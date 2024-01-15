Новую Lancia Ypsilon рассекретили за месяц до премьеры: фото

Ранее мы писали Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне ... Читать далее

Хэтчбек Lancia Ypsilon текущего поколения продается в Европе с 2011 года. Автомобиль, мягко говоря, серьезно устарел, поэтому новинка притягивает к себе всеобщее внимание. Серийный вариант лишился многих ярких черт концепта Lancia Pu+Ra HPE, показанного весной 2023 года, но все равно выглядит ярко и современно.

Автомобиль четвертого поколения построен на одной платформе с новыми Opel Corsa и Peugeot 208 и имеет с ними общие пропорции кузова. Преемственность дизайна с прежними поколениями Ypsilon подчеркивает вертикальный штрих на решетке радиатора. Светодиодная полоса протянулась по нижней кромке капота, фары головного света расположены ниже и смещены к краям. На корме появились оригинальные круглые фонари.

Фото: соцсети @Masera

В салоне автомобиля установили цифровую панель приборов и большой горизонтальный экран медиасистемы. Под экраном возвышается округлая центральная консоль, больше напоминающая вертолетную площадку. Все подробности узнаем совсем скоро. Официальная премьера состоится в феврале.

Упомянутые модели: Lancia Ypsilon

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