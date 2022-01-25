Нововведения 2022 года: что водители смогут сделать онлайн
С 1 сентября 2021 года некоторые штрафы за нарушение ПДД, например, штрафы, выписанные водителям благодаря съемкам дорожных камер, можно обжаловать, отправив жалобу на сайт Госуслуг или сайт суда. Срок рассмотрения жалобы составляет 10 дней, а результат направляется в личный кабинет пользователя. В этом году эта функция появится в приложении «Госуслуги.Авто».
На сайте Госуслуг пока нельзя оформить сделку или подписать договор купли-продажи онлайн, эта функция находится в стадии разработки. Услуга будет доступна уже в этом году, воспользоваться ей смогут только физлица и только при сделках с автомобилями с пробегом.
Что касается свидетельства о регистрации транспортного средства, уже сейчас его можно получить в электронном виде через приложение «Госуслуги.Авто». Пока эта функция проходит тестирование, однако водитель уже может предъявить СТС сотруднику полиции в виде QR-кода, при этом бумажный документ все же надо иметь при себе.
В октябре прошлого года Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать за нарушение ПДД на основе фото и видео, снятых автомобилистами с помощью специального приложения. Новый сервис будет называться «Народный контроль» и начнет работать с 1 июня 2022 года. До июня должны быть внесены изменения в законодательство. Планируется, что штрафы за нарушения ПДД на основе данных от других автомобилистов будут выписывать без составления протокола.
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