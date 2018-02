Новую Ниву будут собирать в Бразилии

{{model_1473}}Новая Нива имеет внутренний индекс NG – New Generation («Новое поколение»). С момента создания, 40 лет назад, Нива выпускалась в практически неизменном виде. Поэтому предстоящее обновление будет первым в ее истории. Ожидается, что новое поколение легендарной модели построят на модифицированной платформе Renault Duster второй генерации. Это позволит расширить линейку двигателей и пополнить список оснащения автоматической трансмиссией. Больше никаких технических подробностей о новой Ниве неизвестно. Да и эти сведения мы узнали не от представителей АвтоВАЗа, а из бразильской прессы. Газета Gazeta do Povo рассказала, что на заводе Renault-Nissan в городке Сан-Хосе-дос-Пиньяс, расположенном на юге Бразилии, собираются наладить выпуск российских внедорожников Lada 4x4.Продажи Нивы в Бразилии продолжались в 1990-х годах всего пять лет. Но модель успела завоевать любовь местных жителей. В те времена автомобили экспортировались из России. Теперь же Нива должна получить бразильскую прописку. Журналисты Gazeta do Povo подчеркивают, что российские автомобили были прочными, но не очень приспособленными к местным условиям. Их кузов быстро коррозировал во влажном жарком климате, а двигатель не был готов работать на бензине, смешанном с алкоголем. Популярность модели объяснялась привлекательной стоимостью. Тогда Lada Niva стоила дешевле самой недорогой иномарки на бразильском рынке – маленького хэтчбека Fiat Uno Mille.

