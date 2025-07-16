Новое поколение лифтбека Changan Uni-V: старт предпродаж в Китае

Компания Changan запустила предпродажи третьего поколения лифтбека Uni-V в Китае. Модель получила обновленный дизайн, улучшенную аэродинамику и новые технологии. Цена стартует от 114 900 юаней (около 1,25 млн рублей). Официальная премьера запланирована на август 2025 года.

В Китае начались предпродажи нового поколения лифтбека Changan Uni-V. Стоимость базовой версии составляет 114 900 юаней, что примерно равно 1,25 миллионам рублей. Официальный старт продаж намечен на август 2025 года.

Третья генерация Uni-V получила заметные изменения в экстерьере. Вместо традиционной радиаторной решетки теперь установлена сплошная панель, что позволило снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,27 Cd. Боковые и задние части кузова также обновились: дверные ручки стали классическими, без выдвижных механизмов, а задняя часть украшена подсвеченным логотипом Changan. Новый дизайн бампера с круглыми выхлопными патрубками придает автомобилю более агрессивный вид.

Фото:Changan

Интерьер модели подвергся серьезной модернизации. Разделительный тоннель получил новую форму, а передняя панель стала проще и лаконичнее. Вместо трех дисплеев перед водителем установлен один 10,25-дюймовый экран, расположенный ближе к рулю. Центральная консоль теперь украшена 14,6-дюймовым «парящим» сенсорным планшетом с физическими кнопками управления.

Рулевое колесо увеличилось в размере и обзавелось кнопкой «Super Race», активирующей спортивный режим с подъемом антикрыла. В салоне также появились новый селектор переключения передач, аудиосистема с 18 динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и многоцветная атмосферная подсветка с 256 оттенками.

Фото: Changan

Автомобиль комплектуется 19-дюймовыми колесными дисками, шестью подушками безопасности, комплексом систем автономного вождения ADAS и камерами кругового обзора с функцией «прозрачное шасси».

Габариты нового Uni-V составляют 4740 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1430 мм в высоту, колесная база равна 2750 мм. В базовой версии установлен 1,5-литровый турбированный двигатель Blue Core 3.0 мощностью 192 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Топовая модификация получила 2-литровый бензиновый мотор мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию производства Aisin.

В России актуальная версия Changan Uni-V 2024 года представлена в трех комплектациях: DLX, Luxe и Tech. Все они оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT. Цены варьируются от 3 139 900 до 3 209 900 рублей.