20 июня 2019, 19:07

Нового Volkswagen Passat следует ожидать к декабрю 2019 года

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Обновленная версия Volkswagen Passat появится в российской продаже в декабре текущего года. При этом, как подчеркнули в московском офисе немецкого концерна, это оптимистичный прогноз.
Нового Volkswagen Passat следует ожидать к декабрю 2019 года

Сначала покупателям предложат 190-сильную бензиновую модификацию 2.0 TSI. Еще один бензиновый агрегат рабочим объемом 1,4 литра мощностью 150 сил привезут в январе-феврале 2020-го. Наконец, в марте ожидается появление дизельного «Пассата» - речь идет о 150-сильном TDI объемом 2 литра.

Volkswagen Passat
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 209 000 Р
Первенцу уготован лишь один тип трансмиссии – DSG, два других двигателя будут доступны с двумя коробками на выбор.

Сегодня, в рамках немецкой презентации новинки, также стало известно о том, что в  Россию будут поставляться преимущественно седаны Passat. Универсалы, в силу слабой востребованности, наш рынок, скорее всего, обойдут стороной.

Не следует ожидать версий с полным приводом, если, конечно, мы не говорим о модификации Alltrack. Но и о по ней пока нет четкой утвердительной информации. Зато с полной уверенностью можно говорить о том, что появится линия R-Line, а электрическая «начинка» Passat GTE нашему потребителю будет недоступна – опять же, в силу понятных причин.

Комплектаций по-прежнему будет три – Comfortline, Trendline и Highline. Сегодня приобрести Passat несколько проблематично. Во всяком случае, в продаже нет ни одной из вышеназванных комплектаций, версии, кроме Business Edition по цене от 1 999 000 рублей. Цен на обновленный Passat также пока нет, однако, в российском представительстве концерна говорят о том, что подорожание будет минимальным.

Напомним, что мировая премьера обновленного "Пассата" прошла в марте текущего года в рамках Женевского мотор-шоу. Автомобиль претерпел несколько косметических доработок и стал более оснащенным в плане техники. На европейском рынке он предлагается в разных кузовных версиях, с полным приводом и без оного, плюс "электричка" GTE. Начальная цена в шоу-румах Германии - 34 720 евро.


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Нового Volkswagen Passat следует ожидать к декабрю 2019 года
Сначала покупателям предложат 190-сильную бензиновую модификацию 2.0 TSI. Еще один бензиновый агрегат рабочим объемом 1,4 литра мощностью 150 сил привезут в январе-феврале 2020-го. Наконец, в марте ожидается появление дизельного «Пассата» - речь идет о 150-сильном TDI объемом 2 литра. {{model_v2_no_show_1406}} Первенцу уготован лишь один тип трансмиссии – DSG, два других двигателя будут доступны с двумя коробками на выбор. Сегодня, в рамках немецкой презентации новинки, также стало известно о том, что в  Россию будут поставляться преимущественно седаны Passat. Универсалы, в силу слабой востребованности, наш рынок, скорее всего, обойдут стороной. Не следует ожидать версий с полным приводом, если, конечно, мы не говорим о модификации Alltrack. Но и о по ней пока нет четкой утвердительной информации. Зато с полной уверенностью можно говорить о том, что появится линия R-Line, а электрическая «начинка» Passat GTE нашему потребителю будет недоступна – опять же, в силу понятных причин. Комплектаций по-прежнему будет три – Comfortline, Trendline и Highline. Сегодня приобрести Passat несколько проблематично. Во всяком случае, в продаже нет ни одной из вышеназванных комплектаций, версии, кроме Business Edition по цене от 1 999 000 рублей. Цен на обновленный Passat также пока нет, однако, в российском представительстве концерна говорят о том, что подорожание будет минимальным. Напомним, что мировая премьера обновленного "Пассата" прошла в марте текущего года в рамках Женевского мотор-шоу. Автомобиль претерпел несколько косметических доработок и стал более оснащенным в плане техники. На европейском рынке он предлагается в разных кузовных версиях, с полным приводом и без оного, плюс "электричка" GTE. Начальная цена в шоу-румах Германии - 34 720 евро.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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