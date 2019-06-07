7 июня 2019, 20:01

«Новтрак» расширяет новгородское производство спецтехники

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В рамках Петербургского экономического форума подписано соглашение между компанией «Новтрак» и Правительством Новгородской области. В нем продекларировано строительство дополнительных цехов на территории ныне действующего предприятия.
Новтрак расширяет новгородское производство спецтехники

Напомним, что основным видом деятельности «Новтрак» является производство автомобильных кузовов, прицепов, полуприцепов и контейнеров. Документ заверили генеральный директор компании Свен Кубе и губернатор 53-го региона Андрей Никитин.

По сообщению пресс-центра Правительства Новгородской области, на строительство цехов инвестор направит 500 млн рублей. В срок до 2024 года планируется создать не менее 40 новых рабочих мест. При этом компания берёт на себя обязательства по уплате налоговых платежей в консолидированный областной бюджет.

Немецкое предприятие Meusburger относительно молодое - возникло в 1993 году как семейное (что традиционно для ФРГ). Головной офис находится в городе Эгинг-ам-Зее, что на юго-востоке Германии. В Европе Meusburger делит рынок тяжеловозов со своими более известными соотечественниками - компаниями Goldhofer и Doll, а также бельгийской Faymonville, голландской Nooteboom и др. Каждый из производителей имеет свои особенности и, соответственно, свою специализацию.


Meusburger сосредотачивает свои усилия на разработке и производстве нестандартных, а порой и уникальных моделей для перевозки тяжёлых, негабаритных грузов. На 5 заводах, расположенных в Германии, Швейцарии и Чехии, компания выпускает широкую гамму полуприцепов, делая упор на индивидуальный подход при выборе того или иного транспортного решения, предлагая, таким образом, широкий ассортимент моделей, их комплектаций и исполнения.

10 лет назад Meusburger Fahrzeugbau GmbH приобрела контрольный пакет акций российско-немецкого предприятия ЗАО «Новтрак», которое к тому моменту уже более 15 лет работало на территории России и стран СНГ. До того момента предприятие производило технику под маркой «Sommer Новтрак».

С приходом нового акционера ситуация на заводе поменялась, в частности, открылись новые направления производства прицепной техники (к востребованному «магистрально-самосвальному» набору полуприцепов и прицепов, на котором специализировалось новгородское предприятие, добавилась полная гамма тяжеловозной прицепной техники). Также стали применяться смелые технологии, еще более автоматизировался процесс производства. Последнее время новгородское предприятие занимает первые строчки в списке отечественных производителей прицепной техники.

По информации пресс-службы «Новтрак», 85% ее заказчиков повторно обращаются за новой техникой. По рекомендациям уже работающих клиентов в компанию приходят 43% новых заказчиков.


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«Новтрак» расширяет новгородское производство спецтехники
Напомним, что основным видом деятельности «Новтрак» является производство автомобильных кузовов, прицепов, полуприцепов и контейнеров. Документ заверили генеральный директор компании Свен Кубе и губернатор 53-го региона Андрей Никитин. По сообщению пресс-центра Правительства Новгородской области, на строительство цехов инвестор направит 500 млн рублей. В срок до 2024 года планируется создать не менее 40 новых рабочих мест. При этом компания берёт на себя обязательства по уплате налоговых платежей в консолидированный областной бюджет.Немецкое предприятие Meusburger относительно молодое - возникло в 1993 году как семейное (что традиционно для ФРГ). Головной офис находится в городе Эгинг-ам-Зее, что на юго-востоке Германии. В Европе Meusburger делит рынок тяжеловозов со своими более известными соотечественниками - компаниями Goldhofer и Doll, а также бельгийской Faymonville, голландской Nooteboom и др. Каждый из производителей имеет свои особенности и, соответственно, свою специализацию. Meusburger сосредотачивает свои усилия на разработке и производстве нестандартных, а порой и уникальных моделей для перевозки тяжёлых, негабаритных грузов. На 5 заводах, расположенных в Германии, Швейцарии и Чехии, компания выпускает широкую гамму полуприцепов, делая упор на индивидуальный подход при выборе того или иного транспортного решения, предлагая, таким образом, широкий ассортимент моделей, их комплектаций и исполнения.10 лет назад Meusburger Fahrzeugbau GmbH приобрела контрольный пакет акций российско-немецкого предприятия ЗАО «Новтрак», которое к тому моменту уже более 15 лет работало на территории России и стран СНГ. До того момента предприятие производило технику под маркой «Sommer Новтрак». С приходом нового акционера ситуация на заводе поменялась, в частности, открылись новые направления производства прицепной техники (к востребованному «магистрально-самосвальному» набору полуприцепов и прицепов, на котором специализировалось новгородское предприятие, добавилась полная гамма тяжеловозной прицепной техники). Также стали применяться смелые технологии, еще более автоматизировался процесс производства. Последнее время новгородское предприятие занимает первые строчки в списке отечественных производителей прицепной техники.По информации пресс-службы «Новтрак», 85% ее заказчиков повторно обращаются за новой техникой. По рекомендациям уже работающих клиентов в компанию приходят 43% новых заказчиков.
2019-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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