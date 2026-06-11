Не велосипед, не мотоцикл: Novus One для тех, кому тесно в авто и тяжело на байке

11 июня 2026, 08:46
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Novus One - необычный электромотоцикл, который сочетает в себе легкость, спортивные характеристики и высокую стоимость. Модель способна работать в двух классах, а ее карбоновый корпус и уникальные решения вызывают интерес даже у опытных водителей. Почему этот байк обсуждают сейчас и что важно знать о его особенностях - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей, следящих за развитием электротранспорта, появление Novus One - событие, которое может изменить представление о возможностях современных электробайков. Эта модель не просто очередная новинка: она объединяет в себе сразу две категории транспорта, что позволяет владельцу выбирать между режимами 50 и 125 куб. см буквально одним нажатием - все благодаря программному обеспечению. Такой подход может заинтересовать как опытных мотоциклистов, так и тех, кто только задумывается о пересадке с автомобиля на более компактный и динамичный транспорт.
В основе конструкции Novus One лежит карбоновый монокок, который обеспечивает не только необычный внешний вид, но и рекордно малый вес - всего 121 кг. Производитель утверждает, что 95% компонентов байка произведены в Европе, а сам проект задумывался как попытка переосмыслить городскую мобильность. Интересно, что создатели Novus One ориентируются не только на опытных водителей, но и на так называемых «First Time Rider» - людей, которым автомобиль кажется слишком большим, мотоцикл - тяжелым, а электровелосипед - медленным. Однако, чтобы стать владельцем такого байка, потребуется серьезный бюджет: стартовая цена Founders Edition превышает 25 тысяч евро, что делает модель по-настоящему эксклюзивной.
Технически Novus One выделяется сразу несколькими решениями. Электромотор интегрирован в заднюю ступицу, а вся силовая установка обеспечивает до 25 кВт пиковой мощности и 300 Нм крутящего момента. В зависимости от выбранного режима, байк может быть зарегистрирован как 45-км/ч мопед (категория L1e) или как полноценный 125-кубовый мотоцикл (L3e). Переключение между режимами происходит через обновление ПО «по воздуху». Для управления версией 50 куб. см достаточно водительских прав категории B, а для более мощной потребуется A1, B196 или A2.
В повседневной эксплуатации Novus One демонстрирует простоту и удобство: запуск осуществляется через смартфон или специальную карту, а выбор одного из трех режимов езды позволяет адаптировать поведение байка под разные условия. Несмотря на номинальную мощность 15 кВт, в режиме Sport электробайк разгоняется до 50 км/ч всего за 1,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 130 км/ч. При этом запас хода составляет до 135 км в «чистом» городском режиме и около 110 км в полной мощности. Батарея емкостью 6,2 кВт-ч не вынимается, поэтому для зарядки потребуется доступ к розетке. Встроенное зарядное устройство можно перевозить в специальном отсеке в раме, а время зарядки до 80% составляет от 1,5 до 3,5 часов в зависимости от мощности зарядки.
Управляемость Novus One заслуживает отдельного внимания. Благодаря низкому центру тяжести и легкой конструкции байк легко маневрирует даже на малых скоростях, а в поворотах ведет себя предсказуемо и стабильно. Жесткая подвеска с ходом 100 мм спереди и 130 мм сзади рассчитана скорее на динамику, чем на комфорт, но для городских условий этого вполне достаточно. Тормозная система с ABS управляется двумя рычагами на руле, а рекуперация регулируется тремя уровнями. Такой подход делает Novus One удобным даже для новичков, которым важно быстро освоиться с новым типом транспорта.
Высокая цена и необычный дизайн делают Novus One предметом обсуждения среди энтузиастов и коллекционеров. Как отмечают эксперты, массового распространения у модели не будет, но именно это и создает ощущение эксклюзивности. Важно помнить, что в России интерес к электромотоциклам растет, но пока такие решения остаются нишевыми. Для сравнения, в сегменте премиальных автомобилей тоже наблюдаются свои тренды: например, владельцы BMW и Mercedes чаще других сталкиваются с эвакуацией за неправильную парковку, как показал недавний анализ (подробности в материале).
В завершение стоит добавить несколько фактов: Novus One оснащен батареей 6,2 кВт-ч, максимальная скорость - 130 км/ч, вес - 121 кг, а цена стартует от 25 347 евро (2,1 млн рублей). Модель рассчитана на городскую эксплуатацию, а ее главные преимущества - легкость, динамика и необычный внешний вид. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а способ выделиться и получить новые ощущения от езды, Novus One может стать интересным выбором. Однако массовым этот электробайк вряд ли станет - и именно в этом его уникальность.
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