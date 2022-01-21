Новой "Приоры" не будет: на АВТОВАЗе опровергли слухи (а машина была бы симпатичной)
На множестве ресурсов в интернете на днях появилось видео, где демонстрировался концепт якобы будущей обновленной Priora. Однако пользователи быстро раскусили шутку: в видео на самом деле фигурирует Peugeot 508, на котором можно увидеть логотипы Lada. Видео сделали не идеальным - в какой-то момент на руле под эмблемой "Лады" можно увидеть логотип французского производителя.
Lada Priora выпускали 11 лет с 2007 по 2018 годы в кузовах седан, хетчбэк, универсал и купе. 2011 год стал рекордным по объему продаж этой модели, в тот год было продано 138 тысяч автомобилей. Всего за 11 лет "Автоваз" выпустил более 860 тысяч Lada Priora.
- 237 000 РВАЗ (Lada) Priora 2011 в Москве
- 285 000 РВАЗ (Lada) Priora 2011 в Москве
- 499 000 РВАЗ (Lada) Priora 2017 в Москве
- 270 000 РВАЗ (Lada) Priora 2008 в Москве
- 330 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 315 000 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 320 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 287 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 479 000 РВАЗ (Lada) Priora 2017 в Москве
- 225 000 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
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