе в сторону Санкт-Петербургского шоссе в условиях искусственного освещения и сухого асфальта. Являясь лицом, управляющим ...
Татьяна
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1
Ещё одно уродство немецкого автопрома, губы накрашенные, задница грязная!!! Нет той приславутой немецкой надёжности!!!
Евпатий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Multivan
Объявления о продаже Volkswagen Multivan
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте
{{material_128485}}Коммерческие автомобили немецкого бренда Multivan 6.1 и Transporter 6.1 появятся у российских дилеров 8 марта, модель California 6.1 немного задерживается. Все автомобили способны буксировать прицепы с грузоподъемностью до 2500 кг. В качестве помощника в моделях доступна система Trailer Assist, правда за отдельную плату. С Trailer Assist водителю нужно лишь задать направление движения с помощью поворотного регулятора положения боковых зеркал заднего вида.Новое поколение коммерческих немцев оснащено модернизированными мультимедийные комплексами, электромеханическим рулевым управлением и парковочным автопилотом Park Assist. В новом T6.1 стоит полностью цифровая приборная панель, система боковой защиты Side Alert и система стабилизации при боковом ветре Cross Wind Assist. Start-Stop с адаптивным круиз-контролем доступна опционально.Отличить новое поколение можно по передней части автомобиля. Здесь мы видим более крупную решетку радиатора и измененные бамперы. Цветовая палитра достаточно разнообразна: шестью однотонных цветов и семь двухцветных вариантов. В частности California 6.1 представляет собой новейшее поколение кемпера на базе легендарной T-серии Volkswagen. Volkswagen T6.1 предложат с дизельными двигателями 110, 150 и 199 л.с., автомобили будут доступны как с передним, так и с полным приводом. Новая California 6.1 стоит от 3 797 600 руб., а новый Multivan 6.1 от 3 255 700 руб.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Рязань Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться