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2 сентября 2019, 07:34

Новую Lada 4x4 построят на французской платформе

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Фото: АвтоВАЗ
Внедорожник Lada 4x4 сменит поколение в 2021 году. Несколько месяцев назад АвтоВАЗ запатентовал дизайн нового автомобиля. Внедорожник обещали построить на принципиально новой архитектуре. Сейчас стало известно, на какой именно.
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На портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями нового вседорожника ...
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Концепт-кар Lada 4x4 Vision представили год назад на Международном автосалоне в Москве. Прототип отличался революционным дизайном, выполненным в фирменном Х-стиле, в котором, однако, прослеживались черты классической модели с характерным силуэтом и воздуховодами в задней стойке. В мае 2019-го на портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями новой Lada 4х4.

Lada 4x4 следующего поколения построят на новой платформе, которая позволит уставить современные двигатели, соответствующие нынешним экологическим стандартам. По информации портала Car.ru, председатель совета директоров АвтоВАЗа Николя Мор подтвердил журналистам, что в основу новой «Нивы» ляжет архитектура CMFB-LS. Это современная платформа для моделей В-класса. На ней в своей время были построены Renault Duster, Nissan Qashqai и X-Trail. Буквы «LS» в названии расшифровываются как Low Specifications («упрощенные характеристики»).

Ожидается, что со сменой поколения легендарная «Нива» не только не растеряет своих внедорожных качеств, но возможно даже приумножит их. По крайне мере, на АвтоВАЗе пообещали сделать все, чтобы сохранить выдающиеся внедорожные характеристики нынешней Lada 4x4. Премьеру серийной версии новинки стоит ждать не ранее 2021 года.

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Капец. Больше слов нет. Шок (
Илья
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Новую Lada 4x4 построят на французской платформе
{{material_126450}}Концепт-кар Lada 4x4 Vision представили год назад на Международном автосалоне в Москве. Прототип отличался революционным дизайном, выполненным в фирменном Х-стиле, в котором, однако, прослеживались черты классической модели с характерным силуэтом и воздуховодами в задней стойке. В мае 2019-го на портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями новой Lada 4х4.Lada 4x4 следующего поколения построят на новой платформе, которая позволит уставить современные двигатели, соответствующие нынешним экологическим стандартам. По информации портала Car.ru, председатель совета директоров АвтоВАЗа Николя Мор подтвердил журналистам, что в основу новой «Нивы» ляжет архитектура CMFB-LS. Это современная платформа для моделей В-класса. На ней в своей время были построены Renault Duster, Nissan Qashqai и X-Trail. Буквы «LS» в названии расшифровываются как Low Specifications («упрощенные характеристики»).Ожидается, что со сменой поколения легендарная «Нива» не только не растеряет своих внедорожных качеств, но возможно даже приумножит их. По крайне мере, на АвтоВАЗе пообещали сделать все, чтобы сохранить выдающиеся внедорожные характеристики нынешней Lada 4x4. Премьеру серийной версии новинки стоит ждать не ранее 2021 года.
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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