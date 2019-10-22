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22 октября 2019, 16:00

Новой развязке в Кудрово, похоже, быть!

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Фото: Yandex.com
Наконец-то, обретает реальные черты дорожная развязка, которая должна будет подключить жилой массив Кудрово к Мурманскому шоссе в Ленинградской области. О ней в свое время говорилось немало, и ее ждут тысячи автомобилистов, которым надоели постоянные пробки.

К определению параметров развязки приступили чиновники областной и городской Администраций, а также специалисты Управления федеральными дорогами на Северо-Западе РФ. Непосредственно сам проект реконструкции представят к лету 2020 года. Как только будет получено положительное заключение Госэкспертизы, к работам подключится ГКУ «Ленавтодор» - оно и выступит главным заказчиком строительства объекта.

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На данный момент стороны склоняются к тому, чтобы построить дорогу в районе ныне существующего съезда к моллу «Мега-Икеа». Как обычно, возведение развязки пройдет в несколько этапов, и первым делом предстоит распрямить Центральную улицу в Кудрово до «Мурманки» (трасса «Кола»).

В рамках проекта планируется реконструкция действующего путепровода над Мурманским шоссе, ведущего к «Мега-Икеа». Напомним, что совсем недавно он перешел в собственность 47-го региона.

В начале следующего года дорожный фонд Ленобласти получит первый транш в 80 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ на объекте. Только инвестиции «Икеа» составят почти 700 млн рублей.

Нас оповестят, когда стукнет «минус»

А пока, в преддверии неизбежных заморозков, ГКУ «Ленавтодор» активно мониторит сводки погоды и переводит на зимний режим работы табло переменной информации, которые, пусть в небольшом количестве, но все же функционируют на региональных магистралях области.

Как информирует пресс-служба Правительства 47-го региона, как только температура воздуха и дорожного полотна упадет ниже ноля градусов, на специальные экраны будут выводиться данные мобильных метеостанций об осадках и похолоданиях. Параллельно будет отображаться информация о заторах и работе спецтехники. Также нас оповестят об оптимальном скоростном режиме на конкретном дорожном участке, исходя из видимости и состояния асфальта.

Так называемые динамические табло сегодня работают на «Дороге жизни» («Санкт-Петербург — Морье»), Выборгском шоссе в границах Сертолово («Парголово — Огоньки»), «Красное Село — Гатчина — Павловск», «Стрельна — Кипень — Гатчина», «Санкт-Петербург — Кировск» в границах Отрадного, дорогах «Ропша — Марьино».


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Новой развязке в Кудрово, похоже, быть!
К определению параметров развязки приступили чиновники областной и городской Администраций, а также специалисты Управления федеральными дорогами на Северо-Западе РФ. Непосредственно сам проект реконструкции представят к лету 2020 года. Как только будет получено положительное заключение Госэкспертизы, к работам подключится ГКУ «Ленавтодор» - оно и выступит главным заказчиком строительства объекта. {{material_127516}} На данный момент стороны склоняются к тому, чтобы построить дорогу в районе ныне существующего съезда к моллу «Мега-Икеа». Как обычно, возведение развязки пройдет в несколько этапов, и первым делом предстоит распрямить Центральную улицу в Кудрово до «Мурманки» (трасса «Кола»).В рамках проекта планируется реконструкция действующего путепровода над Мурманским шоссе, ведущего к «Мега-Икеа». Напомним, что совсем недавно он перешел в собственность 47-го региона.В начале следующего года дорожный фонд Ленобласти получит первый транш в 80 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ на объекте. Только инвестиции «Икеа» составят почти 700 млн рублей.Нас оповестят, когда стукнет «минус»А пока, в преддверии неизбежных заморозков, ГКУ «Ленавтодор» активно мониторит сводки погоды и переводит на зимний режим работы табло переменной информации, которые, пусть в небольшом количестве, но все же функционируют на региональных магистралях области. Как информирует пресс-служба Правительства 47-го региона, как только температура воздуха и дорожного полотна упадет ниже ноля градусов, на специальные экраны будут выводиться данные мобильных метеостанций об осадках и похолоданиях. Параллельно будет отображаться информация о заторах и работе спецтехники. Также нас оповестят об оптимальном скоростном режиме на конкретном дорожном участке, исходя из видимости и состояния асфальта.Так называемые динамические табло сегодня работают на «Дороге жизни» («Санкт-Петербург — Морье»), Выборгском шоссе в границах Сертолово («Парголово — Огоньки»), «Красное Село — Гатчина — Павловск», «Стрельна — Кипень — Гатчина», «Санкт-Петербург — Кировск» в границах Отрадного, дорогах «Ропша — Марьино».
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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