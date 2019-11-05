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5 ноября 2019, 07:36

Новую Skoda Octavia показали на видео

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До премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается меньше недели. Чешская марка продолжает подогревать интерес к новинке и публикует тизерное видео, по которому можно судить об оптике и других нюансах дизайна.
Новую Skoda Octavia показали на видео

 

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До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели. Чешская компания решила ...
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Все подробности о новой Skoda Octavia должны раскрыть 11 ноября на специальном мероприятии в Праге. «Октавия» - самая продаваемая модель Skoda, поэтому премьера автомобиля нового поколения – очень важное и долгожданное событие в жизни компании. Первым публике предъявят универсал Octavia Combi. Лифтбек придется подождать еще несколько недель. Дело в том, что в Европе две трети продаж Octavia приходятся именно на универсалы. Это самая популярная модель в сегменте и самый продаваемый автомобиль в Германии среди всех «ненемецких» марок.

В опубликованном 18-секундном видео демонстрируется светодиодная оптика. Фары головного света вновь вернулись к единому блоку, избавившись от спорной двухсекционной конфигурации, которую «третья» Octavia получила после рестайлинга 2017 года. Полностью светодиодные задние фонари обзавелись динамическими указателями поворота.

Среди других заметных изменений можно назвать появление на двери багажного отсека крупных букв «SKODA», которые пришли на смену круглому шильдику с логотипом марки. На крыше установили рейлинги, поскольку практичность – одно из главных достоинств универсалов. Одновременно объем багажника может увеличиться с 610 до 630 литров, поскольку универсал нового поколения будет длиннее и шире предшественника. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления оптимизируют до 0.26.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Новую Skoda Octavia показали на видео
{{material_127981}}Все подробности о новой Skoda Octavia должны раскрыть 11 ноября на специальном мероприятии в Праге. «Октавия» - самая продаваемая модель Skoda, поэтому премьера автомобиля нового поколения – очень важное и долгожданное событие в жизни компании. Первым публике предъявят универсал Octavia Combi. Лифтбек придется подождать еще несколько недель. Дело в том, что в Европе две трети продаж Octavia приходятся именно на универсалы. Это самая популярная модель в сегменте и самый продаваемый автомобиль в Германии среди всех «ненемецких» марок.В опубликованном 18-секундном видео демонстрируется светодиодная оптика. Фары головного света вновь вернулись к единому блоку, избавившись от спорной двухсекционной конфигурации, которую «третья» Octavia получила после рестайлинга 2017 года. Полностью светодиодные задние фонари обзавелись динамическими указателями поворота.Среди других заметных изменений можно назвать появление на двери багажного отсека крупных букв «SKODA», которые пришли на смену круглому шильдику с логотипом марки. На крыше установили рейлинги, поскольку практичность – одно из главных достоинств универсалов. Одновременно объем багажника может увеличиться с 610 до 630 литров, поскольку универсал нового поколения будет длиннее и шире предшественника. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления оптимизируют до 0.26.
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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