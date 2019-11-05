5 ноября 2019, 07:36
Новую Skoda Octavia показали на видео
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До премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается меньше недели. Чешская марка продолжает подогревать интерес к новинке и публикует тизерное видео, по которому можно судить об оптике и других нюансах дизайна.
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До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели. Чешская компания решила ...Читать далее
В опубликованном 18-секундном видео демонстрируется светодиодная оптика. Фары головного света вновь вернулись к единому блоку, избавившись от спорной двухсекционной конфигурации, которую «третья» Octavia получила после рестайлинга 2017 года. Полностью светодиодные задние фонари обзавелись динамическими указателями поворота.
Среди других заметных изменений можно назвать появление на двери багажного отсека крупных букв «SKODA», которые пришли на смену круглому шильдику с логотипом марки. На крыше установили рейлинги, поскольку практичность – одно из главных достоинств универсалов. Одновременно объем багажника может увеличиться с 610 до 630 литров, поскольку универсал нового поколения будет длиннее и шире предшественника. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления оптимизируют до 0.26.
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