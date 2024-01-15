Новую Lancia Ypsilon рассекретили за месяц до премьеры: фото
Фото: соцсети @Masera
Фото: соцсети @Masera
Фото: соцсети @Masera
Фото: соцсети @Masera
Фото: соцсети @Masera
Фото: соцсети @Masera
Фото: соцсети @Masera
Автомобиль четвертого поколения построен на одной платформе с новыми Opel Corsa и Peugeot 208 и имеет с ними общие пропорции кузова. Преемственность дизайна с прежними поколениями Ypsilon подчеркивает вертикальный штрих на решетке радиатора. Светодиодная полоса протянулась по нижней кромке капота, фары головного света расположены ниже и смещены к краям. На корме появились оригинальные круглые фонари.
В салоне автомобиля установили цифровую панель приборов и большой горизонтальный экран медиасистемы. Под экраном возвышается округлая центральная консоль, больше напоминающая вертолетную площадку. Все подробности узнаем совсем скоро. Официальная премьера состоится в феврале.
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04.02.2022, 08:25
Lancia сделала самый женственный автомобиль: смотрим и восхищаемся
В ожидании нового поколения, которое должно появиться в 2024 году, итальянский автопроизводитель Lancia предложил свежую спецверсию малыша Ypsilon с подписью Alberta Ferretti.Читать далее
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16.04.2021, 12:06
ТОП-5 самых уродливых итальянских автомобилей и еще пять более страшных американских
Считается, что итальянцы делают самые красивые автомобили. Американские машины в большей степени славятся объемными моторами и большой грузоподъемностью. Но среди тех и других встречаются неоднозначные по дизайну модели. Глядя на них, кажется, что разработку дизайна доверили школьникам. Тем ужаснее, что почти все они были запущены в серийное производство.Читать далее
-
04.10.2020, 13:44
Итальянский авторынок все активнее продвигает электрокары и гибриды
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02.06.2020, 10:57
Рынок Италии: в мае «потерялся» каждый второй автомобиль
Согласно только что опубликованным данным, объем продаж новых автомобилей в Италии в мае 2020 года сократился на 49,61%, по сравнению с аналогичным показателем 2019-го. Это означает, что в стране было реализовано 99 711 автомобилей (против 197 881 ед. в мае прошлого года).Читать далее
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