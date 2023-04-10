Новую российскую ABS для Lada испытали в Якутии: ничем не хуже импортной

Ранее мы писали Lada Vesta NG начали выпускать без стабилизатора поперечной устойчивости Сборка обновленного семейства Lada Vesta NG торжественно стартовала в Тольятти 3 марта 2023 года. Месяц спустя ... Читать далее

Специалисты АвтоВАЗа специально приехали из Тольятти в Якутию, чтобы успеть поймать 20-градусные морозы. Как рассказал в интервью телеканалу «Мир 24» руководитель проекта Сергей Мохнаткин, в ходе испытаний новой российской ABS на трассах с высоким коэффициентом снег-лед проверяют устойчивость и управляемость автомобиля, в том числе, на подъемах и спусках.

Антиблокировочная система позволяет не потерять управление машиной при резком торможении, а также без проблем остановиться и тронуться с места на спуске и подъеме. Это упражнение испытатели повторяют сотни раз. После тест-драйва автомобили внимательно осматривают в теплом боксе.

После завершения испытаний автомобили вернутся в Тольятти для разбора результатов. Но промежуточная оценка конструкторов уже есть: российская система показала себя не хуже импортной. Ледяные тесты в Якутии – лишь один из этапов работы. Следующими в плане стоят испытания на сухом асфальте и смешанных покрытиях.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах