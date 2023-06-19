Новосибирский полицейский приехал в отпуск в Петербург и сбил на самокате ребенка: инцидент попал на видео
Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, самокатом управлял приехавший в отпуск в Северную столицу 36-летний дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области. Сбитый им 9-летний мальчик получил открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости и травму ноги. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Впереди у него операции и длительная реабилитация. У полицейского взяли анализы на алкоголь и наркотики. Назначена служебная проверка, по результатам которой, в случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен по отрицательным основаниям.
-
19.06.2023, 09:00
5 самых дорогих автомобилей 2023 года
Пока простые обыватели жалуются на рост цен на новые автомобили, состоятельные автолюбители готовы выложить миллионы долларов за ту или иную раритетную модель, выпущенную ограниченным тиражом.Читать далее
-
19.06.2023, 00:13
Самые дешевые китайские кроссоверы в России летом 2023 года
Каждый месяц на российский рынок выходят все новые и новые модели китайских кроссоверов, привлекая отечественных автомобилистов оптимальным соотношением цены и качества.Читать далее
-
18.06.2023, 22:50
Почему важно знать даты изготовления автомобильных шин
При выборе нового комплекта покрышек необходимо учитывать не только их эксплуатационные характеристики, но и дату изготовления. Эксперты напомнили, почему важна дата и где она обозначена на шине.Читать далее
-
16.06.2023, 16:52
Manhart добавил BMW M3 усы и форсировал мотор до 650 сил
Злые языки утверждают, что огромные «ноздри» нужны автомобилям BMW М, чтобы нюхать Mercedes-AMG. Тюнинг-ателье Manhart снабдило универсал BMW M3 Touring злодейскими усами и добавило штатному мотору еще 140 сил, сделав его недосягаемым в спринте 0-100 км/ч.Читать далее
-
16.06.2023, 15:32
Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
АвтоВАЗ привез на Петербургский международный экономический форум новый седан Lada Aura, который представляет собой длиннобазную версию Vesta NG. Высокопоставленные гости осмотрели новинку внутри и снаружи и даже попытались завести мотор. Получилось не у всех.Читать далее
-
16.06.2023, 14:38
Слухи: Новый Toyota Land Cruiser Prado получит три лица (какое лучше?)
Одна из самых долгожданных премьер 2023 года – это, без сомнения, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения (J250). Новинку должны представить в ноябре – декабре. Японские журналисты выяснили, что Toyota готовит для поклонников модели большой сюрприз – сразу три варианта оформления передней части.Читать далее
-
19.06.2023, 09:00
5 самых дорогих автомобилей 2023 года
Пока простые обыватели жалуются на рост цен на новые автомобили, состоятельные автолюбители готовы выложить миллионы долларов за ту или иную раритетную модель, выпущенную ограниченным тиражом.Читать далее
-
19.06.2023, 00:13
Самые дешевые китайские кроссоверы в России летом 2023 года
Каждый месяц на российский рынок выходят все новые и новые модели китайских кроссоверов, привлекая отечественных автомобилистов оптимальным соотношением цены и качества.Читать далее
-
18.06.2023, 22:50
Почему важно знать даты изготовления автомобильных шин
При выборе нового комплекта покрышек необходимо учитывать не только их эксплуатационные характеристики, но и дату изготовления. Эксперты напомнили, почему важна дата и где она обозначена на шине.Читать далее
-
16.06.2023, 16:52
Manhart добавил BMW M3 усы и форсировал мотор до 650 сил
Злые языки утверждают, что огромные «ноздри» нужны автомобилям BMW М, чтобы нюхать Mercedes-AMG. Тюнинг-ателье Manhart снабдило универсал BMW M3 Touring злодейскими усами и добавило штатному мотору еще 140 сил, сделав его недосягаемым в спринте 0-100 км/ч.Читать далее
-
16.06.2023, 15:32
Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
АвтоВАЗ привез на Петербургский международный экономический форум новый седан Lada Aura, который представляет собой длиннобазную версию Vesta NG. Высокопоставленные гости осмотрели новинку внутри и снаружи и даже попытались завести мотор. Получилось не у всех.Читать далее
-
16.06.2023, 14:38
Слухи: Новый Toyota Land Cruiser Prado получит три лица (какое лучше?)
Одна из самых долгожданных премьер 2023 года – это, без сомнения, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения (J250). Новинку должны представить в ноябре – декабре. Японские журналисты выяснили, что Toyota готовит для поклонников модели большой сюрприз – сразу три варианта оформления передней части.Читать далее
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 1 180 000 РBMW 7 серии 2009 в Москве
- 4 870 000 РLexus RX 2018 в Москве
- 7 560 000 РMercedes GLC 2022 в Москве
- 9 210 000 РGMC Yukon 2022 в Москве
- 1 670 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий