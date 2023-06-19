Новосибирский полицейский приехал в отпуск в Петербург и сбил на самокате ребенка: инцидент попал на видео

Ранее мы писали Депутаты Госдумы предложили ставить самокаты на учет в ГИБДД С 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки в ПДД, которые вводят понятие средств индивидуальной ... Читать далее

В распоряжении издания Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшая момент происшествия. На кадрах видно, как большую площадь с пешеходным фонтаном пересекают два человека на самокатах. Дети резвятся в струях воды. В какой-то момент наперерез первому самокатчику выбегает ребенок, столкновение было неизбежным, хотя скорость самоката нельзя назвать высокой. От удара ребенок летит в одну сторону, а мужчина – в другую. Понявшись на ноги, он сразу же склоняется над пострадавшим мальчиком.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, самокатом управлял приехавший в отпуск в Северную столицу 36-летний дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области. Сбитый им 9-летний мальчик получил открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости и травму ноги. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Впереди у него операции и длительная реабилитация. У полицейского взяли анализы на алкоголь и наркотики. Назначена служебная проверка, по результатам которой, в случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен по отрицательным основаниям.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах