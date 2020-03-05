5 марта 2020, 21:42
Новое поколение коммерческих Volkswagen появится у российских дилеров в марте
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Фото: avtonovostidnya.ru
В России на днях стартуют официальные продажи нового поколения коммерческих автомобилей Volkswagen серии T – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1.
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
Фото: avtonovostidnya.ru
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Новое поколение коммерческих немцев оснащено модернизированными мультимедийные комплексами, электромеханическим рулевым управлением и парковочным автопилотом Park Assist. В новом T6.1 стоит полностью цифровая приборная панель, система боковой защиты Side Alert и система стабилизации при боковом ветре Cross Wind Assist. Start-Stop с адаптивным круиз-контролем доступна опционально.
Отличить новое поколение можно по передней части автомобиля. Здесь мы видим более крупную решетку радиатора и измененные бамперы. Цветовая палитра достаточно разнообразна: шестью однотонных цветов и семь двухцветных вариантов. В частности California 6.1 представляет собой новейшее поколение кемпера на базе легендарной T-серии Volkswagen. Volkswagen T6.1 предложат с дизельными двигателями 110, 150 и 199 л.с., автомобили будут доступны как с передним, так и с полным приводом. Новая California 6.1 стоит от 3 797 600 руб., а новый Multivan 6.1 от 3 255 700 руб.
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