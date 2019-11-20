20 ноября 2019, 15:43
Новую Hyundai Sonata оценили в 1 725 000 рублей
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Российский офис Hyundai определился с ценами седана Sonata нового поколения. Первыми поступят в продажу версии с 2,5-литровым «атмосферником» и АКПП. Цены начинаются от 1 725 000 рублей. Более доступные седаны с мотором 2.0 MPI появятся в дилерских центрах только в 2020 году.
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Покупатели смогут выбирать из четырех уровней оснащения. Причем самую доступную Online (от 1 725 000 рублей) можно будет заказать только через интернет. Список оснащения включает в себя 6 подушек безопасности, кожаный салон, подогрев всех сидений, 2-зонный климат-контроль, медиасистему с 8-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида, электропривод водительского сидения, систему бесключевого доступа, светодиодную оптику и 17-дюймовые колесные диски.
На следующем уровне Elegance (от 1 759 000 рублей) дополнительно появляется цифровая «приборка», подогрев руля и беспроводная зарядка для смартфонов. Однако, салон отделан комбинацией кожа+ткань, а сиденье водителя имеет только механические регулировки. В комплектации Business (от 1 849 000 рублей) возвращается кожаный салон, а электропривод и вентиляция есть у обоих передних кресел. Медиасистема может похвастаться 10,25-дюймовым экраном и встроенной навигацией. Кроме того, есть система кругового обзора аудиосистема Bose и 18-дюймовые колеса. Топовая комплектация Prestige (от 1 999 000 рублей) получила проекционный дисплей и комплекс электронных помощников Smart Sense с адаптивным «круизом», системой автоматического торможения, системой удержания в полосе, системой контроля «слепых» зон и автоматическим дальним светом.
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