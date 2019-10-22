Новой развязке в Кудрово, похоже, быть!
- 57
- 0
К определению параметров развязки приступили чиновники областной и городской Администраций, а также специалисты Управления федеральными дорогами на Северо-Западе РФ. Непосредственно сам проект реконструкции представят к лету 2020 года. Как только будет получено положительное заключение Госэкспертизы, к работам подключится ГКУ «Ленавтодор» - оно и выступит главным заказчиком строительства объекта.
В рамках проекта планируется реконструкция действующего путепровода над Мурманским шоссе, ведущего к «Мега-Икеа». Напомним, что совсем недавно он перешел в собственность 47-го региона.
В начале следующего года дорожный фонд Ленобласти получит первый транш в 80 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ на объекте. Только инвестиции «Икеа» составят почти 700 млн рублей.
Нас оповестят, когда стукнет «минус»
А пока, в преддверии неизбежных заморозков, ГКУ «Ленавтодор» активно мониторит сводки погоды и переводит на зимний режим работы табло переменной информации, которые, пусть в небольшом количестве, но все же функционируют на региональных магистралях области.
Как информирует пресс-служба Правительства 47-го региона, как только температура воздуха и дорожного полотна упадет ниже ноля градусов, на специальные экраны будут выводиться данные мобильных метеостанций об осадках и похолоданиях. Параллельно будет отображаться информация о заторах и работе спецтехники. Также нас оповестят об оптимальном скоростном режиме на конкретном дорожном участке, исходя из видимости и состояния асфальта.
Так называемые динамические табло сегодня работают на «Дороге жизни» («Санкт-Петербург — Морье»), Выборгском шоссе в границах Сертолово («Парголово — Огоньки»), «Красное Село — Гатчина — Павловск», «Стрельна — Кипень — Гатчина», «Санкт-Петербург — Кировск» в границах Отрадного, дорогах «Ропша — Марьино».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве