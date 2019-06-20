Нового Volkswagen Passat следует ожидать к декабрю 2019 года
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Сначала покупателям предложат 190-сильную бензиновую модификацию 2.0 TSI. Еще один бензиновый агрегат рабочим объемом 1,4 литра мощностью 150 сил привезут в январе-феврале 2020-го. Наконец, в марте ожидается появление дизельного «Пассата» - речь идет о 150-сильном TDI объемом 2 литра.
Сегодня, в рамках немецкой презентации новинки, также стало известно о том, что в Россию будут поставляться преимущественно седаны Passat. Универсалы, в силу слабой востребованности, наш рынок, скорее всего, обойдут стороной.
Не следует ожидать версий с полным приводом, если, конечно, мы не говорим о модификации Alltrack. Но и о по ней пока нет четкой утвердительной информации. Зато с полной уверенностью можно говорить о том, что появится линия R-Line, а электрическая «начинка» Passat GTE нашему потребителю будет недоступна – опять же, в силу понятных причин.
Комплектаций по-прежнему будет три – Comfortline, Trendline и Highline. Сегодня приобрести Passat несколько проблематично. Во всяком случае, в продаже нет ни одной из вышеназванных комплектаций, версии, кроме Business Edition по цене от 1 999 000 рублей. Цен на обновленный Passat также пока нет, однако, в российском представительстве концерна говорят о том, что подорожание будет минимальным.
Напомним, что мировая премьера обновленного "Пассата" прошла в марте текущего года в рамках Женевского мотор-шоу. Автомобиль претерпел несколько косметических доработок и стал более оснащенным в плане техники. На европейском рынке он предлагается в разных кузовных версиях, с полным приводом и без оного, плюс "электричка" GTE. Начальная цена в шоу-румах Германии - 34 720 евро.
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