Новости «заМКАДья»: чем дышат российские регионы?
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Одинокий пикет
Архангельские СМИ рассказали об одиночном пикете на тротуаре в Маймаксе, на улице Победы. Паблик Архангельск life пишет: «Ежечасно сотни машин двигаются по тротуару. Если идёт пешеход, то ему сигналят с требованием отойти. А носятся так, что по дороге на трассе скорость будет меньше. ГИБДД просит о понимании и, как везде в городе, не может определить тротуар. Они считают, что это - обочина и по вызову теперь просто не едут. Это должно прекратиться».
Комментарии действий молодого человека-пикетчика самые полярные. Но преимуществует поддержка. Елена Галанова: «Он прав! И большой молодец. Выступает один, совершено не боясь суждений».
Грязи по колено
В группе «Ульяновск-Новости» обсуждается тема благоустройства городской территории, которая безжалостно «оскверняется» колесами машин. Горожане пишут, что город утопает в грязи.
«Что творится на Ульяновском проспекте, рядом с домом 28! Зимой там замерзшая лужа, сейчас грязь! Примите меры! Почему не ставят забор? Грузовые машины заезжают, и летом то же самое - ничего не высыхает» - таков главный лейтмотив поста.
Настёнка Филиппова: «Так везде. 85-й садик... Не подойти... Рядом стоит управляющая компания, сотрудники и жильцы ближайших домов устроили на газоне парковку и едут прямо по пешеходной дорожке. Грязь сплошная. Напротив садика та самая школа, которая с осени просит навести порядок. Грязь везде. Администрации не до этого. Они то блины пекут, то еще чего».
«Тульские горки» скоро приведут в порядок
В Тульской области, наоборот, что-то вроде «дорожного» праздника. ГК «Автодор» заявила о скорой реконструкции федеральной магистрали М-4 «Дон» (с 211 по 218 км и с 222 по 225 км), проходящей по территории 71-го региона.
Дорога здесь идет по холмистой местности и представляет собой серию резких спусков и крутых подъемов, за что этот отрезок получил название «тульские горки». Он был запроектирован и построен еще в 1960-х по нормам III категории. Это было допустимо для тогдашнего автомобильного потока, однако сегодня трафик значительно возрос - среднесуточная интенсивность в летние месяцы достигает 70 тыс. автомобилей.
Обновление дорожного полотна планируется завершить в III квартале 2020 года. На данный момент участки находятся в высокой степени готовности. Реконструкция этой части трассы начата в конце 2018 года, основные работы были выполнены еще в прошлом году. В рамках реконструкции будут построены мосты и путепроводы, отвечающие современным нагрузкам, обустроены пересечения в разных уровнях
Вертолетом в Тверь доставили участников ДТП
В Тверь на вертолете Ми-8 доставлены 18-летня девушка и 20-летний молодой человек, которые пострадали в страшном ДТП 9 марта в городе Сычёвка Смоленской области. У обоих тяжелые травмы, с которыми их эвакуировали из Вяземской райбольницы и доставили в ОКБ Твери.
В тот злополучный для молодых людей день, напоминает tverigrad.ru, в аварию попал Ford Focus. Иномарка на скорости 110 км/ч врезалась в бетонную стену. В салоне находились 5 жителей Зубцовского района Тверской области. Двое мужчин и женщина погибли на месте.
Нечего ездить туда-сюда
Депутат Мурманской областной Думы Олег Черкашин выступил с предложением закрыть все МАПП на границах Мурманской области и Норвегии. Народный избранник полагает, что в условиях распространения коронавируса в соседних государствах 51-й регион находится в зоне повышенной опасности.
Одним из факторов, усугубляющих риски, является наличие у жителей Печенгского района и норвежского Финнмарка удостоверений приграничного жителя. Данный документ даёт право безвизового многократного пересечения границы, чем его обладатели активно пользуются.
На одном и том же месте заносит тягачи
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после гибели 3 человек в аварии на пригородной трассе. Микроавтобус Fiat, в котором были 6 сотрудников РЖД с семьями, направлялся на горячие источники в Туринск. На 59 км трассы Николо-Павловское — Алапаевск у встречного тягача North Benz занесло прицеп - он буквально смял пассажирский транспорт.
На месте погибла начальник ж/д вокзала Нижнего Тагила Елена Морозова и её заместитель. Водителя микроавтобуса с травмами госпитализировали в ЦГБ №1, где он скончался. Ещё несколько человек, в том числе детей, попали в больницы.
Что печально, данное ДТП произошло на том же отрезке, где в январе прошлого года столкнулись лесовоз и несколько легковушек. Сценарий также был похожим: у тягача, входившего в поворот, занесло прицеп - под удар попал ВАЗ, в котором ехала семья с двумя детьми. В легковушке погибли все пассажиры, кроме супруги водителя. Водителя грузовика осудили на 5 лет.
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