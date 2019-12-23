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23 декабря 2019, 00:09

Новогодний ТОП-5 самых доступных автомобилей конца 2019 года

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Под конец года большинство дилеров готовы предоставить покупателям существенные скидки, чтобы декабрьским «рывком» улучшить показатели продаж и отчитаться перед автопроизводителями. Эксперты выбрали пять лучших автомобилей в бюджетном сегменте по цене от 550 000 рублей.
Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года

Фото: Renault

Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года

Фото: Renault

Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года

Фото: Volkswagen

Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года

Фото: АвтоВАЗ

Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года

Фото: Hyundai

Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года

Фото: Hyundai

Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года
Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года
Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года
Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года
Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года
Новогодний ТОП 5 самых доступных автомобилей конца 2019 года
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Редакция портала Carsweek.ru регулярно составляет рейтинги самых доступных автомобилей в разных ценовых сегментах. На этот раз они рассказали о пяти интересных вариантах с бюджетом до миллиона рублей. Нынешний рейтинг не претендует на полноту, и, наверняка, в него можно было бы включить еще две-три модели. Главными критериями отбора стали: популярность модели, оснащенность, новизна на рынке, стоимость владения и обслуживания, а также гарантийные обязательства производителей.

Первое место поделили соплатформенные Renault Logan и Sandero, цены которых одинаковы. Базовая комплектация стоит минимум 570 000 рублей, а топовая – 841 000 рублей. Автомобили оснащаются 1,6-литровыми моторами мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил. В паре с ними работает 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Эксперты отмечают надежность двигателя и трансмиссии, современный дизайн, эргономичный и просторный салон, большой багажник, хороший список штатного оснащения в топовой комплектации, а также невысокую стоимость обслуживания.

На втором месте оказался седан Volkswagen Polo по цене от 700 000 до 815 000 рублей. Его основные преимущества: простая конструкция подвески с балкой на задней оси и «Макферсоном» впереди, современный дизайн, богатый выбор штатных опций, а также относительно высокая безопасность в своем ценовом сегменте. Но главное – это расширенная гарантия. Первые два года гарантия предоставляется без ограничения пробега, а третий год ограничен пробегом в 100 000 км. Гарантия от сквозной коррозии кузова составляет 12 лет.

Третья строчка досталась универсалу Lada Vesta SW, который стоит от 689 000 до 960 000 рублей. Автомобиль отличается небольшой стоимостью среди одноклассников, современным дизайном, простотой обслуживания – и все это в сочетании с практичностью полноценного универсала. В моторную гамму входят 1,6-литровые моторы отдачей 106 и 113 л.с., а также 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с. Первый и третий агрегаты сочетаются с 5-ступенчатой «механикой», 113-сильный – только с автоматической бесступенчатой трансмиссией.

На четверной позиции расположился корейский компактный седан Hyundai Solaris. Задний диван может быть тесноват для троих взрослых, но автомобиль отлично подойдет эксплуатации в городе, а также для дальних поездок в небольшой компании. Цены начинаются от 746 000 рублей за версию с 1,4-литровым мотором (100 сил) и МКПП-6. Самая дорогая комплектация стоит от 1 011 000 рублей и оснащается двигателем объемом 1,6 литра (123 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом». Автомобиль хорошо адаптирован под российские условия: усилена подвеска, установлен «зимний» пакет с подогревом лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, подогревом руля и передних сидений. В дорогих комплектациях модель оснащается медиасистемой и климат-контролем.

Замыкает рейтинг бестселлер российского SUV-сегмента Hyundai Creta по цене от 957 000 рублей. Моторная линейка представлена 1,6- и 2,0-литровыми «атмосферниками» мощностью 123 л.с. (150 Нм) и 149 л.с. (192 Нм). В паре с ними может быть установлена 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона. Среди достоинств: наличие электронных ассистентов водителя, вместительный багажник, достаточно просторный салон и продуманная эргономика.

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Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
Форум Renault Sandero
Цитата:| Кому: VVasGaL Надо так понимать, что вы наступили на те же грабли, что и я в свое время с Жигулями. Решается проблема точно так же - заменой подрулевого переключателя в целом! Сандеро машина в целом неплохая, но класс где то на уровне Жигулей. Ну разве что сборка бывает достаточно приличная ...
Михаил Карасик
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
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Новогодний ТОП-5 самых доступных автомобилей конца 2019 года
{{material_128433}}Редакция портала Carsweek.ru регулярно составляет рейтинги самых доступных автомобилей в разных ценовых сегментах. На этот раз они рассказали о пяти интересных вариантах с бюджетом до миллиона рублей. Нынешний рейтинг не претендует на полноту, и, наверняка, в него можно было бы включить еще две-три модели. Главными критериями отбора стали: популярность модели, оснащенность, новизна на рынке, стоимость владения и обслуживания, а также гарантийные обязательства производителей.Первое место поделили соплатформенные Renault Logan и Sandero, цены которых одинаковы. Базовая комплектация стоит минимум 570 000 рублей, а топовая – 841 000 рублей. Автомобили оснащаются 1,6-литровыми моторами мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил. В паре с ними работает 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Эксперты отмечают надежность двигателя и трансмиссии, современный дизайн, эргономичный и просторный салон, большой багажник, хороший список штатного оснащения в топовой комплектации, а также невысокую стоимость обслуживания.На втором месте оказался седан Volkswagen Polo по цене от 700 000 до 815 000 рублей. Его основные преимущества: простая конструкция подвески с балкой на задней оси и «Макферсоном» впереди, современный дизайн, богатый выбор штатных опций, а также относительно высокая безопасность в своем ценовом сегменте. Но главное – это расширенная гарантия. Первые два года гарантия предоставляется без ограничения пробега, а третий год ограничен пробегом в 100 000 км. Гарантия от сквозной коррозии кузова составляет 12 лет.Третья строчка досталась универсалу Lada Vesta SW, который стоит от 689 000 до 960 000 рублей. Автомобиль отличается небольшой стоимостью среди одноклассников, современным дизайном, простотой обслуживания – и все это в сочетании с практичностью полноценного универсала. В моторную гамму входят 1,6-литровые моторы отдачей 106 и 113 л.с., а также 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с. Первый и третий агрегаты сочетаются с 5-ступенчатой «механикой», 113-сильный – только с автоматической бесступенчатой трансмиссией.На четверной позиции расположился корейский компактный седан Hyundai Solaris. Задний диван может быть тесноват для троих взрослых, но автомобиль отлично подойдет эксплуатации в городе, а также для дальних поездок в небольшой компании. Цены начинаются от 746 000 рублей за версию с 1,4-литровым мотором (100 сил) и МКПП-6. Самая дорогая комплектация стоит от 1 011 000 рублей и оснащается двигателем объемом 1,6 литра (123 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом». Автомобиль хорошо адаптирован под российские условия: усилена подвеска, установлен «зимний» пакет с подогревом лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, подогревом руля и передних сидений. В дорогих комплектациях модель оснащается медиасистемой и климат-контролем.Замыкает рейтинг бестселлер российского SUV-сегмента Hyundai Creta по цене от 957 000 рублей. Моторная линейка представлена 1,6- и 2,0-литровыми «атмосферниками» мощностью 123 л.с. (150 Нм) и 149 л.с. (192 Нм). В паре с ними может быть установлена 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона. Среди достоинств: наличие электронных ассистентов водителя, вместительный багажник, достаточно просторный салон и продуманная эргономика.
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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