Новую российскую ABS для Lada испытали в Якутии: ничем не хуже импортной
Антиблокировочная система позволяет не потерять управление машиной при резком торможении, а также без проблем остановиться и тронуться с места на спуске и подъеме. Это упражнение испытатели повторяют сотни раз. После тест-драйва автомобили внимательно осматривают в теплом боксе.
После завершения испытаний автомобили вернутся в Тольятти для разбора результатов. Но промежуточная оценка конструкторов уже есть: российская система показала себя не хуже импортной. Ледяные тесты в Якутии – лишь один из этапов работы. Следующими в плане стоят испытания на сухом асфальте и смешанных покрытиях.
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В марте 2023 года российские дилеры реализовали почти 70 тысяч новых автомобилей или всего на 11% меньше, чем годом ранее. К таким выводам пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», изучив данные по первичной регистрации машин в ГИБДД.Читать далее
-
01.04.2023, 16:03
5 самых дешевых новых автомобилей в России в апреле 2023 года
Автолюбители, планирующие купить в апреле 2023 года новый автомобиль, должны располагать суммой не менее 700 тысяч рублей. Самым доступным новым автомобилем в России по-прежнему остается Lada Granta.Читать далее
-
19.03.2023, 11:23
5 самых дешевых седанов в России в марте 2023 года
В российском сегменте седанов в последний год ощущается острый дефицит. С рынка практически исчезли некогда популярные модели европейских и корейских брендов, а китайские производители предпочитают везти в Россию более прибыльные кроссоверы.Читать далее
-
12.04.2023, 15:56
Кроссовер с тремя детьми улетел в кювет на «Скандинавии»: мать не справилась с управлением
Утром в среду, 12 апреля, на трассе «Скандинавия» произошла авария – кроссовер Renault Duster вылетел с дороги в кювет. В результате, мать и трое ее детей оказались в больнице.Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
12.04.2023, 14:13
Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет
Президент Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, рассказал, почему нашествие китайских автомобилей на Россию – это хорошо для всех.Читать далее
-
12.04.2023, 12:23
Как не допустить распространение ржавчины на автомобиле после зимы
Резкая смена температур в сочетании с осевшими на корпусе реагентами в состоянии нанести весной серьезный ущерб кузову автомобиля. Эксперты рассказали, как эффективно бороться с коррозией.Читать далее
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