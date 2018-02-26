26 февраля 2018, 19:28

Новую Ниву будут собирать в Бразилии

Альянс Renault-Nissan планирует запустить на своем заводе в Бразилии конвейер по производству внедорожников Нива (Lada 4x4). Таким образом, компания намерена возобновить продажи модели на южноамериканском рынке, прекратившиеся в конце 1990-х годов.
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ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Выпускается с 1977 г.
Новый от 465 700 до 493 200 Р
Отзывов: 11
Новая Нива имеет внутренний индекс NG – New Generation («Новое поколение»). С момента создания, 40 лет назад, Нива выпускалась в практически неизменном виде. Поэтому предстоящее обновление будет первым в ее истории. Ожидается, что новое поколение легендарной модели построят на модифицированной платформе Renault Duster второй генерации. Это позволит расширить линейку двигателей и пополнить список оснащения автоматической трансмиссией. 

Больше никаких технических подробностей о новой Ниве неизвестно. Да и эти сведения мы узнали не от представителей АвтоВАЗа, а из бразильской прессы. Газета Gazeta do Povo рассказала, что на заводе Renault-Nissan в городке Сан-Хосе-дос-Пиньяс, расположенном на юге Бразилии, собираются наладить выпуск российских внедорожников Lada 4x4.

Продажи Нивы в Бразилии продолжались в 1990-х годах всего пять лет. Но модель успела завоевать любовь местных жителей. В те времена автомобили экспортировались из России. Теперь же Нива должна получить бразильскую прописку. Журналисты Gazeta do Povo подчеркивают, что российские автомобили были прочными, но не очень приспособленными к местным условиям. Их кузов быстро коррозировал во влажном жарком климате, а двигатель не был готов работать на бензине, смешанном с алкоголем. Популярность модели объяснялась привлекательной стоимостью. Тогда Lada Niva стоила дешевле самой недорогой иномарки на бразильском рынке – маленького хэтчбека Fiat Uno Mille.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Стандарт 1.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин83
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.2
Загородный цикл8.3
Смешанный цикл9.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Лада Нива 2121
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Автомобиль легенда, здесь многие жалуются на постоянные поломки и бесконечный ремонт. Однако это вовсе не так, при должно нормальной эксплуатации автомобиль будет служить вам верой и правдой долгое время. Самое главное приобретать качественные дорогостоящие запчасти, а не брать первое что попалось. А ...
Medichi77
Внедорожник Lada 4x4 обзавелся новой оптикой
А что делать тем, кто ездит на Ниве не по хорошим столичным дорогам, а по сельскому бездорожью? 235х70х15 типа Йокагама G 001 - резина несомненно хорошая, только бесполезная для данного авто. А что касаемо желания 110-120 л с под капот, то то же не целесообразно, её штатных коней хватает. ей момент нужен ...
Дима
Lada 4×4 40 Anniversary показали в день юбилея «Нивы»
хорошо хоть букву х с боку не нарисовали.
Лаг-
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Новую Ниву будут собирать в Бразилии
{{model_1473}}Новая Нива имеет внутренний индекс NG – New Generation («Новое поколение»). С момента создания, 40 лет назад, Нива выпускалась в практически неизменном виде. Поэтому предстоящее обновление будет первым в ее истории. Ожидается, что новое поколение легендарной модели построят на модифицированной платформе Renault Duster второй генерации. Это позволит расширить линейку двигателей и пополнить список оснащения автоматической трансмиссией. Больше никаких технических подробностей о новой Ниве неизвестно. Да и эти сведения мы узнали не от представителей АвтоВАЗа, а из бразильской прессы. Газета Gazeta do Povo рассказала, что на заводе Renault-Nissan в городке Сан-Хосе-дос-Пиньяс, расположенном на юге Бразилии, собираются наладить выпуск российских внедорожников Lada 4x4.Продажи Нивы в Бразилии продолжались в 1990-х годах всего пять лет. Но модель успела завоевать любовь местных жителей. В те времена автомобили экспортировались из России. Теперь же Нива должна получить бразильскую прописку. Журналисты Gazeta do Povo подчеркивают, что российские автомобили были прочными, но не очень приспособленными к местным условиям. Их кузов быстро коррозировал во влажном жарком климате, а двигатель не был готов работать на бензине, смешанном с алкоголем. Популярность модели объяснялась привлекательной стоимостью. Тогда Lada Niva стоила дешевле самой недорогой иномарки на бразильском рынке – маленького хэтчбека Fiat Uno Mille.
2018-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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