23 декабря 2019, 00:09
Новогодний ТОП-5 самых доступных автомобилей конца 2019 года
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Под конец года большинство дилеров готовы предоставить покупателям существенные скидки, чтобы декабрьским «рывком» улучшить показатели продаж и отчитаться перед автопроизводителями. Эксперты выбрали пять лучших автомобилей в бюджетном сегменте по цене от 550 000 рублей.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Volkswagen
Фото: АвтоВАЗ
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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Первое место поделили соплатформенные Renault Logan и Sandero, цены которых одинаковы. Базовая комплектация стоит минимум 570 000 рублей, а топовая – 841 000 рублей. Автомобили оснащаются 1,6-литровыми моторами мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил. В паре с ними работает 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Эксперты отмечают надежность двигателя и трансмиссии, современный дизайн, эргономичный и просторный салон, большой багажник, хороший список штатного оснащения в топовой комплектации, а также невысокую стоимость обслуживания.
На втором месте оказался седан Volkswagen Polo по цене от 700 000 до 815 000 рублей. Его основные преимущества: простая конструкция подвески с балкой на задней оси и «Макферсоном» впереди, современный дизайн, богатый выбор штатных опций, а также относительно высокая безопасность в своем ценовом сегменте. Но главное – это расширенная гарантия. Первые два года гарантия предоставляется без ограничения пробега, а третий год ограничен пробегом в 100 000 км. Гарантия от сквозной коррозии кузова составляет 12 лет.
Третья строчка досталась универсалу Lada Vesta SW, который стоит от 689 000 до 960 000 рублей. Автомобиль отличается небольшой стоимостью среди одноклассников, современным дизайном, простотой обслуживания – и все это в сочетании с практичностью полноценного универсала. В моторную гамму входят 1,6-литровые моторы отдачей 106 и 113 л.с., а также 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с. Первый и третий агрегаты сочетаются с 5-ступенчатой «механикой», 113-сильный – только с автоматической бесступенчатой трансмиссией.
На четверной позиции расположился корейский компактный седан Hyundai Solaris. Задний диван может быть тесноват для троих взрослых, но автомобиль отлично подойдет эксплуатации в городе, а также для дальних поездок в небольшой компании. Цены начинаются от 746 000 рублей за версию с 1,4-литровым мотором (100 сил) и МКПП-6. Самая дорогая комплектация стоит от 1 011 000 рублей и оснащается двигателем объемом 1,6 литра (123 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом». Автомобиль хорошо адаптирован под российские условия: усилена подвеска, установлен «зимний» пакет с подогревом лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, подогревом руля и передних сидений. В дорогих комплектациях модель оснащается медиасистемой и климат-контролем.
Замыкает рейтинг бестселлер российского SUV-сегмента Hyundai Creta по цене от 957 000 рублей. Моторная линейка представлена 1,6- и 2,0-литровыми «атмосферниками» мощностью 123 л.с. (150 Нм) и 149 л.с. (192 Нм). В паре с ними может быть установлена 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона. Среди достоинств: наличие электронных ассистентов водителя, вместительный багажник, достаточно просторный салон и продуманная эргономика.
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