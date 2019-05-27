27 мая 2019, 19:15
Новости регионов: охота на стритрейсеров и преступник, который так и не стал водителем
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По заведенной у нас недавно традиции, давайте вместе посмотрим на дорожно-транспортные события, которыми отличились российские регионы в минувшие дни. Страна живет по-разному, и это, как водится, самое интересное.
Мурманск
Сегодня, 27 мая 2019 года, в областном центре женщина 1975 года рождения, управлявшая автомобилем BMW, неожиданно для стражей порядка врезалась в патрульный автомобиль. В региональном Управлении МВД прокомментировали, что происшествие произошло в дневное время. «Баварец» наехал на Ford, принадлежащий ДПС ГИБДД УМВД по Мурманской области, сотрудники которого занимались оформлением ДТП.
Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет. Владелицу дорого BMW теперь привлекут к административной ответственности за нарушение ПДД. Плюс ей предстоит оплатить ремонт патрульного «Форда».
Курск
А вот полицейским из этого 450-тысячного города на днях пришлось заниматься делом, связанным с кражами аккумуляторных батарей из автомобилей. Машины вскрывались в ночное время суток. Злоумышленник не брезговали ни легковушками, ни грузовиками. Причем, орудовал преимущественно на парковках у многоэтажных домов.
Вора задержали в ходе специально спланированной операции, что называется, с поличным, когда тот решил похитить аккумулятор из автомобиля Lada. В руки блюстителей порядка попался молодой парень 19 лет от роду, правда, ранее судимый и в своем деле опытный – в его «послужном списке» оказалось 12 аналогичных преступлений. Все, что «тюрил», парень сбывал, а потом на эти легкие деньги жил. Как? Догадаться нетрудно.
В содеянном молодой курянин признался и понимает, что ближайшие несколько лет проведет в полосатой робе, поскольку осудят его за кражу.
Красноярск
Сибиряки в форме на днях охотились на стритрейсеров, которые, чего греха таить, надоели горожанам ночным воем двигателей. Операцию назвали «Форсаж» и отправились на один городской пятак, так любимый доморощенными гонщиками.
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Ночь выдалась урожайной: всего за какие-то 2 часа рейда было отловлено и составлено 11 административных материалов. Из них 3 - за переоборудование транспортного средства, 2 - за проезд на запрещающий сигнал светофора, 6 - за управление автомобилем с чрезмерной тонировкой, 1 - за нарушение правил установки номеров.
Еще двоих стритрейсеров доставили в полицию по подозрению в подделке или уничтожению идентификационного номера и подделке удостоверения. Будущее у парней непростое – им грозит до 2 лет лишения свободы.
Краснорские гаишники говорят, что акция была не разовой, и гонщикам лучше не лезть на рожон, тем более на улицах города-миллионника смонтировано огромное количество видеокамер, с помощью которых отследить нарушителей будет не проблематично.
Астрахань
На юге страны свои истории. Одна из них рассказывает о том, как перед экзаменом на получение прав в ГИБДД был задержан один из кандидатов в водители… находившийся в федеральном розыске.
28-летний парень хотел получить права, чтобы управлять легковым автомобилем, но вышла неувязочка: во время проверки по базам данных гаишники с коллегами из уголовного розыска выяснили, что он является фигурантом уголовного дела в Ульяновской области. Обвиняемый в умышленном причинении вреда здоровью человека долгое время скрывался от суда и даже был объявлен в федеральный розыск.
Теперь несостоявшегося водителя доставят инициатору розыска. Так информируют астраханские стражи порядка.
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