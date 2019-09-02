2 сентября 2019, 07:34
Новую Lada 4x4 построят на французской платформе
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Фото: АвтоВАЗ
Внедорожник Lada 4x4 сменит поколение в 2021 году. Несколько месяцев назад АвтоВАЗ запатентовал дизайн нового автомобиля. Внедорожник обещали построить на принципиально новой архитектуре. Сейчас стало известно, на какой именно.
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Lada 4x4 следующего поколения построят на новой платформе, которая позволит уставить современные двигатели, соответствующие нынешним экологическим стандартам. По информации портала Car.ru, председатель совета директоров АвтоВАЗа Николя Мор подтвердил журналистам, что в основу новой «Нивы» ляжет архитектура CMFB-LS. Это современная платформа для моделей В-класса. На ней в своей время были построены Renault Duster, Nissan Qashqai и X-Trail. Буквы «LS» в названии расшифровываются как Low Specifications («упрощенные характеристики»).
Ожидается, что со сменой поколения легендарная «Нива» не только не растеряет своих внедорожных качеств, но возможно даже приумножит их. По крайне мере, на АвтоВАЗе пообещали сделать все, чтобы сохранить выдающиеся внедорожные характеристики нынешней Lada 4x4. Премьеру серийной версии новинки стоит ждать не ранее 2021 года.
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