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13 марта 2020, 15:00

Новости «заМКАДья»: чем дышат российские регионы?

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Фото: Архангельск life
Подошла к концу вторая неделя марта. Чем она была интересна с «автодорожной» точки зрения в разных регионах России? Об этом наш очередной обзор некоторых региональных новостей.

Одинокий пикет

Архангельские СМИ рассказали об одиночном пикете на тротуаре в Маймаксе, на улице Победы. Паблик Архангельск life пишет: «Ежечасно сотни машин двигаются по тротуару. Если идёт пешеход, то ему сигналят с требованием отойти. А носятся так, что по дороге на трассе скорость будет меньше. ГИБДД просит о понимании и, как везде в городе, не может определить тротуар. Они считают, что это - обочина и по вызову теперь просто не едут. Это должно прекратиться».

Комментарии действий молодого человека-пикетчика самые полярные. Но преимуществует поддержка. Елена Галанова: «Он прав! И большой молодец. Выступает один, совершено не боясь суждений».

Грязи по колено

В группе «Ульяновск-Новости» обсуждается тема благоустройства городской территории, которая безжалостно «оскверняется» колесами машин. Горожане пишут, что город утопает в грязи.
«Что творится на Ульяновском проспекте, рядом с домом 28! Зимой там замерзшая лужа, сейчас грязь! Примите меры! Почему не ставят забор? Грузовые машины заезжают, и летом то же самое - ничего не высыхает» - таков главный лейтмотив поста.

Настёнка Филиппова: «Так везде. 85-й садик... Не подойти... Рядом стоит управляющая компания, сотрудники и жильцы ближайших домов устроили на газоне парковку и едут прямо по пешеходной дорожке. Грязь сплошная. Напротив садика та самая школа, которая с осени просит навести порядок. Грязь везде. Администрации не до этого. Они то блины пекут, то еще чего».

«Тульские горки» скоро приведут в порядок

В Тульской области, наоборот, что-то вроде «дорожного» праздника. ГК «Автодор» заявила о скорой реконструкции федеральной магистрали М-4 «Дон» (с 211 по 218 км и с 222 по 225 км), проходящей по территории 71-го региона.

Дорога здесь идет по холмистой местности и представляет собой серию резких спусков и крутых подъемов, за что этот отрезок получил название «тульские горки». Он был запроектирован и построен еще в 1960-х по нормам III категории. Это было допустимо для тогдашнего автомобильного потока, однако сегодня трафик значительно возрос - среднесуточная интенсивность в летние месяцы достигает 70 тыс. автомобилей.

Обновление дорожного полотна планируется завершить в III квартале 2020 года. На данный момент участки находятся в высокой степени готовности. Реконструкция этой части трассы начата в конце 2018 года, основные работы были выполнены еще в прошлом году. В рамках реконструкции будут построены мосты и путепроводы, отвечающие современным нагрузкам, обустроены пересечения в разных уровнях

Вертолетом в Тверь доставили участников ДТП

В Тверь на вертолете Ми-8 доставлены 18-летня девушка и 20-летний молодой человек, которые пострадали в страшном ДТП 9 марта в городе Сычёвка Смоленской области. У обоих тяжелые травмы, с которыми их эвакуировали из Вяземской райбольницы и доставили в ОКБ Твери.

В тот злополучный для молодых людей день, напоминает tverigrad.ru, в аварию попал Ford Focus. Иномарка на скорости 110 км/ч врезалась в бетонную стену. В салоне находились 5 жителей Зубцовского района Тверской области. Двое мужчин и женщина погибли на месте.

Нечего ездить туда-сюда

Депутат Мурманской областной Думы Олег Черкашин выступил с предложением закрыть все МАПП на границах Мурманской области и Норвегии. Народный избранник полагает, что в условиях распространения коронавируса в соседних государствах 51-й регион находится в зоне повышенной опасности.

Одним из факторов, усугубляющих риски, является наличие у жителей Печенгского района и норвежского Финнмарка удостоверений приграничного жителя. Данный документ даёт право безвизового многократного пересечения границы, чем его обладатели активно пользуются.

На одном и том же месте заносит тягачи

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после гибели 3 человек в аварии на пригородной трассе. Микроавтобус Fiat, в котором были 6 сотрудников РЖД с семьями, направлялся на горячие источники в Туринск. На 59 км трассы Николо-Павловское — Алапаевск у встречного тягача North Benz занесло прицеп - он буквально смял пассажирский транспорт.

На месте погибла начальник ж/д вокзала Нижнего Тагила Елена Морозова и её заместитель. Водителя микроавтобуса с травмами госпитализировали в ЦГБ №1, где он скончался. Ещё несколько человек, в том числе детей, попали в больницы.

Что печально, данное ДТП произошло на том же отрезке, где в январе прошлого года столкнулись лесовоз и несколько легковушек. Сценарий также был похожим: у тягача, входившего в поворот, занесло прицеп - под удар попал ВАЗ, в котором ехала семья с двумя детьми. В легковушке погибли все пассажиры, кроме супруги водителя. Водителя грузовика осудили на 5 лет.

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
MichaMeL
Из Москвы в Петербург по платной трассе М-11. Мнение рядового водителя
6 января в Москву, 8 января домой в Петербург на своей машине, Фольксваген Туарег, от кольцевой до кольцевой ровно 6 часов, без превышения скорости в 130 км/ час, заправлялся на BP в Твери, оплата с транспондером ЗСД, в каждую сторону 1525 руб, туалеты по трассе чистые
Николай
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Полностью согласен с Антоном, это все равно что искать квартиру в москве за один милион рублей. За двести можно взять ланос онже шанс или нексию, по мне так лучше наш автопром.
Игорь
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Новости «заМКАДья»: чем дышат российские регионы?
Одинокий пикетАрхангельские СМИ рассказали об одиночном пикете на тротуаре в Маймаксе, на улице Победы. Паблик Архангельск life пишет: «Ежечасно сотни машин двигаются по тротуару. Если идёт пешеход, то ему сигналят с требованием отойти. А носятся так, что по дороге на трассе скорость будет меньше. ГИБДД просит о понимании и, как везде в городе, не может определить тротуар. Они считают, что это - обочина и по вызову теперь просто не едут. Это должно прекратиться».Комментарии действий молодого человека-пикетчика самые полярные. Но преимуществует поддержка. Елена Галанова: «Он прав! И большой молодец. Выступает один, совершено не боясь суждений».Грязи по коленоВ группе «Ульяновск-Новости» обсуждается тема благоустройства городской территории, которая безжалостно «оскверняется» колесами машин. Горожане пишут, что город утопает в грязи. «Что творится на Ульяновском проспекте, рядом с домом 28! Зимой там замерзшая лужа, сейчас грязь! Примите меры! Почему не ставят забор? Грузовые машины заезжают, и летом то же самое - ничего не высыхает» - таков главный лейтмотив поста.Настёнка Филиппова: «Так везде. 85-й садик... Не подойти... Рядом стоит управляющая компания, сотрудники и жильцы ближайших домов устроили на газоне парковку и едут прямо по пешеходной дорожке. Грязь сплошная. Напротив садика та самая школа, которая с осени просит навести порядок. Грязь везде. Администрации не до этого. Они то блины пекут, то еще чего».«Тульские горки» скоро приведут в порядокВ Тульской области, наоборот, что-то вроде «дорожного» праздника. ГК «Автодор» заявила о скорой реконструкции федеральной магистрали М-4 «Дон» (с 211 по 218 км и с 222 по 225 км), проходящей по территории 71-го региона. Дорога здесь идет по холмистой местности и представляет собой серию резких спусков и крутых подъемов, за что этот отрезок получил название «тульские горки». Он был запроектирован и построен еще в 1960-х по нормам III категории. Это было допустимо для тогдашнего автомобильного потока, однако сегодня трафик значительно возрос - среднесуточная интенсивность в летние месяцы достигает 70 тыс. автомобилей. Обновление дорожного полотна планируется завершить в III квартале 2020 года. На данный момент участки находятся в высокой степени готовности. Реконструкция этой части трассы начата в конце 2018 года, основные работы были выполнены еще в прошлом году. В рамках реконструкции будут построены мосты и путепроводы, отвечающие современным нагрузкам, обустроены пересечения в разных уровняхВертолетом в Тверь доставили участников ДТПВ Тверь на вертолете Ми-8 доставлены 18-летня девушка и 20-летний молодой человек, которые пострадали в страшном ДТП 9 марта в городе Сычёвка Смоленской области. У обоих тяжелые травмы, с которыми их эвакуировали из Вяземской райбольницы и доставили в ОКБ Твери. В тот злополучный для молодых людей день, напоминает tverigrad.ru, в аварию попал Ford Focus. Иномарка на скорости 110 км/ч врезалась в бетонную стену. В салоне находились 5 жителей Зубцовского района Тверской области. Двое мужчин и женщина погибли на месте. Нечего ездить туда-сюдаДепутат Мурманской областной Думы Олег Черкашин выступил с предложением закрыть все МАПП на границах Мурманской области и Норвегии. Народный избранник полагает, что в условиях распространения коронавируса в соседних государствах 51-й регион находится в зоне повышенной опасности. Одним из факторов, усугубляющих риски, является наличие у жителей Печенгского района и норвежского Финнмарка удостоверений приграничного жителя. Данный документ даёт право безвизового многократного пересечения границы, чем его обладатели активно пользуются.На одном и том же месте заносит тягачиВ Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после гибели 3 человек в аварии на пригородной трассе. Микроавтобус Fiat, в котором были 6 сотрудников РЖД с семьями, направлялся на горячие источники в Туринск. На 59 км трассы Николо-Павловское — Алапаевск у встречного тягача North Benz занесло прицеп - он буквально смял пассажирский транспорт. На месте погибла начальник ж/д вокзала Нижнего Тагила Елена Морозова и её заместитель. Водителя микроавтобуса с травмами госпитализировали в ЦГБ №1, где он скончался. Ещё несколько человек, в том числе детей, попали в больницы. Что печально, данное ДТП произошло на том же отрезке, где в январе прошлого года столкнулись лесовоз и несколько легковушек. Сценарий также был похожим: у тягача, входившего в поворот, занесло прицеп - под удар попал ВАЗ, в котором ехала семья с двумя детьми. В легковушке погибли все пассажиры, кроме супруги водителя. Водителя грузовика осудили на 5 лет.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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