26 февраля 2018, 19:28
Новую Ниву будут собирать в Бразилии
Альянс Renault-Nissan планирует запустить на своем заводе в Бразилии конвейер по производству внедорожников Нива (Lada 4x4). Таким образом, компания намерена возобновить продажи модели на южноамериканском рынке, прекратившиеся в конце 1990-х годов.
ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Выпускается с 1977 г.
Новый от 465 700 до 493 200 Р
Отзывов: 11
Больше никаких технических подробностей о новой Ниве неизвестно. Да и эти сведения мы узнали не от представителей АвтоВАЗа, а из бразильской прессы. Газета Gazeta do Povo рассказала, что на заводе Renault-Nissan в городке Сан-Хосе-дос-Пиньяс, расположенном на юге Бразилии, собираются наладить выпуск российских внедорожников Lada 4x4.
Продажи Нивы в Бразилии продолжались в 1990-х годах всего пять лет. Но модель успела завоевать любовь местных жителей. В те времена автомобили экспортировались из России. Теперь же Нива должна получить бразильскую прописку. Журналисты Gazeta do Povo подчеркивают, что российские автомобили были прочными, но не очень приспособленными к местным условиям. Их кузов быстро коррозировал во влажном жарком климате, а двигатель не был готов работать на бензине, смешанном с алкоголем. Популярность модели объяснялась привлекательной стоимостью. Тогда Lada Niva стоила дешевле самой недорогой иномарки на бразильском рынке – маленького хэтчбека Fiat Uno Mille.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Стандарт 1.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|3/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|83
|Объем двигателя
|1690
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.2
|Загородный цикл
|8.3
|Смешанный цикл
|9.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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