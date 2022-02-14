Новую пожарную машину продают за 650 тысяч рублей: она небольшая и небыстрая
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Автомобиль оснащен электромотором мощностью 6 кВт (8 л.с.), поэтому перегружать его не рекомендуется. Максимальная скорость – всего 28 км/ч. Стоит такая игрушка 8 500 долларов или порядка 650 тысяч рублей в пересчете по текущему курсу. В оснащение входит встроенный MP3-плеер, USB-порт и громкоговоритель.
К сожалению, о способности к пожаротушению этого автомобиля почти ничего неизвестно. В нем есть достаточно места для специального оборудования, также его можно подключиться к пожарному гидранту. Автомобиль, наверняка, будет интересен в качестве детского аттракциона.
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